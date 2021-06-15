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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ обстреляли позиции ВСУ вблизи Новгородского, - Минобороны

Войска РФ обстреляли позиции ВСУ вблизи Новгородского, - Минобороны

По состоянию на 12:00 15 июня зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, недалеко от Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские войска из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Украинские защитники контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Войска РФ 8 раз срывали "тишину" на Донбассе, - штаб ОС

обстрел (26928) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Тамтешні бандформування отримали аусвайси з куркою і стали громадянами запаребріка. Тому і війська РФ.
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15.06.2021 14:10 Ответить
Ну що, ЗЕлена гнида? Допомогли тобі "просто пєрєстать стрєлять", заглядування в очко Путлєра?
Допоки будеш НАЖИВАТИСЯ НА ВІЙНІ, поц ЗЕлений???
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15.06.2021 14:00 Ответить
уголовные дела, суды, иски в международные инстанции. если со стороны правительства этого нет, значить все равильно и все законно. а говорить караул, меня ....бут и не писать заявление, то и дальше будут ....бать!
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15.06.2021 14:12 Ответить
Когда говорят об угрозе вторжения, то говорят об открытом, полномасштабном вторжении, То есть примерно как о "22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны ..."
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15.06.2021 21:06 Ответить
 
 