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Витренко: США еще могут остановить запуск "Северного потока 2"

Витренко: США еще могут остановить запуск

Приоритетная задача Украины - убедить США наложить на "Северный поток 2" санкции и таким образом остановить запуск газопровода.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ. Соответствующее видео опубликовано на странице компании в Фейсбуке.

"Наш приоритетный план в том, чтобы вместе с исполнительной ветвью власти США остановить "Северный поток-2". Для этого есть позитивные тенденции", - сказал Витренко.

Он утверждает, что Госдепартамент США рассматривает возможность ввести санкции против компании-оператора Nord Stream AG. Кроме того, рассматривается вопрос наложения сертификационных санкций, то есть санкций, которые сделают невозможным сертификацию "Северного потока-2".

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"Вопрос остается открытым, и администрация США может остановить "Северный поток-2" сейчас. Это наша приоритетная задача – убедить США сделать это сейчас", - пояснил он.

Глава "Нафтогаза" сообщил, что кроме того, украинская сторона ведет переговоры с Конгрессом США, который убеждает Администрацию исполнить решение Конгресса и применить действенный санкции против "Северного потока-2".

Также читайте: Меркель планирует ехать в Вашингтон для урегулирования разногласий по "Северному потоку", - Handelsblatt

Витренко отметил, что также существует резервный план, так называемый план "Б": если администрация не наложит действенные санкции, то тогда Конгресс примет дополнительное законодательство, которое все-таки заставить Администрацию наложить санкции.

Автор: 

