Папа Римський Франциск призначив Кульбокаса апостольським нунцієм в Україні

Папа Римський Франциск призначив Вісвальдаса Кульбокаса апостольським нунцієм в Україні.

Як повідомляє Апостольська нунціатура в Україні, таким чином, Папа підніс Кульбокаса до архієпископського сану, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вісвальдас Кульбокас народився в Клайпеді (Литва) 14 травня 1974р. Вступив на дипломатичну службу Святого Престолу в 2004р. і служив в Папських представництв в Лівані, Нідерландах, Росії і в Секції відносин з державами Державного Секретаріату. З 2020 року працює в Апостольській нунціатурі в Кенії.

Володіє англійською, іспанською, італійською, російською та французькою мовами.

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З 2015 року до червня 2020 року Апостольським нунцієм в Україні був архієпископ Клаудіо Гуджеротті. 4 липня Папа Франциск призначив його апостольським нунцієм в Великій Британії.