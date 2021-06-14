Литва звинуватила владу Білорусі в переправленні нелегальних мігрантів

Білоруські чиновники можуть спеціально пропускати нелегальних мігрантів на територію Литви.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

За її словами, за п'ять місяців цього року в Литву з Білорусі проникли удвічі більше нелегалів, ніж за весь минулий рік.

"Ми спостерігаємо зростання нелегальних мігрантів, і за п'ять місяців кількість нелегальних мігрантів із Білорусі склало 190 - і за ці місяці їхня кількість удвічі більша, ніж за весь 2020 рік. Чому ми бачимо, що можуть бути замішані посадові особи, таке враження створюється через те, що ховаються сліди, посадові особи не співпрацюють", сказала Білотайте.

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Голова служби охорони держкордону Литви Рустамас Любаєвас додав, що нелегали, які проникають у країну, прибувають до Мінська з Багдада і Стамбула.

"У нас немає прямих доказів того, що представники Прикордонної служби Республіки Білорусь причетні до організації (незаконного трафіку мігрантів. - Ред.), але у нас є підстави вважати, що представники інших відомств можуть бути причетні або, принаймні, не вживати жодних дій із затримання таких груп біля кордону, щоб можна було припинити нелегальну міграцію", - додав він.

Кожному десятому нелегалу вдається втекти від литовських прикордонників і пробратися далі в Західну Європу.