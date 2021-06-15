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Рада внесла до Кримінального кодексу зміни про податкову амністію

Рада внесла до Кримінального кодексу зміни про податкову амністію

Верховна Рада прийняла законопроєкт, яким вносяться зміни до Кодексу України про адмінправопорушення у зв'язку зі зміною Податкового кодексу в питанні стимулювання детінізації доходів.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати проголосували Проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України та Кримінально-процесуальний кодекс України в зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет".

За таке рішення - 257 парламентаріїв.

Також читайте: Рада схвалила податкову амністію

Автор: 

амністія (195) ВР (14942) КПК (43) податки (3808) кримінальний кодекс (61)


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Рада внесла в Уголовный кодекс изменения о налоговой амнистии - Цензор.НЕТ 9847
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15.06.2021 12:03 Відповісти
Беня должен государственному бюджету более 200 млрд (!!!) грн. Заставьте его вернуть все и вам не нужно будет никаких кредитов МВФ.
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15.06.2021 12:04 Відповісти
...повышения налоговой культуры граждан... А членогря с офшорами учли, или он вне статуса "гражданин"??? Похоже как раз, то самый ипучий-случай, когда от моих,за десятилетия заработанных, отложенных для детей и внуков накоплений, зе-******* собралась, тупо-нагло, отгрызть кусок! Ответ один- ИДИТЕ -КА вы НАЙУХ!!!( к дяде вите в Ростов).
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15.06.2021 12:22 Відповісти
 
 