Литва обвинила власти Беларуси в переправке нелегальных мигрантов

Белорусские чиновники могут специально пропускать нелегальных мигрантов на территорию Литвы.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

По её словам, за пять месяцев этого года в Литву из Беларуси проникли вдвое больше нелегалов, чем за весь прошлый год.

"Мы наблюдаем рост нелегальных мигрантов, и мы за пять месяцев количество нелегальных мигрантов из Беларуси составило 190 - и за эти месяцы их число вдвое больше, чем за весь 2020 год. Почему мы видим, что могут быть замешаны должностные лица, такое впечатление создается из-за того, что скрываются следы, должностные лица не сотрудничают", сказала Билотайте.

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Глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас добавил, что проникающие в страну нелегалы прибывают в Минск из Багдада и Стамбула.

"У нас нет прямых доказательств того, что представители Пограничной службы Республики Беларусь причастны к организации (незаконного траффика мигрантов. - Ред.), но у нас есть основания полагать, что представители других ведомств могут быть причастны или, по крайней мере, не предпринимать никаких действий по задержанию таких групп у границы, чтобы можно было пресечь нелегальную миграцию", - добавил он.

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Каждому десятому нелегалу удается улизнуть от литовских пограничников и пробраться далее в Западную Европу.