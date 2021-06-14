На Донеччині відновлено шляхопровід, зруйнований російськими агресорами, - "Укравтодор"

У Донецькій області між Бахмутом і Світлодарськом після відновлювальних робіт у рамках програми "Велике будівництво" відбудовано міст, зруйнований у 2014 році внаслідок російської агресії. Рух відновленим шляхопроводом вже відкрито.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Укравтодору в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Міст довжиною 42,85 метри розташований на дорозі М-03 Київ - Харків - Довжанський біля ст. Роти і проходить над залізничними коліями. Його почали відновлювати у вересні 2020 року. Відсутність мосту тривалий час змушувала автотранспорт слідувати дорогами місцевого значення. Тепер, після відновлення мосту, забезпечено зручний і швидкий проїзд до Луганського, Миронівського та Світлодарська.

Під час відновлення мосту були влаштовані фундаменти і балки прогонових будов, забетонована збірно-монолітна плита проїжджої частини, проведені антикорозійний захист конструкцій шляхопроводу і монолітне зміцнення конусів насипу, змонтовані сходи і оцинковане бар'єрне огородження на підходах до шляхопроводу.

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Наразі на мосту вже нанесено дорожню розмітку й відкрито рух.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про відкриття після реконструкції моста через Хаджибейський лиман біля Одеси. Під час реконструкції він був розширений до 6 смуг руху.

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