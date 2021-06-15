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Новини
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Законопроєкт про деолігархізацію стане вакциною проти "зараження вірусом красивого життя", - Венедіктова

Законопроєкт про деолігархізацію стане вакциною проти

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова переконана, що боротьба з корупцією в Україні буде ефективною, лише якщо все громадянське суспільство припинить брати і давати хабарі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Венедіктова заявила під час форуму "Україна 30. Економіка без олігархів".

"Завдання боротьби з корупцією не може бути на порядку денному тільки антикорупційних інституцій. Вибачте, але так не працює, коли одні за функціоналом мають боротися, а інші або просто спостерігають, або беруть у цьому активну участь і тільки в певних гаслах та словах говорять про необхідні кроки (щодо подолання корупції. - Ред.)", - зазначила генпрокурор.

За її словами, щоб досягти необхідного результату в боротьбі з корупцією, все громадянське суспільство має припинити давати хабарі і брати їх.

Венедіктова додала, що необхідно боротися не лише з наслідками корупції, а й з її витоками - "олігархічною системою і неприборканою бюрократією".

Генпрокурор висловила впевненість у тому, що після ухвалення президентського законопроєкту про деолігархізацію "політики і чиновники отримають від держави безоплатну вакцину проти зараження вірусом красивого життя".

"Якщо вона не спрацьовує, то пацієнт відправляється на тривалий карантин, після якого в політику вже не повернутися", - додала Венедіктова.

Іще одна складова готовності боротися з корупцією, як наголосила Венедіктова, це належне розслідування кримінальних проваджень, які стосуються і олігархів, і їхніх бізнес-інтересів.

"Ми вже почали давати результати, яких Україна очікувала десятиліттями. Твердо заявляю, що ні у мене, ні у моїх колег з Офісу Генпрокурора не здригнеться рука і не закінчиться чорнило в ручках, якщо з'явиться обвинувачення проти тієї чи іншої впливової особи з України, - ми підпишемо такі документи", - підсумувала генпрокурор.

Також читайте: ОП зриває конкурс на главу САП, "слуги народу" блокують ліквідацію ОАСК, справу Татарова не передають до суду: як ще пояснити Зеленському, хто є перешкодою на шляху України в НАТО? - Шабунін

Автор: 

олігарх (930) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+13
Лучше всех в коррупции разбирается коррупционер.😉
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15.06.2021 12:11
+12
Законопроект о деолигархизации станет вакциной от "заражения вирусом красивой жизни", - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5892
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15.06.2021 12:15
+9
Первый олигарх - Зеленский,сидящий в президентском кресле!
Подходит по ВСЕМ признакам!
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15.06.2021 12:21
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Лучше всех в коррупции разбирается коррупционер.😉
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15.06.2021 12:11 Відповісти
Первый олигарх - Зеленский,сидящий в президентском кресле!
Подходит по ВСЕМ признакам!
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15.06.2021 12:21 Відповісти
- Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. (с)
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15.06.2021 12:35 Відповісти
Два года криворагульному чмошнику жолу вылизуют!
И что? Богатые стали в два раза богаче,а бедные в два раза беднее!
Достоточно сравнить рост капиталов тех,кто усадил это чмо в преэидентское кресло,и упавшую ~ вдвое реальную покупательскую способность "мудрого нариду".
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15.06.2021 22:29 Відповісти
"Мама хохотала" !
Верю! Верю !
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15.06.2021 13:12 Відповісти
Без победы Порошенко в 2014-м приход к власти Зеленского был бы невозможен -на цензорунет
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15.06.2021 12:15 Відповісти
Зебня шукає винних в своїй перемозі? ))
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15.06.2021 16:14 Відповісти
Законопроект о деолигархизации станет вакциной от "заражения вирусом красивой жизни", - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5892
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15.06.2021 12:15 Відповісти
""Прямий"?
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15.06.2021 13:36 Відповісти
Врет как дышит!
А дышит она непрерывно.
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15.06.2021 12:17 Відповісти
Пшик и Пук! А сколько пафоса и Ура Ура...от Зе шоблы.
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15.06.2021 12:22 Відповісти
Венедиктова прекрасно знает, что реальная борьба с коррупцией начинается ВСЕГДА и ТОЛЬКО с верхов. Это подтверждают все мировые исторические примеры.
Но т.к. сама Венедиктова является типичной назначенкой "чего изволите, хозяин), т.е. продуктом и следствием этой самой коррупции, то она съехала на " ... если все гражданское общество перестанет брать и давать взятки". Удобненько. Примитивно. Лживо.
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15.06.2021 12:31 Відповісти
зекомандА справедливо держит свой лохторат за дебилов.. уже даже не шифруясь сцыт в три струи в глаза своим, самым верным, тупым жлобам, свидетелям секты сватов имени Бени Нехилого..
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15.06.2021 12:33 Відповісти
Как там незадекларированные часики Hublot Big Bang за 10 тысяч евро?
Законопроєкт про деолігархізацію стане вакциною проти "зараження вірусом красивого життя", - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7022
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15.06.2021 12:35 Відповісти
"...проти "зараження вірусом красивого життя"(с) - октябрь 1917 ?
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15.06.2021 12:36 Відповісти
а кто же тебя будет вакцинировать от красивой жизни и всех продажных судей?
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15.06.2021 12:37 Відповісти
Підпиши адресу суду штату Делавер на посилці з бенею
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15.06.2021 12:37 Відповісти
Вакцина уже не поможет, за 30 лет всё "прогнило".
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15.06.2021 12:43 Відповісти
ОЛІГАРХИ ВСЬО,, ДА ЗЕЛЕНИЙ РЕКЕТ.
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15.06.2021 13:24 Відповісти
Беню в Штаты когда выдашь, чучело? До тех пор можете хоть на говно изойти, изображая борьбу с коррупцией.
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15.06.2021 12:47 Відповісти
Точно
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15.06.2021 13:16 Відповісти
Ми, що повертаємся в період комунізму з більшовиками і розкуркуленням! Це не входить в обов'язки прокурора! Це порушує всі принципи демокрактії! Ваша задача довести, що людина вчинила злочин, наприклад: крадівництво, а не вішати ярлики на людей. Слуги народу , використали Сталінське гасло,- "депутат-слуга народа", а тепер щей методи починаєте використовувати! Це жахливо з точки права та людяності!
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15.06.2021 13:51 Відповісти
На мій погляд цей законопроект про деолігархізацію стане таким собі "Новічком", за допомогою якого будуть переслідувати та репресувати незручних опонентів влади.
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15.06.2021 14:58 Відповісти
 
 