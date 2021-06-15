Законопроєкт про деолігархізацію стане вакциною проти "зараження вірусом красивого життя", - Венедіктова
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова переконана, що боротьба з корупцією в Україні буде ефективною, лише якщо все громадянське суспільство припинить брати і давати хабарі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Венедіктова заявила під час форуму "Україна 30. Економіка без олігархів".
"Завдання боротьби з корупцією не може бути на порядку денному тільки антикорупційних інституцій. Вибачте, але так не працює, коли одні за функціоналом мають боротися, а інші або просто спостерігають, або беруть у цьому активну участь і тільки в певних гаслах та словах говорять про необхідні кроки (щодо подолання корупції. - Ред.)", - зазначила генпрокурор.
За її словами, щоб досягти необхідного результату в боротьбі з корупцією, все громадянське суспільство має припинити давати хабарі і брати їх.
Венедіктова додала, що необхідно боротися не лише з наслідками корупції, а й з її витоками - "олігархічною системою і неприборканою бюрократією".
Генпрокурор висловила впевненість у тому, що після ухвалення президентського законопроєкту про деолігархізацію "політики і чиновники отримають від держави безоплатну вакцину проти зараження вірусом красивого життя".
"Якщо вона не спрацьовує, то пацієнт відправляється на тривалий карантин, після якого в політику вже не повернутися", - додала Венедіктова.
Іще одна складова готовності боротися з корупцією, як наголосила Венедіктова, це належне розслідування кримінальних проваджень, які стосуються і олігархів, і їхніх бізнес-інтересів.
"Ми вже почали давати результати, яких Україна очікувала десятиліттями. Твердо заявляю, що ні у мене, ні у моїх колег з Офісу Генпрокурора не здригнеться рука і не закінчиться чорнило в ручках, якщо з'явиться обвинувачення проти тієї чи іншої впливової особи з України, - ми підпишемо такі документи", - підсумувала генпрокурор.
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Подходит по ВСЕМ признакам!
И что? Богатые стали в два раза богаче,а бедные в два раза беднее!
Достоточно сравнить рост капиталов тех,кто усадил это чмо в преэидентское кресло,и упавшую ~ вдвое реальную покупательскую способность "мудрого нариду".
Верю! Верю !
А дышит она непрерывно.
Но т.к. сама Венедиктова является типичной назначенкой "чего изволите, хозяин), т.е. продуктом и следствием этой самой коррупции, то она съехала на " ... если все гражданское общество перестанет брать и давать взятки". Удобненько. Примитивно. Лживо.