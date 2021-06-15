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Главе Мининфраструктуры Кубракову поставлена задача вывести "Укрзализныцю" из банкротства, - Зеленский

Главе Мининфраструктуры Кубракову поставлена задача вывести

Президент Владимир Зеленский заявил, что сдал бы в концессию все вокзалы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава государства заявил в ходе общения с журналистами на форуме "Украина 30. экономика без олигархов".

"Я видел полностью их математику, их картину, задолженость... Они ("Укрзализныця". - Ред.) полностью банкроты... Сейчас пришел новый министр Кубраков. Ему поставлена задача: от банкротства перейти к предприятию, которое зарабатывает деньги", - отметил президент.

"Я бы сдал в концессию все вокзалы, пускай люди зарабатывают и обеспечивают комфорт", - добавил Зеленский.

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Автор: 

банкротство (284) Зеленский Владимир (20234) Укрзализныця (2744) Мининфраструктуры (941) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+4
Лєщенка чіпати не можна, бо ще рота відкриє.
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15.06.2021 12:29
+2
Не смотря на наличие уголовного производства по отношению к бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, который обвиняется в причастности к незаконному выведении денег "Приватбанка" в размере 5 млрд. $ , ни генеральная прокуратура Украины, ни министерство юстиции не предпринимают никаких юридических действий по поводу экстрадиции Дубилета проживающего в Израиле в поселке Герцлия-Питуах ( הרצליה פיתוח) на улице Галей Тхелет. ( גלי ת'לט), в Украину. Объяснение этому очень просто, фирмы собственником которых был Зеленский принимали непосредственное участие в выведении этих денег. Это тот случай когда "борющийся с олигархами" Зеленский вышел на самого себя.
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15.06.2021 12:39
+2
Думаю об этом знают все пассажиры, кто ездит данным поездом. На вопрос проводникам, когда вернется Интернет в вагоны они только отмахиваются. Сервис по украински, что тут скажешь, в Укрзализныце могут только откатами заниматься, а не думать про удобства для пассажиров. Мозгов не хватает даже зарабатывать на этом.
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15.06.2021 16:54
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Лєщенка чіпати не можна, бо ще рота відкриє.
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15.06.2021 12:29 Ответить
ото смороду буде от "почьотного стрєлочника" !
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15.06.2021 12:48 Ответить
Не смотря на наличие уголовного производства по отношению к бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, который обвиняется в причастности к незаконному выведении денег "Приватбанка" в размере 5 млрд. $ , ни генеральная прокуратура Украины, ни министерство юстиции не предпринимают никаких юридических действий по поводу экстрадиции Дубилета проживающего в Израиле в поселке Герцлия-Питуах ( הרצליה פיתוח) на улице Галей Тхелет. ( גלי ת'לט), в Украину. Объяснение этому очень просто, фирмы собственником которых был Зеленский принимали непосредственное участие в выведении этих денег. Это тот случай когда "борющийся с олигархами" Зеленский вышел на самого себя.
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15.06.2021 12:39 Ответить
Ездила на Интресити в Днепр первым классом - вай Фай работал , связь телефона работала
Проблем нет .
А вот знакомый выехал из Одессы обычным поездом - связаться по телефону было невозможно
ВОПРОС - в чем разница этих поездов ?
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15.06.2021 12:39 Ответить
Киев-Одесса, Интерсити, езжу часто, вай фая нет давно уже.
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15.06.2021 12:42 Ответить
Спасибо что написали об этом
А ещё во Львов интресити ездит . Кто-то знает жту проблему ?
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15.06.2021 12:44 Ответить
Думаю об этом знают все пассажиры, кто ездит данным поездом. На вопрос проводникам, когда вернется Интернет в вагоны они только отмахиваются. Сервис по украински, что тут скажешь, в Укрзализныце могут только откатами заниматься, а не думать про удобства для пассажиров. Мозгов не хватает даже зарабатывать на этом.
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15.06.2021 16:54 Ответить
А голові укрзалізниці така зарплата за що? За знищення?
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15.06.2021 12:40 Ответить
Велике Залізництво ?
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15.06.2021 12:46 Ответить
Вот умеют у нас создавать трудности,что бы потом с ними бороться.
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15.06.2021 12:56 Ответить
Дешевий популізм для лохтората,ну перетворите перони на базарчики це нічого кардинально не змінить в стратегічному плані цього підприємства...Я давно казав хочете що б це підприємство почало приносити доходи віддайте його за символічну 1 грн -німцям,американцям чи японцям і ви побачите справжню різницю в управлінні.
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15.06.2021 13:03 Ответить
Был один гитарист импортный, сидел ничего не делал, играл на гитаре и зализныця сама из банкротства вышла. Правда потом еле успел ноги сделать. Кому то не понравилось.Мож вернуть? Пускай себе играет и не ворует.
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15.06.2021 13:11 Ответить
Если сейчас вокзалы сдать в "концессию" украинским "предпринимателям", то они их просто разберут на кирпичи, а иностранные инвесторы в этом не будут участвовать, как и инвестировать в Украину, пока в ней будут у власти Зеленские, Бойки, Януковичи, Смешки и прочая вата. а без массового прихода иностранных инвесторов и капиталов никакого рывка в экономике не будет и наша жизнь не улучшится. Так что граждане украинцы должны из этого делать выводы.
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15.06.2021 13:41 Ответить
Сам дебіл зі своїми дебілятами довів її до банкрутства, а тепер лошкам зеленим розповідає як її будуть виводити в прибуткове підприємство.
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15.06.2021 15:42 Ответить
 
 