Госдепартамент США (1818) санкции (11257) США (26409) Северный поток (1449) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+13
Самое важное для простых украинцев - это людоедские тарифы на газ для населения .
Они уже есть сейчас , и без "потока" . И никто их снижать не собирается .
Конечно , для прокурорских , судейских , тадепутских пенсий в 80 000 гривен это сущие копейки , и их проблемы простых индейцев не волнуют - они живут в другой стране .
А жаль ...
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14.06.2021 20:28
+10
Проблема України в тому, що в Україні нема української державної влади !!!))))
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14.06.2021 20:31
+6
обделались вы зетвари со сменой руководства,теперь не хныкайте
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14.06.2021 20:27
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Точно, могут) Разве что приплыть и помешать руками)) Мокшан пробивает, только украинский сапог!
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14.06.2021 20:25 Ответить
обделались вы зетвари со сменой руководства,теперь не хныкайте
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14.06.2021 20:27 Ответить
А "великий друг" України цього хоче ?
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14.06.2021 20:27 Ответить
Звичайно, можуть. Але ж не заради нероб, халявщиків і розкрадачів! Правда, Вітренко?
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14.06.2021 20:27 Ответить
А що 🤡 делал все 2 года правления на международном уровне, рояль в тур.поездки возил или Оленку выгуливал???
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14.06.2021 20:28 Ответить
може Юльку ?
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14.06.2021 21:19 Ответить
все договорн-ено у пуйла с европой и строился поток тоже с их благословления, для видимости, вводили санкции
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14.06.2021 20:28 Ответить
Ужас. Самі підкилимні зговори проти "велічайшего лідера".
Рейдерське захоплення зЕ-рмаком "нафтогаза", зі знищенням групи українських лобістів санкцій проти "СП2", то просто соУпадєніє.
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14.06.2021 21:12 Ответить
да хоть 17 томов санкций- ПОТОКУ БЫТЬ, ЕВРОПА В САМОМ НАЧАЛЕ ДАЛА ДОБРО
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14.06.2021 21:26 Ответить
То яка провина в цьому Америки? І чому Америка повинна бути більш зацікавлена в зупинці цього будівництва ніж Україна? Що за постійні пред'яви з боку плісняви?
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14.06.2021 21:31 Ответить
ни украина ни америка поток бы не остановили, его с согласия европы начали строить еще при порошенки или ты не знал? думал только два года строят?
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14.06.2021 21:37 Ответить
Дякую, я в курсі коли його почали будувати і яку загрозу він несе Україні.
Мене цікавить інше. Що за пліснявий бум бикування, та вимоги, по відношенню до Америки і чи пов'язано це із зустріччю Байдена з фуйлом?
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14.06.2021 21:45 Ответить
Самое важное для простых украинцев - это людоедские тарифы на газ для населения .
Они уже есть сейчас , и без "потока" . И никто их снижать не собирается .
Конечно , для прокурорских , судейских , тадепутских пенсий в 80 000 гривен это сущие копейки , и их проблемы простых индейцев не волнуют - они живут в другой стране .
А жаль ...
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14.06.2021 20:28 Ответить
Пріоритетом української влади має бути розбудова власної потужної держави !!!)))
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14.06.2021 20:29 Ответить
Української.
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14.06.2021 21:13 Ответить
Якої,на жаль,як і держави, нема !!! Зелена пліснява ,це лише жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!)))
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14.06.2021 21:37 Ответить
а Украину как лоханули с ядерным арсеналом, отдали за пустую бумажку,так же с евросоюзом и нато, да и еще оставили без газа в трубе и это сделали не сегодня
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14.06.2021 20:30 Ответить
Реванш кремлівських гнид триває з часу проголошення суверенітета України !!!)))
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14.06.2021 20:33 Ответить
Проблема України в тому, що в Україні нема української державної влади !!!))))
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14.06.2021 20:31 Ответить
некоторые чужими руками хотят все сделать.. а своими только тыбзить...
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14.06.2021 20:31 Ответить
Зеленій плісняві весь світ винен,лише Віслючок нічого нікому не винен !!!)))
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14.06.2021 20:35 Ответить
не при вислюке загнали украину
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14.06.2021 20:45 Ответить
Витренко: США еще могут остановить запуск "Северного потока 2" - Цензор.НЕТ 7994 https://censor.net/ru/user/470343
Реванш кремлівських гнид триває з часу проголошення суверенітета України !!!)))
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14.06.2021 20:46 Ответить
после запуска СП-2,цена газа в Украине будет на уровне $2 за куб...ох тогда и заживём...
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14.06.2021 20:34 Ответить
А с какой стати, какая в этом выгода США? Хотя бы озвучил аргументы, как он убеждать собирается и зачем оно им надо ссорится Европой, которая туда бабки вложила.
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14.06.2021 20:38 Ответить
Цей звіздьож розрахован на вуха 73%-вого лохтората !!!)))
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14.06.2021 20:41 Ответить
Что бы продавать в Европу свой сжиженный газ.
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14.06.2021 22:43 Ответить
Мамку засилай з плакатами, як колись вона бігала з "НАТО нєт!".
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14.06.2021 20:43 Ответить
Мамка ,то відома ,славнозвісна ,"конотопська відьма" !!!)))
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14.06.2021 20:47 Ответить
каждый норовит свои хотелки высказать перед встречей байдена с ****** .
членотряс свои,кулеба свои,даже витренко подсуетился.
байден уже большой мальчик,и сделает так,что бы всему миру было хорошо.не стоит ему советы давать,все равно их не слышат
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14.06.2021 20:49 Ответить
а накуя оно им нужно то? вроде взрослые дяди, а элементарных вещей не понимают! вместо того что бы бегать как собачки думали чтог делать с трубой, чем заполнять, развивать увеличивать собственноую ГОСУДАРСТВЕННУЮ добычу, то что северному потоку быть это было понятно с самого начала, и США не станут портить отношения с ЕС ради Украины,
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14.06.2021 20:49 Ответить
никак не получится... так как меркельша просто обязана получить должность в газпроме.....
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14.06.2021 20:57 Ответить
"США еще могут остановить запуск "Северного потока 2" - для этого, сначала нужно тебя дурака выгнать, и уволить Коболева законно! а потом они подумают.
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14.06.2021 20:58 Ответить
Фігня це , все одно вороги Украіни - 73 % зебилів не дозволят закрити цей чудовий масковскй проєкт
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14.06.2021 20:59 Ответить
як саме міфічні зебіли можуть це зробити?
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14.06.2021 21:09 Ответить
Витренко - «США еще могут остановить запуск "Северного потока-2.»

