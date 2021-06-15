РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4236 посетителей онлайн
Новости
1 868 2

Папа Римский Франциск назначил Кульбокаса апостольским нунцием в Украине

Папа Римский Франциск назначил Кульбокаса апостольским нунцием в Украине

Папа Римский Франциск назначил Висвальдаса Кульбокаса апостольским нунцием в Украине.

Как сообщает Апостольская нунциатура в Украине, таким образом, Папа поднес Кульбокаса до архиепископского сана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Висвальдас Кульбокас родился в Клайпеде (Литва) 14 мая 1974г. Вступил на дипломатическую службу Святого Престола в 2004г. и служил в Папских представительств в Ливане, Нидерландах, России и в Секции отношений с государствами Государственного Секретариата. С 2020 года работает в Апостольской нунциатуре в Кении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным, - Зеленский

Владеет английским, испанским, итальянским, русским и французским языками.

С 2015 года до июня 2020 года Апостольским нунцием в Украине был архиепископ Клаудио Гуджеротти. 4 июля Папа Франциск назначил его апостольским нунцием в Великобритании.

Автор: 

Ватикан (184) Папа Римский (429) Франциск (162) Кульбокас Висвальдас (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
AMDG
показать весь комментарий
15.06.2021 15:22 Ответить
было бы здорово, если бы все христианские религии (кроме московского сатаната) обьединились под сенью Папы Римского
показать весь комментарий
15.06.2021 21:43 Ответить
 
 