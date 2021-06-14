Витренко: США еще могут остановить запуск "Северного потока 2"

Приоритетная задача Украины - убедить США наложить на "Северный поток 2" санкции и таким образом остановить запуск газопровода.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ. Соответствующее видео опубликовано на странице компании в Фейсбуке.

"Наш приоритетный план в том, чтобы вместе с исполнительной ветвью власти США остановить "Северный поток-2". Для этого есть позитивные тенденции", - сказал Витренко.

Он утверждает, что Госдепартамент США рассматривает возможность ввести санкции против компании-оператора Nord Stream AG. Кроме того, рассматривается вопрос наложения сертификационных санкций, то есть санкций, которые сделают невозможным сертификацию "Северного потока-2".

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"Вопрос остается открытым, и администрация США может остановить "Северный поток-2" сейчас. Это наша приоритетная задача – убедить США сделать это сейчас", - пояснил он.

Глава "Нафтогаза" сообщил, что кроме того, украинская сторона ведет переговоры с Конгрессом США, который убеждает Администрацию исполнить решение Конгресса и применить действенный санкции против "Северного потока-2".

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Витренко отметил, что также существует резервный план, так называемый план "Б": если администрация не наложит действенные санкции, то тогда Конгресс примет дополнительное законодательство, которое все-таки заставить Администрацию наложить санкции.