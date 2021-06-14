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На Донеччині відновлено шляхопровід, зруйнований російськими агресорами, - "Укравтодор"

У Донецькій області між Бахмутом і Світлодарськом після відновлювальних робіт у рамках програми "Велике будівництво" відбудовано міст, зруйнований у 2014 році внаслідок російської агресії. Рух відновленим шляхопроводом вже відкрито.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Укравтодору в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

На Донеччині відновлено шляхопровід, зруйнований російськими агресорами, - Укравтодор 01

Міст довжиною 42,85 метри розташований на дорозі М-03 Київ - Харків - Довжанський біля ст. Роти і проходить над залізничними коліями. Його почали відновлювати у вересні 2020 року. Відсутність мосту тривалий час змушувала автотранспорт слідувати дорогами місцевого значення. Тепер, після відновлення мосту, забезпечено зручний і швидкий проїзд до Луганського, Миронівського та Світлодарська.

Під час відновлення мосту були влаштовані фундаменти і балки прогонових будов, забетонована збірно-монолітна плита проїжджої частини, проведені антикорозійний захист конструкцій шляхопроводу і монолітне зміцнення конусів насипу, змонтовані сходи і оцинковане бар'єрне огородження на підходах до шляхопроводу.

На Донеччині відновлено шляхопровід, зруйнований російськими агресорами, - Укравтодор 02

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Наразі на мосту вже нанесено дорожню розмітку й відкрито рух.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про відкриття після реконструкції моста через Хаджибейський лиман біля Одеси. Під час реконструкції він був розширений до 6 смуг руху.

Також дивіться: Корсунь-Шевченківська лікарня на Черкащині отримала сучасне приймальне відділення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

міст (1231) Укравтодор (1200) Донецька область (8322) Велике будівництво (741)


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Цікаво, навіщо?

А рокадну дорогу (дороги) військового значення навколо окупованих районів будують? А залізницю на євроколію "перешивають" і з'єднуть фрагменти навколо Донецька і Луганська, щоб швидко можна було військову техніку перевозити?
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14.06.2021 20:10 Відповісти
После сообщений контор типа "государственных", например "укравтодор" = возникает реально сильное сомнение, а не наши ли сами *********, что бы "на ремонте" денег поднять?!
Ведь на дАмбасе *** кто что проверить может.
И качество работ, и стоимость, и вообще, делала ли что то зеленая мразь?!!!
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15.06.2021 00:30 Відповісти
Кацапи візьмуть і знову підірвуть, або весь метал покрадуть...
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14.06.2021 21:33 Відповісти
хз хз
знаю много мест где тоже проблемы с путепроводами.
и граждане там живут не призывавшие - расея приди.
приоритеты...
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14.06.2021 21:38 Відповісти
На Донеччині відновлено шляхопровід, зруйнований російськими агресорами, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1606
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14.06.2021 22:03 Відповісти
А потім з 2023, 2024......
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15.06.2021 23:25 Відповісти
 
 