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Новини
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ОП зриває конкурс на главу САП, "слуги народу" блокують ліквідацію ОАСК, справу Татарова не передають до суду: як ще пояснити Зеленському, хто є перешкодою на шляху України в НАТО? - Шабунін

ОП зриває конкурс на главу САП,

Глава ЦПК Віталій Шабунін запитує, як пояснити Володимиру Зеленському, що він є однією з основних перешкод на шляху України в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.

"Президент США заявив, що Україна може вступити в НАТО, якщо, зокрема, подолає корупцію.

В цей час у Києві:

1. Офіс Президента зриває конкурс на керівника САП, на важливості якого Байден наголошував у розмові із Зеленським. ОП зриває конкурс, бо недоброчесних кандидатів Татарова з нього викинули.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден про вступ України в НАТО: "По-перше, потрібно позбутися корупції"

2.1. Депутати Зеленського в четвер збираються ухвалити законопроєкт про ВККС (#3711_д), щодо якого президент Венеціанської Комісії наголосив: "Судова реформа буде приречена".

2.2. Та що там судову реформу, депутати Зеленського ліквідацію нікчемного ОАСКу вже другий місяць блокують, домовлюячись із Вовком про потрібні ОП рішення.

3. Зеленський п’ятий місяць кришує Татарова, який є підозрюваним у корупційному злочині, а генпрокурорка Зеленського всупереч закону ТРЕТІЙ МІСЯЦЬ не передає в суд цю справу.

Як ще пояснити Володимиру Зеленському, що/хто є однією з основних перепон на шляху України в НАТО?" - зазначив Шабунін.

ОП зриває конкурс на главу САП, слуги народу блокують ліквідацію ОАСК, справу Татарова не передають до суду: як ще пояснити Зеленському, хто є перешкодою на шляху України в НАТО? - Шабунін 01

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23691) корупція (4676) судова реформа (1459) членство в НАТО (1715) ВККСУ (453) Венедіктова Ірина (829) Офіс Президента (2020) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+8
головною перепоною до всещастя є гад парашенка який досі мішає бубочці! не вірите- спитайте в бігуса
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15.06.2021 10:32
+6
Перепона до НАТИ, це зелений кловун в кацаваротці.
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15.06.2021 10:31
+6
Віталік, ти не над процесом, ти в ньому - те, що ти перелічив, являється і твоїм "активом". Не можна бути професійним критиком, хтось повинен нести відповідальність за таку "критичну" діяльність, яка призвела до такого стану речей. ЗІ Можеш сказати - я відзиваю свій голос, щоб поржать.)
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15.06.2021 10:33
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Перепона до НАТИ, це зелений кловун в кацаваротці.
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15.06.2021 10:31 Відповісти
головною перепоною до всещастя є гад парашенка який досі мішає бубочці! не вірите- спитайте в бігуса
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15.06.2021 10:32 Відповісти
Жаба гадюку и наоборот.
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15.06.2021 10:32 Відповісти
Порошенко?
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15.06.2021 10:33 Відповісти
Справедливости ради, и он тоже.
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15.06.2021 10:51 Відповісти
Віталік, ти не над процесом, ти в ньому - те, що ти перелічив, являється і твоїм "активом". Не можна бути професійним критиком, хтось повинен нести відповідальність за таку "критичну" діяльність, яка призвела до такого стану речей. ЗІ Можеш сказати - я відзиваю свій голос, щоб поржать.)
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15.06.2021 10:33 Відповісти
"Рассмотрение вопроса о ликвидации ОАСК (проект Закона №5369 от 13.04.2021) саботируется на уровне парламентской фракции "Слуги народа" по прямому указанию Ермака. В результате сложившейся ситуации с проведением конкурса на должность главы САП, где эксперты отвели по причинам недоброчесности кандидатуры поданные из ОПУ, ОАСК планируется использовать для судебного решения данного вопроса."

Как пояснить Шабунину фамилию этого препятствия, если оно зовется зеленский...Ээй, Шабунин, как тебе пояснить простые вещи?
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15.06.2021 10:35 Відповісти
Шабунин это знает не хуже вас. Об этом, собственно, статья.
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15.06.2021 10:53 Відповісти
ОП срывает конкурс на главу САП, "слуги народа" блокируют ликвидацию ОАСК, дело Татарова не передают в суд: как еще объяснить Зеленскому, кто является преградой на пути Украины в НАТО? - Шабунин - Цензор.НЕТ 4159
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15.06.2021 10:39 Відповісти
Оппозиционным СМИ пора переходить от риторики - "это дилетантизм" и "это непрофессионализм" к риторике: "это саботаж", " это сдача государственных интересов", "это выполнение заданий х.йла".
Я думаю, что Зедебил хочет встретиться с х.уйлом исключительно для того, чтобы поинтересоваться компроматом на себя.
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15.06.2021 10:44 Відповісти
У него планы грамадье - высадить миллиард деревьев и "университет" построить. Не до этой мелочи.
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15.06.2021 10:45 Відповісти
Как объяснить 73% безмозглой массе, что своим тупым выбором они уничтожают Украину, а детей своих лишают достойной жизни((
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15.06.2021 10:48 Відповісти
Уже никак. Неисправимые идиоты, правда, около 60 процентов в сумме, будущее они просрали в 1 туре, возможно, даже раньше, голосуя еще за старого уголовника кучму. История - мадам не быстрая, ответственность, в виде плинтусного уровня жизни, всегда наступает с некоторым опозданием...
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15.06.2021 10:57 Відповісти
зеленскому поступали десятки а то и сотни открритых сигналов через сми, трибуну ВР и прямо в глаза что люди с его окружения коррупционеры. воры, бандиты а то и предатели. единственный ответ от него получили за богдана. это мой друг а ви никто..... это было сказано леросу в глаза на камеру. дальше он решил просто отмалчиваться. срал он на Ваши заявления, как и на своих 73% избирателей.
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15.06.2021 10:49 Відповісти
Та ніхто там нікуди не хоче. Хочуть поки буде виходити - "Сдесь можно неплохо прибахлится", а потім, ящо що - "Нада валить из этой страны". Того й толкають закони про https://censor.net/ru/news/3271304/************************************************************************************************. Прикро, але це так.
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15.06.2021 10:53 Відповісти
в першу чергу шабунін має усвідомити сам, що перешкодою на шляху України до НАТО є безпосередньо зеленське та партія "слуганароду", яка має більшість у ВР.
може після такого усвідомлення він припинить апелювати до причини.
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15.06.2021 10:58 Відповісти
Дерьмак йде до поставленої фуйлом мети. Позбавити Україну міжнародної підтримки, перспектив в НАТО і ЄС. Безвізу.
Керований фуйлом хаос, про який попереджали ще в 2014. Та хто ж слухав?
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15.06.2021 11:01 Відповісти
Да не пиарьте вы этого Виталика,он мыльный пузырь в политике.
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15.06.2021 11:12 Відповісти
 
 