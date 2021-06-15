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Новини Хабарники
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Підполковника ДСНС затримано під час одержання хабаря на Чернігівщині, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали одного з керівників Чернігівського районного відділу ДСНС під час одержання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Підполковника ДСНС затримано під час одержання хабаря на Чернігівщині, - ДБР 01

За даними слідства, високопосадовець особисто відвідав місце роботи підприємця, який займається розпилюванням деревини. Після оглядин він вказав на недоліки та запропонував свій "захист" від інспекторів з протипожежної безпеки. За таку послугу підприємець мав періодично платити посадовцю.

Підполковника ДСНС затримали під час одержання першого хабаря.

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Хабарнику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Автор: 

хабар (4692) Чернігівщина (1584) ДСНС (5089) ДБР (3473)


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Только массовые расстрелы чиновников по китайской системе спасут эту страну....
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15.06.2021 01:54 Відповісти
за взятки надо ударить по детям взяточников -
запрет на поступление в ВУЗы
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15.06.2021 06:27 Відповісти
Толку з цього що затримали.Це що перший але толку ніякого ще ні один не сидить.
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15.06.2021 10:18 Відповісти
 
 