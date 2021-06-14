РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5802 посетителя онлайн
Новости
2 997 6

На Донетчине восстановлен путепровод, разрушенный российскими агрессорами, - "Укравтодор"

В Донецкой области между Бахмутом и Светлодарском после восстановительных работ в рамках программы "Большая стройка" отстроен мост, разрушенный в 2014 году в результате российской агрессии. Движение по восстановленному путепроводу уже открыто.

Об этом сообщается на официальной странице Укравтодора в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

На Донетчине восстановлен путепровод, разрушенный российскими агрессорами, - Укравтодор 01

Мост длиной 42,85 метра расположен на дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский возле ст. Роты и проходит над железнодорожными колеями. Его начали восстанавливать в сентябре 2020 года. Отсутствие моста долгое время вынуждало автотранспорт следовать дорогами местного значения. Теперь, после восстановление моста, обеспечен удобный и быстрый проезд в Луганское, Мироновское и в Светлодарск.

При восстановлении моста были устроены фундаменты и балки пролетных строений, забетонирована сборно-монолитная плита проезжей части, проведены антикоррозийная защита конструкций путепровода и монолитное укрепление конусов насыпи, смонтированы лестницы и оцинкованное барьерное ограждение на подходах к путепроводу.

На Донетчине восстановлен путепровод, разрушенный российскими агрессорами, - Укравтодор 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Донетчине в июне завершится восстановление разрушенного в ходе АТО путепровода между Бахмутом и Светлодарском

В данный момент на мосту уже нанесена дорожная разметка и открыто движение.

Напомним, ранее сообщалос об открытии после реконструкции моста через Хаджибейский лиман возле Одессы. В ходе реконструкции он был расширен до 6 полос движения.

Автор: 

мост (1027) Укравтодор (663) Донецкая область (9511) Большая стройка (728)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, навіщо?

А рокадну дорогу (дороги) військового значення навколо окупованих районів будують? А залізницю на євроколію "перешивають" і з'єднуть фрагменти навколо Донецька і Луганська, щоб швидко можна було військову техніку перевозити?
показать весь комментарий
14.06.2021 20:10 Ответить
После сообщений контор типа "государственных", например "укравтодор" = возникает реально сильное сомнение, а не наши ли сами *********, что бы "на ремонте" денег поднять?!
Ведь на дАмбасе *** кто что проверить может.
И качество работ, и стоимость, и вообще, делала ли что то зеленая мразь?!!!
показать весь комментарий
15.06.2021 00:30 Ответить
Кацапи візьмуть і знову підірвуть, або весь метал покрадуть...
показать весь комментарий
14.06.2021 21:33 Ответить
хз хз
знаю много мест где тоже проблемы с путепроводами.
и граждане там живут не призывавшие - расея приди.
приоритеты...
показать весь комментарий
14.06.2021 21:38 Ответить
На Донеччині відновлено шляхопровід, зруйнований російськими агресорами, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1606
показать весь комментарий
14.06.2021 22:03 Ответить
А потім з 2023, 2024......
показать весь комментарий
15.06.2021 23:25 Ответить
 
 