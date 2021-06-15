Главі Мінінфраструктури Кубракову поставлено завдання вивести "Укрзалізницю" з банкрутства, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що здав би в концесію всі вокзали.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави заявив в ході спілкування з журналістами на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів".

"Я бачив повністю їхню математику, їхню картину, заборгованість ... Вони ("Укрзалізниця". - Ред.) повністю банкрути ... Зараз прийшов новий міністр Кубраков. Йому поставлено завдання: від банкрутства перейти до підприємства, яке заробляє гроші", - зазначив президент.

"Я б здав у концесію всі вокзали, нехай люди заробляють і забезпечують комфорт", - додав Зеленський.

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