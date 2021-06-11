Чиновник Укртрансбезопасности, систематически требовавший взятки у перевозчиков, задержан "на горячем" в Киеве, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи Территориального управления ГБР в Киеве задержали исполняющего обязанности руководителя Северного межрегионального управления Укртрансбезопасности, который требовал от частных предпринимателей, занимающихся нерегулярными пассажирскими перевозками, платить "дань" в размере от 500 до одной тысячи долларов США ежемесячно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлен факт вымогательства у киевского владельца маршрутных такси ежемесячной оплаты в размере 700 долларов США. За эти деньги чиновник обещал не создавать искусственных препятствий в предпринимательской деятельности, а также не привлекать предпринимателя к административной ответственности за отсутствие маршрутных листов.

"Чиновник задержан "на горячем" во время передачи второй части взятки в сумме 500 долларов США. Решается вопрос об объявлении чиновнику о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч.3.ст.368. УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - следует из сообщения.

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Отмечается также, что процессуальное сопровождение осуществляла Киевская городская прокуратура, а оперативное - ГБР.









