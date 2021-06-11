Чиновника Укртрансбезпеки, який систематично вимагав хабарі у перевізників, затримано "на гарячому" в Києві, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі Територіального управління ДБР у Києві затримали виконувача обов'язків керівника Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, який вимагав від приватних підприємців, що займаються нерегулярними пасажирськими перевезеннями, платити "данину" в розмірі від 500 до 1000 доларів США щомісяця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено факт вимагання у київського власника маршрутних таксі щомісячної оплати у розмірі 700 доларів США. За ці гроші посадовець обіцяв не створювати штучних перешкод у підприємницькій діяльності, а також не притягувати підприємця до адміністративної відповідальності за відсутність маршрутних листів.

"Чиновника затримали "на гарячому" під час передачі другої частини хабаря у сумі 500 доларів США. Вирішується питання щодо оголошення посадовцю про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається також, що процесуальний супровід у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний – ДБР.









