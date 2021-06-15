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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ обстріляли позиції ЗСУ поблизу Новгородського, - Міноборони

Війська РФ обстріляли позиції ЗСУ поблизу Новгородського, - Міноборони

Станом на 12:00 15 червня зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації обстріляли українські війська зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Українські захисники контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Війська РФ 8 разів зривали "тишу" на Донбасі, - штаб ОС

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обстріл (28263) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Тамтешні бандформування отримали аусвайси з куркою і стали громадянами запаребріка. Тому і війська РФ.
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15.06.2021 14:10 Відповісти
Ну що, ЗЕлена гнида? Допомогли тобі "просто пєрєстать стрєлять", заглядування в очко Путлєра?
Допоки будеш НАЖИВАТИСЯ НА ВІЙНІ, поц ЗЕлений???
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15.06.2021 14:00 Відповісти
уголовные дела, суды, иски в международные инстанции. если со стороны правительства этого нет, значить все равильно и все законно. а говорить караул, меня ....бут и не писать заявление, то и дальше будут ....бать!
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15.06.2021 14:12 Відповісти
Когда говорят об угрозе вторжения, то говорят об открытом, полномасштабном вторжении, То есть примерно как о "22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны ..."
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15.06.2021 21:06 Відповісти
 
 