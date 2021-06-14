На Донетчине восстановлен путепровод, разрушенный российскими агрессорами, - "Укравтодор"
В Донецкой области между Бахмутом и Светлодарском после восстановительных работ в рамках программы "Большая стройка" отстроен мост, разрушенный в 2014 году в результате российской агрессии. Движение по восстановленному путепроводу уже открыто.
Об этом сообщается на официальной странице Укравтодора в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Мост длиной 42,85 метра расположен на дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский возле ст. Роты и проходит над железнодорожными колеями. Его начали восстанавливать в сентябре 2020 года. Отсутствие моста долгое время вынуждало автотранспорт следовать дорогами местного значения. Теперь, после восстановление моста, обеспечен удобный и быстрый проезд в Луганское, Мироновское и в Светлодарск.
При восстановлении моста были устроены фундаменты и балки пролетных строений, забетонирована сборно-монолитная плита проезжей части, проведены антикоррозийная защита конструкций путепровода и монолитное укрепление конусов насыпи, смонтированы лестницы и оцинкованное барьерное ограждение на подходах к путепроводу.
В данный момент на мосту уже нанесена дорожная разметка и открыто движение.
Напомним, ранее сообщалос об открытии после реконструкции моста через Хаджибейский лиман возле Одессы. В ходе реконструкции он был расширен до 6 полос движения.
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А рокадну дорогу (дороги) військового значення навколо окупованих районів будують? А залізницю на євроколію "перешивають" і з'єднуть фрагменти навколо Донецька і Луганська, щоб швидко можна було військову техніку перевозити?
Ведь на дАмбасе *** кто что проверить может.
И качество работ, и стоимость, и вообще, делала ли что то зеленая мразь?!!!
знаю много мест где тоже проблемы с путепроводами.
и граждане там живут не призывавшие - расея приди.
приоритеты...