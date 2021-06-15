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40 населенных пунктов в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

40 населенных пунктов в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 40 населенных пунктов в трех областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 15 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 40 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Киевская - 27, Черновицкая - 9 и Кировоградская – 4", – сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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непогода (816) ГСЧС (4949)


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