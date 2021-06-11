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Новини Фото Хабарники
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Чиновника Укртрансбезпеки, який систематично вимагав хабарі у перевізників, затримано "на гарячому" в Києві, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі Територіального управління ДБР у Києві затримали виконувача обов'язків керівника Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, який вимагав від приватних підприємців, що займаються нерегулярними пасажирськими перевезеннями, платити "данину" в розмірі від 500 до 1000 доларів США щомісяця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено факт вимагання у київського власника маршрутних таксі щомісячної оплати у розмірі 700 доларів США. За ці гроші посадовець обіцяв не створювати штучних перешкод у підприємницькій діяльності, а також не притягувати підприємця до адміністративної відповідальності за відсутність маршрутних листів.

"Чиновника затримали "на гарячому" під час передачі другої частини хабаря у сумі 500 доларів США. Вирішується питання щодо оголошення посадовцю про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовця затримано на Закарпатті під час одержання 3 тис. дол. хабаря за звільнення від призову на строкову службу, - прокуратура. ФОТО

Зазначається також, що процесуальний супровід у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний – ДБР.

Чиновника Укртрансбезпеки, який систематично вимагав хабарі у перевізників, затримано на гарячому в Києві, - ДБР 01
Чиновника Укртрансбезпеки, який систематично вимагав хабарі у перевізників, затримано на гарячому в Києві, - ДБР 02
Чиновника Укртрансбезпеки, який систематично вимагав хабарі у перевізників, затримано на гарячому в Києві, - ДБР 03
Чиновника Укртрансбезпеки, який систематично вимагав хабарі у перевізників, затримано на гарячому в Києві, - ДБР 04
Чиновника Укртрансбезпеки, який систематично вимагав хабарі у перевізників, затримано на гарячому в Києві, - ДБР 05

Автор: 

хабар (4703) затримання (4339) Укртрансбезпека (158) ДБР (3492)


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11.06.2021 12:32 Відповісти
Зашёл в МРЕО, опять решалы и очереди на три лня
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11.06.2021 12:24 Відповісти
не посадят))) еще и зарплату будут исправно выплачивать, пока суды годами будут длится.... стандартная схема...))
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11.06.2021 13:01 Відповісти
Если будет конфискация всего и вся, тогда операция прошла не впустую.Все остальное бесполезное статистическое наблюдение.
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11.06.2021 14:01 Відповісти
Вона не закончиться пока существует такая массовая коррупция.
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11.06.2021 14:08 Відповісти
Потому перевозчики и хотят поднять цены за проезд - ВСЕМ надо платить взятки , этот всего лишь один из многих...
В том же Луцке троллейбус 4 а маршрутки по 6 грн ездят с прибылью ....
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11.06.2021 15:04 Відповісти
 
 