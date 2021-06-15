Оккупанты ведут антиукраинскую пропаганду среди населения оккупированных территорий Донбасса перед выборами в Госдуму РФ, - ГУР МО

Россия продолжает усиливать давление на общество на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минбороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.

В частности, под видом рекламы и призывов принять участие в выборах в российскую Госдуму, оккупанты пытаются навязать общественности антиукраинские настроения и сформировать устойчивые пророссийские взгляды, особенно среди молодежи.

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При этом российские оккупационные администрации активизировали агитацию, направленную на подростков, которым до 1 сентября этого года исполнится 18 лет, а также на их родителей. Целью является оформление документов для получения подростками российского гражданства и привлечения их к голосованию на выборах в Госдумы РФ.