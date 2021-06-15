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Рада внесла в Уголовный кодекс изменения о налоговой амнистии

Рада внесла в Уголовный кодекс изменения о налоговой амнистии

Верховная Рада приняла законопроект, которым вносятся изменения в Кодекс Украины об админправонарушениях в связи с изменением Налогового кодекса в вопросе стимулирования детенизации доходов.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности народные депутаты проголосовали Проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".

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За такое решение - 257 парламентариев.

Автор: 

амнистия (455) ВР (29228) УПК (99) налоги (3238) уголовный кодекс (220)


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Рада внесла в Уголовный кодекс изменения о налоговой амнистии - Цензор.НЕТ 9847
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15.06.2021 12:03 Ответить
Беня должен государственному бюджету более 200 млрд (!!!) грн. Заставьте его вернуть все и вам не нужно будет никаких кредитов МВФ.
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15.06.2021 12:04 Ответить
...повышения налоговой культуры граждан... А членогря с офшорами учли, или он вне статуса "гражданин"??? Похоже как раз, то самый ипучий-случай, когда от моих,за десятилетия заработанных, отложенных для детей и внуков накоплений, зе-******* собралась, тупо-нагло, отгрызть кусок! Ответ один- ИДИТЕ -КА вы НАЙУХ!!!( к дяде вите в Ростов).
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15.06.2021 12:22 Ответить
 
 