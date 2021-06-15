Рада внесла до Кримінального кодексу зміни про податкову амністію
Верховна Рада прийняла законопроєкт, яким вносяться зміни до Кодексу України про адмінправопорушення у зв'язку зі зміною Податкового кодексу в питанні стимулювання детінізації доходів.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, народні депутати проголосували Проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України та Кримінально-процесуальний кодекс України в зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет".
За таке рішення - 257 парламентаріїв.
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