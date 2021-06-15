Войска РФ обстреляли позиции ВСУ вблизи Новгородского, - Минобороны
По состоянию на 12:00 15 июня зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, недалеко от Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские войска из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Украинские защитники контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Допоки будеш НАЖИВАТИСЯ НА ВІЙНІ, поц ЗЕлений???