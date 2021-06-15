40 населених пунктів у трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через негоду без електроенергії залишилися 40 населених пунктів у трьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 07:00 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 40 населених пунктів у 3 областях, а саме: Київська – 27, Чернівецька – 9 та Кіровоградська – 4", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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