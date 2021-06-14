На Донеччині відновлено шляхопровід, зруйнований російськими агресорами, - "Укравтодор"
У Донецькій області між Бахмутом і Світлодарськом після відновлювальних робіт у рамках програми "Велике будівництво" відбудовано міст, зруйнований у 2014 році внаслідок російської агресії. Рух відновленим шляхопроводом вже відкрито.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Укравтодору в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Міст довжиною 42,85 метри розташований на дорозі М-03 Київ - Харків - Довжанський біля ст. Роти і проходить над залізничними коліями. Його почали відновлювати у вересні 2020 року. Відсутність мосту тривалий час змушувала автотранспорт слідувати дорогами місцевого значення. Тепер, після відновлення мосту, забезпечено зручний і швидкий проїзд до Луганського, Миронівського та Світлодарська.
Під час відновлення мосту були влаштовані фундаменти і балки прогонових будов, забетонована збірно-монолітна плита проїжджої частини, проведені антикорозійний захист конструкцій шляхопроводу і монолітне зміцнення конусів насипу, змонтовані сходи і оцинковане бар'єрне огородження на підходах до шляхопроводу.
Наразі на мосту вже нанесено дорожню розмітку й відкрито рух.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про відкриття після реконструкції моста через Хаджибейський лиман біля Одеси. Під час реконструкції він був розширений до 6 смуг руху.
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А рокадну дорогу (дороги) військового значення навколо окупованих районів будують? А залізницю на євроколію "перешивають" і з'єднуть фрагменти навколо Донецька і Луганська, щоб швидко можна було військову техніку перевозити?
Ведь на дАмбасе *** кто что проверить может.
И качество работ, и стоимость, и вообще, делала ли что то зеленая мразь?!!!
знаю много мест где тоже проблемы с путепроводами.
и граждане там живут не призывавшие - расея приди.
приоритеты...