Рада внесла до Кримінального кодексу зміни про податкову амністію

Верховна Рада прийняла законопроєкт, яким вносяться зміни до Кодексу України про адмінправопорушення у зв'язку зі зміною Податкового кодексу в питанні стимулювання детінізації доходів.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати проголосували Проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України та Кримінально-процесуальний кодекс України в зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет".

За таке рішення - 257 парламентаріїв.

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