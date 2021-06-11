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Чиновник Укртрансбезопасности, систематически требовавший взятки у перевозчиков, задержан "на горячем" в Киеве, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи Территориального управления ГБР в Киеве задержали исполняющего обязанности руководителя Северного межрегионального управления Укртрансбезопасности, который требовал от частных предпринимателей, занимающихся нерегулярными пассажирскими перевозками, платить "дань" в размере от 500 до одной тысячи долларов США ежемесячно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлен факт вымогательства у киевского владельца маршрутных такси ежемесячной оплаты в размере 700 долларов США. За эти деньги чиновник обещал не создавать искусственных препятствий в предпринимательской деятельности, а также не привлекать предпринимателя к административной ответственности за отсутствие маршрутных листов.

"Чиновник задержан "на горячем" во время передачи второй части взятки в сумме 500 долларов США. Решается вопрос об объявлении чиновнику о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч.3.ст.368. УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - следует из сообщения.

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Отмечается также, что процессуальное сопровождение осуществляла Киевская городская прокуратура, а оперативное - ГБР.

Чиновник Укртрансбезопасности, систематически требовавший взятки у перевозчиков, задержан на горячем в Киеве, - ГБР 01
Чиновник Укртрансбезопасности, систематически требовавший взятки у перевозчиков, задержан на горячем в Киеве, - ГБР 02
Чиновник Укртрансбезопасности, систематически требовавший взятки у перевозчиков, задержан на горячем в Киеве, - ГБР 03
Чиновник Укртрансбезопасности, систематически требовавший взятки у перевозчиков, задержан на горячем в Киеве, - ГБР 04
Чиновник Укртрансбезопасности, систематически требовавший взятки у перевозчиков, задержан на горячем в Киеве, - ГБР 05

Автор: 

взятка (6159) задержание (6675) Укртрансбезопасность (60) ГБР (2989)


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11.06.2021 12:32 Ответить
Зашёл в МРЕО, опять решалы и очереди на три лня
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11.06.2021 12:24 Ответить
не посадят))) еще и зарплату будут исправно выплачивать, пока суды годами будут длится.... стандартная схема...))
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11.06.2021 13:01 Ответить
Если будет конфискация всего и вся, тогда операция прошла не впустую.Все остальное бесполезное статистическое наблюдение.
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11.06.2021 14:01 Ответить
Вона не закончиться пока существует такая массовая коррупция.
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11.06.2021 14:08 Ответить
Потому перевозчики и хотят поднять цены за проезд - ВСЕМ надо платить взятки , этот всего лишь один из многих...
В том же Луцке троллейбус 4 а маршрутки по 6 грн ездят с прибылью ....
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11.06.2021 15:04 Ответить
 
 