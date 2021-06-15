Рада внесла в Уголовный кодекс изменения о налоговой амнистии

Верховная Рада приняла законопроект, которым вносятся изменения в Кодекс Украины об админправонарушениях в связи с изменением Налогового кодекса в вопросе стимулирования детенизации доходов.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности народные депутаты проголосовали Проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".

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За такое решение - 257 парламентариев.