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Новини
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Главі Мінінфраструктури Кубракову поставлено завдання вивести "Укрзалізницю" з банкрутства, - Зеленський

Главі Мінінфраструктури Кубракову поставлено завдання вивести

Президент Володимир Зеленський заявив, що здав би в концесію всі вокзали.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави заявив в ході спілкування з журналістами на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів".

"Я бачив повністю їхню математику, їхню картину, заборгованість ... Вони ("Укрзалізниця". - Ред.) повністю банкрути ... Зараз прийшов новий міністр Кубраков. Йому поставлено завдання: від банкрутства перейти до підприємства, яке заробляє гроші", - зазначив президент.

"Я б здав у концесію всі вокзали, нехай люди заробляють і забезпечують комфорт", - додав Зеленський.

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Автор: 

банкрутство (626) Зеленський Володимир (23691) Укрзалізниця (6826) Мінінфраструктури (2060) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+4
Лєщенка чіпати не можна, бо ще рота відкриє.
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15.06.2021 12:29
+2
Не смотря на наличие уголовного производства по отношению к бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, который обвиняется в причастности к незаконному выведении денег "Приватбанка" в размере 5 млрд. $ , ни генеральная прокуратура Украины, ни министерство юстиции не предпринимают никаких юридических действий по поводу экстрадиции Дубилета проживающего в Израиле в поселке Герцлия-Питуах ( הרצליה פיתוח) на улице Галей Тхелет. ( גלי ת'לט), в Украину. Объяснение этому очень просто, фирмы собственником которых был Зеленский принимали непосредственное участие в выведении этих денег. Это тот случай когда "борющийся с олигархами" Зеленский вышел на самого себя.
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15.06.2021 12:39
+2
Думаю об этом знают все пассажиры, кто ездит данным поездом. На вопрос проводникам, когда вернется Интернет в вагоны они только отмахиваются. Сервис по украински, что тут скажешь, в Укрзализныце могут только откатами заниматься, а не думать про удобства для пассажиров. Мозгов не хватает даже зарабатывать на этом.
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15.06.2021 16:54
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Лєщенка чіпати не можна, бо ще рота відкриє.
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15.06.2021 12:29 Відповісти
ото смороду буде от "почьотного стрєлочника" !
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15.06.2021 12:48 Відповісти
Не смотря на наличие уголовного производства по отношению к бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, который обвиняется в причастности к незаконному выведении денег "Приватбанка" в размере 5 млрд. $ , ни генеральная прокуратура Украины, ни министерство юстиции не предпринимают никаких юридических действий по поводу экстрадиции Дубилета проживающего в Израиле в поселке Герцлия-Питуах ( הרצליה פיתוח) на улице Галей Тхелет. ( גלי ת'לט), в Украину. Объяснение этому очень просто, фирмы собственником которых был Зеленский принимали непосредственное участие в выведении этих денег. Это тот случай когда "борющийся с олигархами" Зеленский вышел на самого себя.
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15.06.2021 12:39 Відповісти
Ездила на Интресити в Днепр первым классом - вай Фай работал , связь телефона работала
Проблем нет .
А вот знакомый выехал из Одессы обычным поездом - связаться по телефону было невозможно
ВОПРОС - в чем разница этих поездов ?
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15.06.2021 12:39 Відповісти
Киев-Одесса, Интерсити, езжу часто, вай фая нет давно уже.
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15.06.2021 12:42 Відповісти
Спасибо что написали об этом
А ещё во Львов интресити ездит . Кто-то знает жту проблему ?
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15.06.2021 12:44 Відповісти
Думаю об этом знают все пассажиры, кто ездит данным поездом. На вопрос проводникам, когда вернется Интернет в вагоны они только отмахиваются. Сервис по украински, что тут скажешь, в Укрзализныце могут только откатами заниматься, а не думать про удобства для пассажиров. Мозгов не хватает даже зарабатывать на этом.
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15.06.2021 16:54 Відповісти
А голові укрзалізниці така зарплата за що? За знищення?
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15.06.2021 12:40 Відповісти
Велике Залізництво ?
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15.06.2021 12:46 Відповісти
Вот умеют у нас создавать трудности,что бы потом с ними бороться.
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15.06.2021 12:56 Відповісти
Дешевий популізм для лохтората,ну перетворите перони на базарчики це нічого кардинально не змінить в стратегічному плані цього підприємства...Я давно казав хочете що б це підприємство почало приносити доходи віддайте його за символічну 1 грн -німцям,американцям чи японцям і ви побачите справжню різницю в управлінні.
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15.06.2021 13:03 Відповісти
Был один гитарист импортный, сидел ничего не делал, играл на гитаре и зализныця сама из банкротства вышла. Правда потом еле успел ноги сделать. Кому то не понравилось.Мож вернуть? Пускай себе играет и не ворует.
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15.06.2021 13:11 Відповісти
Если сейчас вокзалы сдать в "концессию" украинским "предпринимателям", то они их просто разберут на кирпичи, а иностранные инвесторы в этом не будут участвовать, как и инвестировать в Украину, пока в ней будут у власти Зеленские, Бойки, Януковичи, Смешки и прочая вата. а без массового прихода иностранных инвесторов и капиталов никакого рывка в экономике не будет и наша жизнь не улучшится. Так что граждане украинцы должны из этого делать выводы.
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15.06.2021 13:41 Відповісти
Сам дебіл зі своїми дебілятами довів її до банкрутства, а тепер лошкам зеленим розповідає як її будуть виводити в прибуткове підприємство.
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15.06.2021 15:42 Відповісти
 
 