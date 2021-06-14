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Байден про вступ України в НАТО: "По-перше, потрібно позбутися корупції"

Байден про вступ України в НАТО:

Президент США Джон Байден розповів, від чого залежить вступ України до НАТО. За його словами, військові дії на території України не є перешкодою, на відміну від корупції.

Про це він сказав на брифінгу., повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Першим він назвав позбавлення від корупції, а не війну в Україні.

"Моя відповідь - ні. Ось у чому справа: по-перше, потрібно позбавиться від корупції, відповідати іншим вимогам, які пред'являються, виконати ПДЧ. Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація", - сказав Байден у відповідь на питання, чи може війна і окупація перешкодити Україні вступити в НАТО.

Він додав, що США будуть робити все можливе, щоб Україна могла чинити опір агресії Росії.

"Чи буде Україна частиною НАТО, залежить не від мене, а від усього альянсу, але я знаю одне, необхідно переконати, і це не легко", - сказав американський лідер.

Читайте також: Зеленський: Ми вдячні НАТО за підтвердження, що Україна отримає ПДЧ

Автор: 

Байден Джо (2883) НАТО (6423) членство в НАТО (1715)


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Топ коментарі
+57
Ото мокнув ЗеКловуна мордою в гівно
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14.06.2021 23:50
+40
Интересно, что теперь наш болван скажет?
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14.06.2021 23:49
+36
Коротко и ясно.
Теперь вазелинский может продолжать "задавать вопросы" Джо Байдену.
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14.06.2021 23:51
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Избавиться от коррупции в Украине...
Это такая тема, что лично мне это говорит только о том, что Байден ищет предлоги, чтобы точно не помогать Украине, что он делал с начаа своей каденции, поспросту наблюдая за окончанием СП2, когда под его сукном лежал подписанный Сенатом пакет санкций.
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15.06.2021 23:30 Відповісти
Правильно он все говорит.
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15.06.2021 23:53 Відповісти
Есть слова у песни Гребенщикова-Снаряды не подвезли,нас опять на$б@ли! Просто забздели Вову Пукина.А столько наобещали.
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16.06.2021 00:34 Відповісти
Он сказал, что Украина не соответствует критериям богатой страны и нужно убрать коррупцию и потом возьмут в НАТО, а Украина тупая и нищая и не занимается своей экономикой совсем и все страны богаче Украины - это такой стыд и позор...
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16.06.2021 01:20 Відповісти
Умных людей совсем нету, нужно больше университетов строить и хороших, чтобы люди соответствовали критериям умных людей развить экономику. Или сразу нанимать умных людей работать во власть с Великобритании например. Нужно программы обучения тоже брать оттуда и учителей нанимать оттуда. И английский нужно сделать вторым языком.
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16.06.2021 01:26 Відповісти
Фильм про вагнеров кто заныкал? Правильно Англия,чтобы прикрыть зелёную жопу,ну и где гарантия что они не будут прикрывать ворьё даже если оно будет говорить по-английски.
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16.06.2021 02:18 Відповісти
Шокин вылетел с должности через несколько часов,когда допустил возможное расследование в холдинге Бурисма,прокурор только подозревал в коррупции и даже не начал расследование,когда Байден говорит о борьбе с коррупцией это пчёлы против мёда.
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16.06.2021 02:35 Відповісти
Про корупцію в Україні пан Джо знає з перших вуст свого синка наркомана.
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16.06.2021 02:59 Відповісти
Боимся с каюпцией
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16.06.2021 05:08 Відповісти
А разве в США ,Германии,Франции и т. Д. Нет коррупции? Выгнать всех с НАТО
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16.06.2021 07:57 Відповісти
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