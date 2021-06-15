Вениславский требует возбуждения уголовного производства по фальсификации "Батькивщиной" документации по референдуму: В инициативную группу включили 17 мертвых душ

Народный депутат "Слуги народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский, выступая в парламенте, обратился к правоохранительным органам с депутатским запросом относительно регистрации уголовного производства по факту фальсификации документации по проведению референдума.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Вениславского, в инициативную группу по референдуму включили мертвых граждан Украины.

"В поддержку одной политической силы, представленной в парламенте, были подняты с могил 17 мертвых душ, 17 граждан Украины, которые находятся на том свете, выступили в поддержку одной политической силы, которая размещена в центре этого зала", - заявил нардеп, однако, в ходе своего выступления он так и не озвучил, что речь идет о партии "Батькивщина".

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