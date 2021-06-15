Войска РФ обстреляли позиции ВСУ вблизи Новгородского, - Минобороны

По состоянию на 12:00 15 июня зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, недалеко от Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские войска из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Украинские защитники контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Войска РФ 8 раз срывали "тишину" на Донбассе, - штаб ОС