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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты ведут антиукраинскую пропаганду среди населения оккупированных территорий Донбасса перед выборами в Госдуму РФ, - ГУР МО

Оккупанты ведут антиукраинскую пропаганду среди населения оккупированных территорий Донбасса перед выборами в Госдуму РФ, - ГУР МО

Россия продолжает усиливать давление на общество на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минбороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.

В частности, под видом рекламы и призывов принять участие в выборах в российскую Госдуму, оккупанты пытаются навязать общественности антиукраинские настроения и сформировать устойчивые пророссийские взгляды, особенно среди молодежи.

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При этом российские оккупационные администрации активизировали агитацию, направленную на подростков, которым до 1 сентября этого года исполнится 18 лет, а также на их родителей. Целью является оформление документов для получения подростками российского гражданства и привлечения их к голосованию на выборах в Госдумы РФ.

пропаганда (3670) разведка (4170) Донбасс (26955)


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а верховнийговнокомандувач дозволив алігархам закодувати всі провідні тв. канали щоб допомогти рф вести односторонню агітацію. зразу два зайці. дав заробити бабла і прогнувся перед ввп. МО ЛО ДЕЦЬ!!!
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15.06.2021 14:04 Ответить
Зеля прихований ворог.
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15.06.2021 14:06 Ответить
ну а какую пропаганду еще могут вести оккупанты?антироссийскую шоле?
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15.06.2021 14:12 Ответить
Оккупанты ведут антиукраинскую пропаганду среди населения оккупированных территорий Донбасса перед выборами в Госдуму РФ, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 1741
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15.06.2021 14:13 Ответить
Представляю как им бедолагам там тяжело, они же все так любят Украину, цэ ж нашы люды ))))
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15.06.2021 15:28 Ответить
 
 