ОП зриває конкурс на главу САП, "слуги народу" блокують ліквідацію ОАСК, справу Татарова не передають до суду: як ще пояснити Зеленському, хто є перешкодою на шляху України в НАТО? - Шабунін
Глава ЦПК Віталій Шабунін запитує, як пояснити Володимиру Зеленському, що він є однією з основних перешкод на шляху України в НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.
"Президент США заявив, що Україна може вступити в НАТО, якщо, зокрема, подолає корупцію.
В цей час у Києві:
1. Офіс Президента зриває конкурс на керівника САП, на важливості якого Байден наголошував у розмові із Зеленським. ОП зриває конкурс, бо недоброчесних кандидатів Татарова з нього викинули.
2.1. Депутати Зеленського в четвер збираються ухвалити законопроєкт про ВККС (#3711_д), щодо якого президент Венеціанської Комісії наголосив: "Судова реформа буде приречена".
2.2. Та що там судову реформу, депутати Зеленського ліквідацію нікчемного ОАСКу вже другий місяць блокують, домовлюячись із Вовком про потрібні ОП рішення.
3. Зеленський п’ятий місяць кришує Татарова, який є підозрюваним у корупційному злочині, а генпрокурорка Зеленського всупереч закону ТРЕТІЙ МІСЯЦЬ не передає в суд цю справу.
Як ще пояснити Володимиру Зеленському, що/хто є однією з основних перепон на шляху України в НАТО?" - зазначив Шабунін.
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Как пояснить Шабунину фамилию этого препятствия, если оно зовется зеленский...Ээй, Шабунин, как тебе пояснить простые вещи?
Я думаю, что Зедебил хочет встретиться с х.уйлом исключительно для того, чтобы поинтересоваться компроматом на себя.
може після такого усвідомлення він припинить апелювати до причини.
Керований фуйлом хаос, про який попереджали ще в 2014. Та хто ж слухав?