А вот министр иностранных дел Украины Кулеба говорит, что - «Киев готов вести переговоры о компенсации из-за потери денежных поступлений от транзита газа после запуска газопровода Северный поток-2.» Другими словами это звучит так => Дайте нам денег и мы заткнемся. Собственно, это есть - КАПИТУЛЯЦИЯ.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3048886635354007&id=100006981015136
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14.06.2021 21:00 Ответить
Этот директор конторы "Рога и копыта" или не понимает что такое сертификация или дурит украинский народ чтобы подольше отсасывать его крови в качестве премиальных бонусов
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14.06.2021 21:20 Ответить
Не для того бэня бубочьку стругало, шоб для него поток пуйловский перекрывали! Зеля, валинах!
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14.06.2021 21:24 Ответить
Все залежить як ***** себе поведе 16 числа
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14.06.2021 21:25 Ответить
"Главное назначение трубы - это не деньги за транзит. Это сам факт транзита, который гарантирует от русских бомб и снарядов территорию, по которой русский газ идет в Европу. И власть должна делать и сделать всё, чтобы сохранить транзит. Работать с американцами, выполнять требования. Тратить деньги на лоббистов. Отменить идиотский мораторий на продажу трубы, продавленный Тимошенко, и продать 50% собственности на трубу немцам, - с монобольшинством это не было проблемой.
Всё, всё должно было быть сделано для сохранения транзита. Все возможные и невозможные усилия усилия должны были быть предприняты.
Что сделала зелень?
Зелень подорвала корпоративную реформу и сменила менеджмент Нафтогаза, убив мотивацию той части поддерживающих Украину политиков США, которые озабочены нашими реформами. Сделано это было только потому, что то ли Зеленскому, то ли Ермаку, то ли Коломойскому, то ли Ахметову, то ли всей этой компании вместе очень уж хотелось всунуть свои лапы в Нафтогаз.
Что первым делом сделал новый незаконно назначенный менеджмент Нафтогаза в лице Юрия Натальевича Витренко? Уволил людей, отвечавших за лоббизм в США против СП-2. Это действие, кстати, заставляет задуматься, а не условия ли Кремля были одной из истинных причин захвата Нафтогаза."
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14.06.2021 21:35 Ответить
З приводу цієї заяви (не першої, до речі) є кілька питань:
1. Чому, раптом, після розмов послів з найвеличнішим, стала можлива ситуація з добудовою ПП-2?
2. Де ти, такий розумний, був, коли надавалися дозволи на добудову ПП-2?
3. Чому після спілкування з найвеличнішим США послабили санкції і тиск на побудову ПП-2?
4. Що зробило ЗЕ на міжнародній арені (відповідно до обов'язків, що записані в Конституції) щоб цього не сталося?
5. Скільки візитів постраждалого було на засідання ЄС та її комітетів (вже не кажу про ООН) з доказовою базою (вагомими аргументами) про політичний напрямок проєкту ПП-2? (порівняйте з кількістю його ж відпусток і відпочинків за цей період)

Про обісцянки навеличнішого ніщо я вже й не згадую...
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14.06.2021 21:36 Ответить
проти СП-2 повинні мобілізуватись всі українці.путінське СП-2 -це троя,яка приведе війну на всю територію України.чекаємо ,що патріотичні партії об'єднаються і організують протести проти СП-2.
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14.06.2021 22:15 Ответить
США перед дилеммой, ведь удар по СП-2 - это удар и по своему союзнику - Германии, которая участвует в его строительстве и планирует зарабатывать на этом. Сомнительно, что США нанесут такой удар по Германии. Тут нужно, чтобы Германия отказалась от СП-2.
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14.06.2021 22:20 Ответить
С какого яух Германия должна отказываться от газа?)))
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14.06.2021 22:28 Ответить
Ради европейских ценностей и демократии - должна!
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14.06.2021 22:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/486435 Чтобы их на Цензоре не козлили)))
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14.06.2021 23:00 Ответить
"Фантазёр, ты меня называла..."©
Могут, но не хочут.
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14.06.2021 23:03 Ответить
Вот удивительная способность пилить сук на котором сидишь.Ну есть еще 3,5 года транзита, бери что есть. США должны (кому, Украине, и с какого перепугу?) Для меня очевидно, что при таком подходе, "Газпром", тупо договор с "Нафтогазом" не продлит, зачем кормить того, кто кусается? Здесь "любят бояться", что Раша украинскую ГТС разбомбит. Кто-то скажет зачем? Этот газопровод, от Уренгоя до Помар, т. е 4 500 км идет по территории Раши, там не легче взорвать? Срок годности, установленный немцами - 40 лет, закончился в прошлом году, т. е. и неустойку не потребуешь.
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14.06.2021 23:24 Ответить
 
 