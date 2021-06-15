Рада розблокувала внесення змін до закону про викривачів корупції

Верховна Рада відмовилася скасовувати своє рішення про ухвалення законопроєкту "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів".

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема народні депутати віддали 86 голосів за проєкт постанови "Про скасування рішення Верховної Ради України від 01.06.2021 про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій Президента України проекту Закону "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів".

Його автор - позафракційний нардеп Олександр Дубінський.

Тепер проєкт зможе підписати спікер ВР Дмитро Разумков і передати його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

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Перед голосуванням позафракційний нардеп Гео Лерос заявив, що постанову "треба провалити".

"Півтора роки тому ми дізналися, що секретарка президента України Єрмак зі своїм братом барижить державними посадами. Що сталося? Хтось із них поніс відповідальність? Абсолютно ні. Через пів року ми дізналися, як помічники Єрмака зайшли на держпосади, стали депутатами місцевих рад... Тому в мене є пропозиція закріпити на законодавчому рівні статус певних викривачів (ми знаємо, що деякі депутати маринуються в приймальні Єрмака), щоб вони раз на тиждень були викривачами відносин Зеленського і Єрмака. Тоді вся країна дізнається, чому Зеленський тримає свою секретарку на цій посаді, що він від цього отримує, які в них близькі стосунки", - наголосив він.

У законі передбачили відповідальність за незаконне використання персональних даних викривачів.

Вимогу до викривача пояснити, звідки йому стали відомі дані про вчинення корупційного правопорушення, скасували. Із закону прибрали конструкцію, що викривач має повідомляти "точно відомі факти".

Крім того, відмовилися від норми, що винагорода викривачу виплачується після стягнення збитків у дохід держави, оскільки КПК передбачає виплату винагороди після вироку суду.