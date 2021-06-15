Веніславський вимагає порушення кримінального провадження щодо фальсифікації "Батьківщиною" документації з референдуму: До ініціативної групи включили 17 мертвих душ

Народний депутат "Слуги народу", представник президента в КСУ Федір Веніславський, виступаючи в парламенті, звернувся до правоохоронних органів з депутатським запитом щодо реєстрації кримінального провадження за фактом фальсифікації документації з проведення референдуму.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Веніславський, в ініціативну групу з референдуму включили мертвих громадян України.

"На підтримку однієї політичної сили, представленої в парламенті, були підняті з могил 17 мертвих душ, 17 громадян України, які перебувають на тому світі, виступили на підтримку однієї політичної сили, яка розміщена в центрі цього залу", - заявив нардеп, однак, у ході свого виступу він так і не озвучив, що йдеться про партію "Батьківщина".

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