Законопроект о деолигархизации станет вакциной от "заражения вирусом красивой жизни", - Венедиктова
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова убеждена, что борьба с коррупцией в Украине будет эффективной, только если все гражданское общество перестанет брать и давать взятки.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Венедиктова заявила в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов".
"Задача борьбы с коррупцией не может быть на повестке дня только антикоррупционных институтов. Извините, но так не работает, когда одни по функционалу должны бороться, а другие либо просто наблюдают, либо принимают в этом активное участие, и только в определенных лозунгах и словах говорят о необходимых шагах (по преодолению коррупции. - Ред)", - отметила генпрокурор.
По ее словам, чтобы достичь необходимого результата в борьбе с коррупцией все гражданское общество должно перестать давать взятки и брать их.
Венедитова добавила, что необходимо бороться не только с последствиями коррупции, а и с ее истоками - "олигархической системой и неукрощенной бюрократией".
Генпрокурор выразила уверенность в том, что после принятия президентского законопроекта о деолигархизации "политики и чиновники получат от государства бесплатную вакцину от заражения вирусом красивой жизни".
"Если она не срабатывает, то пациент отправляется на длительный карантин, после которого в политику уже не вернуться", - добавила Венедиктова.
Еще одна составляющая готовности бороться с коррупцией, как подчеркнула Венедиктова, это надлежащее расследование уголовных дел, которые касаются и олигархов, и их бизнес-интересов.
"Мы уже начали давать результаты, которые Украина ждала десятилетиями. Твердо заявляю, что ни у меня, ни у моих коллег из Офиса генпрокурора не дрогнет рука и не закончатся чернила в ручках, если появится обвинение против того или иного влиятельного лица из Украины, - мы подпишем такие документы", - подытожила генпрокурор.
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Подходит по ВСЕМ признакам!
И что? Богатые стали в два раза богаче,а бедные в два раза беднее!
Достоточно сравнить рост капиталов тех,кто усадил это чмо в преэидентское кресло,и упавшую ~ вдвое реальную покупательскую способность "мудрого нариду".
Верю! Верю !
А дышит она непрерывно.
Но т.к. сама Венедиктова является типичной назначенкой "чего изволите, хозяин), т.е. продуктом и следствием этой самой коррупции, то она съехала на " ... если все гражданское общество перестанет брать и давать взятки". Удобненько. Примитивно. Лживо.