Рада схвалила податкову амністію

Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо стимулювання детінізації доходів.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати проголосували за Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет.

За таке рішення - 243 парламентарі.

Відповідно до закону, в період з 1 вересня 2021 р. до 1 вересня 2022 р. проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб. Збір з одноразового добровільного декларування - це одноразовий обов'язковий платіж, розмір якого самостійно розраховує декларант, виходячи з вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору.

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Зазначено, що скористатися добровільним декларуванням можуть фізичні особи - резиденти, в тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання об'єктів декларування або на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких придбано об'єкти декларування.

Особи, які мають право на добровільне декларування і не скористалися ним, вважаються такими, які повідомили контролюючому органу про відсутність у власності активів, отриманих за рахунок доходів, з яких не сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори.

Згідно з документом, 5% відносно валютних цінностей, які розміщені на рахунках в банках в Україні. Як альтернативу платник податків може вибрати ставку 6% зі сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щороку.

Закон визначає ставку в 9% відносно валютних цінностей, які розміщені на рахунках в іноземних банках або зберігаються в іноземних фінансових установах. Як альтернативу платник податків може вибрати ставку 11,5% зі сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щороку.

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Ставка 2,5% застосовується до номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу понад 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом в період з 1 вересня 2021-го по 31 серпня 2022 року до подачі добровільної декларації. Як альтернативу платник податків може вибрати ставку 3% зі сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щороку.