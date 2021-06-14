Витренко: США еще могут остановить запуск "Северного потока 2"
Приоритетная задача Украины - убедить США наложить на "Северный поток 2" санкции и таким образом остановить запуск газопровода.
Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ. Соответствующее видео опубликовано на странице компании в Фейсбуке.
"Наш приоритетный план в том, чтобы вместе с исполнительной ветвью власти США остановить "Северный поток-2". Для этого есть позитивные тенденции", - сказал Витренко.
Он утверждает, что Госдепартамент США рассматривает возможность ввести санкции против компании-оператора Nord Stream AG. Кроме того, рассматривается вопрос наложения сертификационных санкций, то есть санкций, которые сделают невозможным сертификацию "Северного потока-2".
"Вопрос остается открытым, и администрация США может остановить "Северный поток-2" сейчас. Это наша приоритетная задача – убедить США сделать это сейчас", - пояснил он.
Глава "Нафтогаза" сообщил, что кроме того, украинская сторона ведет переговоры с Конгрессом США, который убеждает Администрацию исполнить решение Конгресса и применить действенный санкции против "Северного потока-2".
Витренко отметил, что также существует резервный план, так называемый план "Б": если администрация не наложит действенные санкции, то тогда Конгресс примет дополнительное законодательство, которое все-таки заставить Администрацию наложить санкции.
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Рейдерське захоплення зЕ-рмаком "нафтогаза", зі знищенням групи українських лобістів санкцій проти "СП2", то просто соУпадєніє.
Мене цікавить інше. Що за пліснявий бум бикування, та вимоги, по відношенню до Америки і чи пов'язано це із зустріччю Байдена з фуйлом?
Они уже есть сейчас , и без "потока" . И никто их снижать не собирается .
Конечно , для прокурорских , судейских , тадепутских пенсий в 80 000 гривен это сущие копейки , и их проблемы простых индейцев не волнуют - они живут в другой стране .
А жаль ...
Реванш кремлівських гнид триває з часу проголошення суверенітета України !!!)))
членотряс свои,кулеба свои,даже витренко подсуетился.
байден уже большой мальчик,и сделает так,что бы всему миру было хорошо.не стоит ему советы давать,все равно их не слышат
А вот министр иностранных дел Украины Кулеба говорит, что - «Киев готов вести переговоры о компенсации из-за потери денежных поступлений от транзита газа после запуска газопровода Северный поток-2.» Другими словами это звучит так => Дайте нам денег и мы заткнемся. Собственно, это есть - КАПИТУЛЯЦИЯ.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3048886635354007&id=100006981015136
Всё, всё должно было быть сделано для сохранения транзита. Все возможные и невозможные усилия усилия должны были быть предприняты.
Что сделала зелень?
Зелень подорвала корпоративную реформу и сменила менеджмент Нафтогаза, убив мотивацию той части поддерживающих Украину политиков США, которые озабочены нашими реформами. Сделано это было только потому, что то ли Зеленскому, то ли Ермаку, то ли Коломойскому, то ли Ахметову, то ли всей этой компании вместе очень уж хотелось всунуть свои лапы в Нафтогаз.
Что первым делом сделал новый незаконно назначенный менеджмент Нафтогаза в лице Юрия Натальевича Витренко? Уволил людей, отвечавших за лоббизм в США против СП-2. Это действие, кстати, заставляет задуматься, а не условия ли Кремля были одной из истинных причин захвата Нафтогаза."
1. Чому, раптом, після розмов послів з найвеличнішим, стала можлива ситуація з добудовою ПП-2?
2. Де ти, такий розумний, був, коли надавалися дозволи на добудову ПП-2?
3. Чому після спілкування з найвеличнішим США послабили санкції і тиск на побудову ПП-2?
4. Що зробило ЗЕ на міжнародній арені (відповідно до обов'язків, що записані в Конституції) щоб цього не сталося?
5. Скільки візитів постраждалого було на засідання ЄС та її комітетів (вже не кажу про ООН) з доказовою базою (вагомими аргументами) про політичний напрямок проєкту ПП-2? (порівняйте з кількістю його ж відпусток і відпочинків за цей період)
Про обісцянки навеличнішого ніщо я вже й не згадую...
Могут, но не хочут.