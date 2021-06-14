На Донетчине восстановлен путепровод, разрушенный российскими агрессорами, - "Укравтодор"

В Донецкой области между Бахмутом и Светлодарском после восстановительных работ в рамках программы "Большая стройка" отстроен мост, разрушенный в 2014 году в результате российской агрессии. Движение по восстановленному путепроводу уже открыто.

Об этом сообщается на официальной странице Укравтодора в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Мост длиной 42,85 метра расположен на дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский возле ст. Роты и проходит над железнодорожными колеями. Его начали восстанавливать в сентябре 2020 года. Отсутствие моста долгое время вынуждало автотранспорт следовать дорогами местного значения. Теперь, после восстановление моста, обеспечен удобный и быстрый проезд в Луганское, Мироновское и в Светлодарск.

При восстановлении моста были устроены фундаменты и балки пролетных строений, забетонирована сборно-монолитная плита проезжей части, проведены антикоррозийная защита конструкций путепровода и монолитное укрепление конусов насыпи, смонтированы лестницы и оцинкованное барьерное ограждение на подходах к путепроводу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Донетчине в июне завершится восстановление разрушенного в ходе АТО путепровода между Бахмутом и Светлодарском

В данный момент на мосту уже нанесена дорожная разметка и открыто движение.

Напомним, ранее сообщалос об открытии после реконструкции моста через Хаджибейский лиман возле Одессы. В ходе реконструкции он был расширен до 6 полос движения.