Підполковника ДСНС затримано під час одержання хабаря на Чернігівщині, - ДБР. ФОТО
Правоохоронці затримали одного з керівників Чернігівського районного відділу ДСНС під час одержання хабаря.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За даними слідства, високопосадовець особисто відвідав місце роботи підприємця, який займається розпилюванням деревини. Після оглядин він вказав на недоліки та запропонував свій "захист" від інспекторів з протипожежної безпеки. За таку послугу підприємець мав періодично платити посадовцю.
Підполковника ДСНС затримали під час одержання першого хабаря.
Хабарнику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.
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