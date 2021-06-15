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Рада разблокировала внесение изменений в закон об обличителях коррупции

Рада разблокировала внесение изменений в закон об обличителях коррупции

Верховная Рада отказалась отменять своё решение о принятии законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности народные депутаты отдали 86 голоса за проект постановления "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 01.06.2021 о принятии в целом с учетом предложений Президента Украины проекту Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей".

Его автор - внефракционный нардеп Александр Дубинский.

Теперь проект сможет подписать спикер ВР Дмитрий Разумков и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада внесла предложенные Зеленским изменения в закон об обличителях коррупции: изъяли формулировку "точно известные факты" и отменили требование называть источники

Перед голосованием внефракционный нардеп Гео Лерос заявил, что постановление "надо проваливать".

"Полтора года назад мы узнали, что секретарша президента Украины Ермак со своим братом барыжили государственными должностями. Что произошло? Кто-то из них понёс ответственность? Абсолютно нет. Через полгода мы узнали, как помощники Ермака зашли на госдолжности, стали депутатами местных советов… Поэтому у меня есть предложение закрепить на законодательном уровне статус определенных обличителей (мы знаем, что некоторые депутаты маринуются в приемной Ермака), чтобы они раз в неделю были обличителями отношений Зеленского и Ермака. Тогда вся страна узнает, почему Зеленский держит свою секретаршу на этой должности, что он от этого получает, какие у них близкие отношения", - подчеркнул он.

В законе предусмотрели ответственность за незаконное использование персональных данных обличителей.

Требование к обличителю объяснить, откуда ему стали известны данные о совершении коррупционного правонарушения, отменили. Из закона убрали конструкцию, что обличитель должен сообщать "точно известные факты".

Кроме того, отказались от нормы, что вознаграждение обличителю выплачивается после взыскания ущерба в доход государства, поскольку УПК предусматривает выплату вознаграждения после приговора суда.

Автор: 

ВР (29228) донос (52) Зеленский Владимир (20234) коррупция (8555) Ермак Андрей (1256) Дубинский Александр (429) Лерос Гео (378)


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Так Мендель Ермак убрал всего лишь из ревности? так банально ?
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15.06.2021 12:18 Ответить
Так весь "квартал" піде на смітник.
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15.06.2021 12:25 Ответить
Нужно просто награждать изобличителей суммой 10%. Хотя этому нариду можно и 5.
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15.06.2021 12:48 Ответить
 
 