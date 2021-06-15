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Новости Взяточники
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Подполковник ГСЧС задержан при получении взятки на Черниговщине, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали одного из руководителей Черниговского районного отдела ГСЧС при получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Подполковник ГСЧС задержан при получении взятки на Черниговщине, - ГБР 01

По данным следствия, чиновник лично посетил место работы предпринимателя, занимающегося распилом древесины. После осмотра он указал на недостатки и предложил свой "защита" от инспекторов по противопожарной безопасности. За такую ​​услугу предприниматель должен был периодически платить.

Подполковника ГСЧС задержали во время получения первого транша взятки.

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Взяточнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Автор: 

взятка (6151) Черниговщина (1485) ГСЧС (4949) ГБР (2971)


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Только массовые расстрелы чиновников по китайской системе спасут эту страну....
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15.06.2021 01:54 Ответить
за взятки надо ударить по детям взяточников -
запрет на поступление в ВУЗы
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15.06.2021 06:27 Ответить
Толку з цього що затримали.Це що перший але толку ніякого ще ні один не сидить.
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15.06.2021 10:18 Ответить
 
 