Війська РФ обстріляли позиції ЗСУ поблизу Новгородського, - Міноборони

Станом на 12:00 15 червня зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації обстріляли українські війська зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Українські захисники контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

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