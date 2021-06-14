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Литва звинуватила владу Білорусі в переправленні нелегальних мігрантів

Литва звинуватила владу Білорусі в переправленні нелегальних мігрантів

Білоруські чиновники можуть спеціально пропускати нелегальних мігрантів на територію Литви.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

За її словами, за п'ять місяців цього року в Литву з Білорусі проникли удвічі більше нелегалів, ніж за весь минулий рік.

"Ми спостерігаємо зростання нелегальних мігрантів, і за п'ять місяців кількість нелегальних мігрантів із Білорусі склало 190 - і за ці місяці їхня кількість удвічі більша, ніж за весь 2020 рік. Чому ми бачимо, що можуть бути замішані посадові особи, таке враження створюється через те, що ховаються сліди, посадові особи не співпрацюють", сказала Білотайте.

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Голова служби охорони держкордону Литви Рустамас Любаєвас додав, що нелегали, які проникають у країну, прибувають до Мінська з Багдада і Стамбула.

"У нас немає прямих доказів того, що представники Прикордонної служби Республіки Білорусь причетні до організації (незаконного трафіку мігрантів. - Ред.), але у нас є підстави вважати, що представники інших відомств можуть бути причетні або, принаймні, не вживати жодних дій із затримання таких груп біля кордону, щоб можна було припинити нелегальну міграцію", - додав він.

Кожному десятому нелегалу вдається втекти від литовських прикордонників і пробратися далі в Західну Європу.

Автор: 

Білорусь (7923) кордон (4750) Литва (2379) нелегали (383)


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Бутусову на заметку.

Отставка управляющего делами президента Белоруссии Виктора Шеймана на самом деле в очень большой степени связана с так называемым «делом вагнеровцев». Такое мнение высказал российский политолог Станислав Белковский, подводя итоги минувшей недели, в программе «https://www.youtube.com/watch?v=xn3oyudgCxI НаБело ».
Эксперт заявил, что, по его представлению, куратором резонансной спецоперации с «иностранными наемниками» якобы готовившими свержение Лукашенко в июле 2020 года был именно Виктор Шейман - ближайший помощник по безопасности главы республики Александра Лукашенко на протяжении многих лет. Белковский считает, что Шейман подал в отставку именно из-за расследования «вагнеровского дела», чтобы «спрятать концы в воду». Политолог посоветовал тем, кто занимается изучением этой истории, обратить на это внимание.

Это означает, что Шейман непосредственно курировал спецоперацию, задуманную Лукашенко с целью «отмазаться» на Западе и обвинить Россиию в попытке его свергнуть, высказал предположение аналитик.
Эксперт добавил, что от этой спецоперации Лукашенко пришлось отказаться (из-за чего «вангеровцы» были выдворены обратно в Россиию, а не на Украину), так как он понял, что это не пройдет, и Запад все равно его не признает, заключил эксперт.
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14.06.2021 23:03 Відповісти
лол. белковский поет то, что кремль скажет
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15.06.2021 00:46 Відповісти
Da specialno zabrasyvajet i deti idiot v peredi s beremenami zencynami.Vcera 60 stuk pojmali.Tut jesli byla bi normalnaja strana ona etix bezencev zabrala obratno,tak priniato po zakonu,no tut ob etom govorit daze nenado.Znacit pojdut novyje sankciji dlia rezima
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14.06.2021 23:32 Відповісти
Когда Турция пригрозила Европе мигрантами, то получила на обустройство границы сотни миллионов...А беларусам сразу грозишься санкциями! Тебе не кажется, что это маразм?
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14.06.2021 23:58 Відповісти
Turcija jej dengi nuzni dlia vyderzanija bezencev,kak i Italiji ili Greciji sto platit miliardami ES.A tut drugoje i za eto im budet serjioznyje sankciji ,a ne dengi.
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15.06.2021 08:00 Відповісти
Sravnyvajete dva raznije veci.Gde Turciji riadom jest Sirija i liudi bezit ot vojni k nim ,i rezim lukosenka kotori sam organizirovano zavozit migrantov priamimi samoliotami dlia perebroski ix za kordon.V Turciji jest lageria dlia bezencev,a Belorus jest takije lageriai?
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15.06.2021 06:24 Відповісти
 
 