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Подполковник ГСЧС задержан при получении взятки на Черниговщине, - ГБР. ФОТО
Правоохранители задержали одного из руководителей Черниговского районного отдела ГСЧС при получении взятки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, чиновник лично посетил место работы предпринимателя, занимающегося распилом древесины. После осмотра он указал на недостатки и предложил свой "защита" от инспекторов по противопожарной безопасности. За такую услугу предприниматель должен был периодически платить.
Подполковника ГСЧС задержали во время получения первого транша взятки.
Взяточнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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