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Законопроект о деолигархизации станет вакциной от "заражения вирусом красивой жизни", - Венедиктова

Законопроект о деолигархизации станет вакциной от

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова убеждена, что борьба с коррупцией в Украине будет эффективной, только если все гражданское общество перестанет брать и давать взятки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Венедиктова заявила в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов".

"Задача борьбы с коррупцией не может быть на повестке дня только антикоррупционных институтов. Извините, но так не работает, когда одни по функционалу должны бороться, а другие либо просто наблюдают, либо принимают в этом активное участие, и только в определенных лозунгах и словах говорят о необходимых шагах (по преодолению коррупции. - Ред)", - отметила генпрокурор.

По ее словам, чтобы достичь необходимого результата в борьбе с коррупцией все гражданское общество должно перестать давать взятки и брать их.

Венедитова добавила, что необходимо бороться не только с последствиями коррупции, а и с ее истоками - "олигархической системой и неукрощенной бюрократией".

Генпрокурор выразила уверенность в том, что после принятия президентского законопроекта о деолигархизации "политики и чиновники получат от государства бесплатную вакцину от заражения вирусом красивой жизни".

"Если она не срабатывает, то пациент отправляется на длительный карантин, после которого в политику уже не вернуться", - добавила Венедиктова.

Еще одна составляющая готовности бороться с коррупцией, как подчеркнула Венедиктова, это надлежащее расследование уголовных дел, которые касаются и олигархов, и их бизнес-интересов.

"Мы уже начали давать результаты, которые Украина ждала десятилетиями. Твердо заявляю, что ни у меня, ни у моих коллег из Офиса генпрокурора не дрогнет рука и не закончатся чернила в ручках, если появится обвинение против того или иного влиятельного лица из Украины, - мы подпишем такие документы", - подытожила генпрокурор.

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Автор: 

олигарх (1027) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+13
Лучше всех в коррупции разбирается коррупционер.😉
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15.06.2021 12:11
+12
Законопроект о деолигархизации станет вакциной от "заражения вирусом красивой жизни", - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5892
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15.06.2021 12:15
+9
Первый олигарх - Зеленский,сидящий в президентском кресле!
Подходит по ВСЕМ признакам!
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15.06.2021 12:21
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Лучше всех в коррупции разбирается коррупционер.😉
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15.06.2021 12:11 Ответить
Первый олигарх - Зеленский,сидящий в президентском кресле!
Подходит по ВСЕМ признакам!
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15.06.2021 12:21 Ответить
- Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. (с)
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15.06.2021 12:35 Ответить
Два года криворагульному чмошнику жолу вылизуют!
И что? Богатые стали в два раза богаче,а бедные в два раза беднее!
Достоточно сравнить рост капиталов тех,кто усадил это чмо в преэидентское кресло,и упавшую ~ вдвое реальную покупательскую способность "мудрого нариду".
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15.06.2021 22:29 Ответить
"Мама хохотала" !
Верю! Верю !
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15.06.2021 13:12 Ответить
Без победы Порошенко в 2014-м приход к власти Зеленского был бы невозможен -на цензорунет
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15.06.2021 12:15 Ответить
Зебня шукає винних в своїй перемозі? ))
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15.06.2021 16:14 Ответить
Законопроект о деолигархизации станет вакциной от "заражения вирусом красивой жизни", - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5892
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15.06.2021 12:15 Ответить
""Прямий"?
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15.06.2021 13:36 Ответить
Врет как дышит!
А дышит она непрерывно.
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15.06.2021 12:17 Ответить
Пшик и Пук! А сколько пафоса и Ура Ура...от Зе шоблы.
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15.06.2021 12:22 Ответить
Венедиктова прекрасно знает, что реальная борьба с коррупцией начинается ВСЕГДА и ТОЛЬКО с верхов. Это подтверждают все мировые исторические примеры.
Но т.к. сама Венедиктова является типичной назначенкой "чего изволите, хозяин), т.е. продуктом и следствием этой самой коррупции, то она съехала на " ... если все гражданское общество перестанет брать и давать взятки". Удобненько. Примитивно. Лживо.
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15.06.2021 12:31 Ответить
зекомандА справедливо держит свой лохторат за дебилов.. уже даже не шифруясь сцыт в три струи в глаза своим, самым верным, тупым жлобам, свидетелям секты сватов имени Бени Нехилого..
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15.06.2021 12:33 Ответить
Как там незадекларированные часики Hublot Big Bang за 10 тысяч евро?
Законопроєкт про деолігархізацію стане вакциною проти "зараження вірусом красивого життя", - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7022
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15.06.2021 12:35 Ответить
"...проти "зараження вірусом красивого життя"(с) - октябрь 1917 ?
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15.06.2021 12:36 Ответить
а кто же тебя будет вакцинировать от красивой жизни и всех продажных судей?
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15.06.2021 12:37 Ответить
Підпиши адресу суду штату Делавер на посилці з бенею
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15.06.2021 12:37 Ответить
Вакцина уже не поможет, за 30 лет всё "прогнило".
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15.06.2021 12:43 Ответить
ОЛІГАРХИ ВСЬО,, ДА ЗЕЛЕНИЙ РЕКЕТ.
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15.06.2021 13:24 Ответить
Беню в Штаты когда выдашь, чучело? До тех пор можете хоть на говно изойти, изображая борьбу с коррупцией.
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15.06.2021 12:47 Ответить
Точно
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15.06.2021 13:16 Ответить
Ми, що повертаємся в період комунізму з більшовиками і розкуркуленням! Це не входить в обов'язки прокурора! Це порушує всі принципи демокрактії! Ваша задача довести, що людина вчинила злочин, наприклад: крадівництво, а не вішати ярлики на людей. Слуги народу , використали Сталінське гасло,- "депутат-слуга народа", а тепер щей методи починаєте використовувати! Це жахливо з точки права та людяності!
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15.06.2021 13:51 Ответить
На мій погляд цей законопроект про деолігархізацію стане таким собі "Новічком", за допомогою якого будуть переслідувати та репресувати незручних опонентів влади.
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15.06.2021 14:58 Ответить
 
 