Рада одобрила налоговую амнистию

Верховная Рада приняла законопроект относительно стимулирования детенизации доходов.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности народные депутаты проголосовали за Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

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За такое решение проголосовали 243 парламентария.

Согласно закону, в период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года проведут одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц. Сбор с одноразового добровольного декларирования - это одноразовый обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывает декларант, исходя из стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора.

Указано, что воспользоваться добровольным декларированием могут физические лица - резиденты, в том числе самозанятые лица, а также физлица, не являющиеся резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения объектов декларирования или на момент начисления (получения) доходов, за счет которых приобретены объекты декларирования.

Лица, имеющие право на добровольное декларирование и не воспользовавшиеся им, считаются таковыми, которые сообщили контролирующему органу об отсутствии в собственности активов, полученных за счет доходов, с которых не уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.

Согласно документу, 5% в отношении валютных ценностей, размещенных на счетах в банках в Украине. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 6% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

Закон определяет ставку в 9% в отношении валютных ценностей, размещенных на счетах в иностранных банках или хранящихся в иностранных финансовых учреждениях. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 11,5% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

Ставка 2,5% применяется в отношении номинальной стоимости государственных облигаций Украины со сроком обращения более 365 дней без права досрочного погашения, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021-го по 31 августа 2022 года до подачи добровольной декларации. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 3% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.