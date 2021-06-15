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Рада схвалила податкову амністію

Рада схвалила податкову амністію

Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо стимулювання детінізації доходів.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати проголосували за Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет.

За таке рішення - 243 парламентарі.

Відповідно до закону, в період з 1 вересня 2021 р. до 1 вересня 2022 р. проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб. Збір з одноразового добровільного декларування - це одноразовий обов'язковий платіж, розмір якого самостійно розраховує декларант, виходячи з вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору.

Також читайте: Податкова амністія є добровільною, - "слуга народу" Гетманцев

Зазначено, що скористатися добровільним декларуванням можуть фізичні особи - резиденти, в тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання об'єктів декларування або на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких придбано об'єкти декларування.

Особи, які мають право на добровільне декларування і не скористалися ним, вважаються такими, які повідомили контролюючому органу про відсутність у власності активів, отриманих за рахунок доходів, з яких не сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори.

Згідно з документом, 5% відносно валютних цінностей, які розміщені на рахунках в банках в Україні. Як альтернативу платник податків може вибрати ставку 6% зі сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щороку.

Закон визначає ставку в 9% відносно валютних цінностей, які розміщені на рахунках в іноземних банках або зберігаються в іноземних фінансових установах. Як альтернативу платник податків може вибрати ставку 11,5% зі сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щороку.

Також читайте: "Слуга народу" Гетманцев пояснив суть запропонованої Зеленським податкової амністії: "Почати фінансове життя з чистого аркуша"

Ставка 2,5% застосовується до номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу понад 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом в період з 1 вересня 2021-го по 31 серпня 2022 року до подачі добровільної декларації. Як альтернативу платник податків може вибрати ставку 3% зі сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щороку.

Автор: 

амністія (195) ВР (14942) податки (3808)


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Топ коментарі
+7
Офигеть! Воровали-воровали, а теперь сами себе простили всё наворованное!
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15.06.2021 11:22
+5
Ага все платили как минимум НДФЛ 18%, а этим мало того что не начислили штраф за все годы неуплаты, так и дали возможность заплатить по пониженной ставке 2,5-6%
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15.06.2021 11:26
+5
Это всё жёсткий кидок всех людей, которые всё это время честно зарабатывали деньги.
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15.06.2021 12:03
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15.06.2021 10:59 Відповісти
Це добре? Чи погано?
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15.06.2021 11:26 Відповісти
Офигеть! Воровали-воровали, а теперь сами себе простили всё наворованное!
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15.06.2021 11:22 Відповісти
Ага все платили как минимум НДФЛ 18%, а этим мало того что не начислили штраф за все годы неуплаты, так и дали возможность заплатить по пониженной ставке 2,5-6%
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15.06.2021 11:26 Відповісти
Земрази решили попить крови с самозанятых. Богатые, естественно, клали на все эти законы...
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15.06.2021 11:22 Відповісти
Ворам волю!
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15.06.2021 11:35 Відповісти
Другое название этого-"Нужны деньги СЕЙЧАС! СРОЧНО!"
К чему бы это?
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15.06.2021 11:46 Відповісти
Это все для борьбы с олигархами! (сарказм)
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15.06.2021 11:51 Відповісти
Это всё жёсткий кидок всех людей, которые всё это время честно зарабатывали деньги.
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15.06.2021 12:03 Відповісти
Сами себе простили воровство на миллиарды!
Неужели Зеленский подпишет этот закон для отмывания денег ворами всех мастей и на всех уровнях власти?
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15.06.2021 12:30 Відповісти
"добровольное декларирование и не воспользовавшиеся им, считаются таковыми, которые сообщили контролирующему органу об отсутствии в собственности активов "
А как насчет ст. 63 Конституции Украины ! Люди могут воспользоваться ст. 63 Конституции - и ЭТО не означат, что он что либо заявил, кроме как воспользовался своим правом НИЧЕГО о СЕБЕ НЕ ЗАЯВЛЯТЬ !!!
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15.06.2021 16:42 Відповісти
 
 