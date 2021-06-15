Главе Мининфраструктуры Кубракову поставлена задача вывести "Укрзализныцю" из банкротства, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что сдал бы в концессию все вокзалы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава государства заявил в ходе общения с журналистами на форуме "Украина 30. экономика без олигархов".
"Я видел полностью их математику, их картину, задолженость... Они ("Укрзализныця". - Ред.) полностью банкроты... Сейчас пришел новый министр Кубраков. Ему поставлена задача: от банкротства перейти к предприятию, которое зарабатывает деньги", - отметил президент.
"Я бы сдал в концессию все вокзалы, пускай люди зарабатывают и обеспечивают комфорт", - добавил Зеленский.
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Проблем нет .
А вот знакомый выехал из Одессы обычным поездом - связаться по телефону было невозможно
ВОПРОС - в чем разница этих поездов ?
А ещё во Львов интресити ездит . Кто-то знает жту проблему ?