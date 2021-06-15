Рада разблокировала внесение изменений в закон об обличителях коррупции

Верховная Рада отказалась отменять своё решение о принятии законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности народные депутаты отдали 86 голоса за проект постановления "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 01.06.2021 о принятии в целом с учетом предложений Президента Украины проекту Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей".

Его автор - внефракционный нардеп Александр Дубинский.

Теперь проект сможет подписать спикер ВР Дмитрий Разумков и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

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Перед голосованием внефракционный нардеп Гео Лерос заявил, что постановление "надо проваливать".

"Полтора года назад мы узнали, что секретарша президента Украины Ермак со своим братом барыжили государственными должностями. Что произошло? Кто-то из них понёс ответственность? Абсолютно нет. Через полгода мы узнали, как помощники Ермака зашли на госдолжности, стали депутатами местных советов… Поэтому у меня есть предложение закрепить на законодательном уровне статус определенных обличителей (мы знаем, что некоторые депутаты маринуются в приемной Ермака), чтобы они раз в неделю были обличителями отношений Зеленского и Ермака. Тогда вся страна узнает, почему Зеленский держит свою секретаршу на этой должности, что он от этого получает, какие у них близкие отношения", - подчеркнул он.

В законе предусмотрели ответственность за незаконное использование персональных данных обличителей.

Требование к обличителю объяснить, откуда ему стали известны данные о совершении коррупционного правонарушения, отменили. Из закона убрали конструкцию, что обличитель должен сообщать "точно известные факты".

Кроме того, отказались от нормы, что вознаграждение обличителю выплачивается после взыскания ущерба в доход государства, поскольку УПК предусматривает выплату вознаграждения после приговора суда.