Війська РФ обстріляли позиції ЗСУ поблизу Новгородського, - Міноборони
Станом на 12:00 15 червня зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації обстріляли українські війська зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"Українські захисники контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
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Допоки будеш НАЖИВАТИСЯ НА ВІЙНІ, поц ЗЕлений???