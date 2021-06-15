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Веніславський вимагає порушення кримінального провадження щодо фальсифікації "Батьківщиною" документації з референдуму: До ініціативної групи включили 17 мертвих душ

Веніславський вимагає порушення кримінального провадження щодо фальсифікації

Народний депутат "Слуги народу", представник президента в КСУ Федір Веніславський, виступаючи в парламенті, звернувся до правоохоронних органів з депутатським запитом щодо реєстрації кримінального провадження за фактом фальсифікації документації з проведення референдуму.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Веніславський, в ініціативну групу з референдуму включили мертвих громадян України.

"На підтримку однієї політичної сили, представленої в парламенті, були підняті з могил 17 мертвих душ, 17 громадян України, які перебувають на тому світі, виступили на підтримку однієї політичної сили, яка розміщена в центрі цього залу", - заявив нардеп, однак, у ході свого виступу він так і не озвучив, що йдеться про партію "Батьківщина".

Читайте також: "Батьківщина" оскаржить у суді відмову ЦВК у реєстрації ініціативної групи щодо "земельного" референдуму, - Тимошенко

Автор: 

референдум (627) Батьківщина (586) Веніславський Федір (284)


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Топ коментарі
+12
А когда зекретины отчитаються за отмытое бабло на "5вопросов зетвари"?
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15.06.2021 10:35
+11
А ихний зебанутый оманский вислючок думает, что он еще в квартале на сцене и брешет на каждом шагу.
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15.06.2021 10:37
+10
А скільки фальсифікацій зробили слуги?
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15.06.2021 10:34
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А скільки фальсифікацій зробили слуги?
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15.06.2021 10:34 Відповісти
Вони прийшли на брехні і на ній живуть. Слава українському наріду!
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15.06.2021 10:35 Відповісти
А ихний зебанутый оманский вислючок думает, что он еще в квартале на сцене и брешет на каждом шагу.
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15.06.2021 10:37 Відповісти
Мене більше бісить не брехня Зеленського, а його зрітєлі, які його обрали і до цих пір йому вірять.
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15.06.2021 10:43 Відповісти
а мені пукани прахаботів подобаються у бік зєлєьотів
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15.06.2021 10:54 Відповісти
Старуха задумалась. Она видела, что дело, точно, как будто выгодно, да только уж слишком новое и небывалое; а потому начала сильно побаиваться, чтобы как-нибудь не надул ее этот покупщик; приехал же бог знает откуда, да еще и в ночное время.(с)
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15.06.2021 11:11 Відповісти
73% всех кто отдал голос за еврейского подонка клоуна МЕРТВЫЕ ПОСДСТАВНЫЕ И ФИКЦТИВНЫЕ ЛИЧНОСТИ....кроме того когда озвучат правду как Г+Г и иные подручные им каналы используя гипноз 25 кадра втирали в просмотре сериала--" Слуга Народа" мысля-- что выбери только Вову он тебя спасет и только он абы не Барыга...!!!??
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15.06.2021 11:15 Відповісти
А когда зекретины отчитаються за отмытое бабло на "5вопросов зетвари"?
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15.06.2021 10:35 Відповісти
Але будемо чесними - нарід вірить і підтримує кловуна не дивлячись на щоденні зашквари. Не зелена влада - пліснява, а нарід, який його обрав.
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15.06.2021 10:39 Відповісти
Обое рябое. Мудрый нарид все мечтает подержаться за конец. Бубочкиной эпохи бедности.
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15.06.2021 10:42 Відповісти
жульку - лису на нары
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15.06.2021 10:36 Відповісти
Баба Тюля - это мелкая шулерша против того воровства, которое у ЗЕленой плесени.
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15.06.2021 10:39 Відповісти
Це тому, що Йуля бреше в потрібний час, а зелена шобла бреше постійно.
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15.06.2021 10:40 Відповісти
Так баба Тюля - опытнейший политик, это у старухи не отнять. А зебанутые депутаты - тупое быдло, которое случайно оказалось в ВР. По воле муууудрого нариду.
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15.06.2021 10:44 Відповісти
Свята правда.
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15.06.2021 10:48 Відповісти
А от Пеця Болградський ніколи не бреше. Бо він же святий.
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15.06.2021 14:07 Відповісти
Мечтает о Юле?
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15.06.2021 10:37 Відповісти
Вор кричит:Держите вора!
Народная мудрость.
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15.06.2021 10:39 Відповісти
Там между Жмулькой и ОПой договоренности о совместном пиаре. И Жулью хорошо и молодым жуликам неплохо.
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15.06.2021 10:39 Відповісти
Та жЮлці не впервой, з мертвих голоси збирати
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15.06.2021 10:45 Відповісти
Веніславський вимагає порушення кримінального провадження щодо фальсифікації "Батьківщиною" документації з референдуму: До ініціативної групи включили 17 мертвих душ - Цензор.НЕТ 8975
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15.06.2021 10:50 Відповісти
Він в засаді.
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15.06.2021 10:51 Відповісти
Веніславський вимагає порушення кримінального провадження щодо фальсифікації "Батьківщиною" документації з референдуму: До ініціативної групи включили 17 мертвих душ - Цензор.НЕТ 9799
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15.06.2021 10:54 Відповісти
всадник апокалипсиса
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15.06.2021 11:01 Відповісти
Ну чи батьківщина включала ці мертві душі чи ні це ще невідомо, але те що ви незаконно збираєтесь продавати землю, що те саме що й Україну то це державна зрада.
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15.06.2021 10:58 Відповісти
обидві конкурентки виїзжають на популізмі. Топчуться по одному електоральному полю.
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15.06.2021 11:06 Відповісти
Маланцы из СН в своем репертуаре - не соврешь не вздыхнешь!
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15.06.2021 11:19 Відповісти
"Вениславский требует возбуждения"
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15.06.2021 11:24 Відповісти
Там підписів зібрано 12 тисяч, а 17 "душ" могли й умисно "веніславські" дописати, для цього достатньо підкупити ОДНОГО збирача підписів. Кого маланці намагаються надурити? Геть брудні лапи сіоністів від української землі!
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15.06.2021 12:27 Відповісти
Шукай кому вигідно.
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15.06.2021 14:46 Відповісти
Дописати 17 душ міг хто завгодно з табору прибічників введення цього "ринку". Їх речники світяться в телевізорі безперервно, їх депутати голосують за це. Їх телеканали підтримують це агітацією і блокуванням інформації проти такого прости Господи ринку, про організаційні збори щодо референдуму і т.д. Проте для організаторів спротиву, що мають 10-12 тис. у списках, 17 людей аж ніяк не критичні.
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15.06.2021 14:58 Відповісти
17 мертвих душ? Ха! Яценко і не таке може!
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15.06.2021 13:05 Відповісти
Ну що я казав? Янек, Пєця і Зєля - одна шобла. Янек Юлю посадив, Пєця посоромивсь Юлю садити, бо прийшов на хвилі Майдану, який Юлю витягнув з в'язниці, а Зєля перед Майданом ніяких забов'язань не має. Не здивуюсь, якщо Зєля порушить справу саме на Юлю за "фальсіфікації".
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16.06.2021 12:16 Відповісти
 
 