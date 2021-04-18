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Новини Агресія Росії проти України
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Наполегливо прошу запобігти зростанню напруженості на Донбасі, - Папа Римський Франциск

Наполегливо прошу запобігти зростанню напруженості на Донбасі, - Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск висловив свою стурбованість загостренням ситуації на Донбасі. Він закликав запобігти зростанню напруженості на Сході України.

Як передає Vatican News, про це йшлося на його недільній проповіді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Понтифік наголосив, що з тривогою слідкує за подіями, що розгортаються на Донбасі, де "протягом останніх місяців збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню".

"Будь ласка, наполегливо прошу запобігти зростанню напруження, щоби, навпаки, здійснювалися жести, спроможні підтримувати взаємну довіру та сприяти примиренню та мирові, які дуже потрібні та дуже бажані", - заявив він.

Папа Римський висловив занепокоєння важкою гуманітарною ситуацією на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та закликав помолитися за місцеве населення.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія під час контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту в Париж обговорив ситуацію з безпекою на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макрона жодних пропозицій, які виходили б за рамки інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

агресія (1195) бойовик (3414) Папа Римський (336) тероризм (2868) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+3
наложи анафему на карлика - пожизненный понос!
тогда ему воевать будет некогда и наступит мир и благодать
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18.04.2021 14:12 Відповісти
+2
По моему нужно прекращать употреблять такую формулировку как " ДОНБАСС" по сути это название угольного бассейна находящегося на территории Украины в части Днепровской обл, части Донецкой обл и значительной части Луганской области. Кроме того он охватывает часть Ростовской обл. РФ. Поэтому нужно вообще не употреблять этот термин в политическом, военном, переговорном аспекте. Так же это касается всех видов СМИ. Нужно говорить о войне ( конфликте и т.д) НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ. И это будет правильно. Иначе мы сами выделяем "особенности" этой части Украины, как бы признавая что это что то другое...
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18.04.2021 15:06 Відповісти
+1
Настойчиво прошу предотвратить рост напряженности на Донбассе, - Папа Римский Франциск

Я шо-то недопонял? Кого он просит? Он же должен на самом шо ни на есть своём верху ходатайствовать. Или тому пацану похер?
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18.04.2021 14:19 Відповісти
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наложи анафему на карлика - пожизненный понос!
тогда ему воевать будет некогда и наступит мир и благодать
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18.04.2021 14:12 Відповісти
папа римский должен понимать своей головой,що без канонизации святого петра ***************** перемоги над мацкалями не видать, як цукерок рошен
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18.04.2021 14:16 Відповісти
https://censor.net/ua/user/486531 санитары знают что ты пользуешся интернетом в палате?
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18.04.2021 14:33 Відповісти
ты их благодарный пациент?
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18.04.2021 14:35 Відповісти
прийми таблетку обеденное время уже
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18.04.2021 14:37 Відповісти
вставь себе свечечку ректальную, шоб полегчало, но, боюсь, не поможет, так себя запустить
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18.04.2021 14:45 Відповісти
Настойчиво прошу предотвратить рост напряженности на Донбассе, - Папа Римский Франциск

Я шо-то недопонял? Кого он просит? Он же должен на самом шо ни на есть своём верху ходатайствовать. Или тому пацану похер?
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18.04.2021 14:19 Відповісти
н,,,хер было мирового рашистского террориста "капутина" , медалью с изображением ангела миротворца награждать .Лицемерие всегда становится явным.
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18.04.2021 14:30 Відповісти
Когда папа римский лицемерил? Когда Путлера медалью награждал, или когда он кого-то просит уменьшить напряжённость ? А кого он просит уменьшить напряжённость ?
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18.04.2021 14:55 Відповісти
По моему нужно прекращать употреблять такую формулировку как " ДОНБАСС" по сути это название угольного бассейна находящегося на территории Украины в части Днепровской обл, части Донецкой обл и значительной части Луганской области. Кроме того он охватывает часть Ростовской обл. РФ. Поэтому нужно вообще не употреблять этот термин в политическом, военном, переговорном аспекте. Так же это касается всех видов СМИ. Нужно говорить о войне ( конфликте и т.д) НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ. И это будет правильно. Иначе мы сами выделяем "особенности" этой части Украины, как бы признавая что это что то другое...
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18.04.2021 15:06 Відповісти
Кто ещё слушает этого папу? Он также устарел, как и европейские монархии.
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18.04.2021 15:47 Відповісти
Лучше бы попросил своих единоверцев отказаться от российского газа. Как-то реалистичней бы было.
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18.04.2021 15:59 Відповісти
а он не хочет помолиться за упокой наших Воинов,полегших за Свою землю,на Своей земле,за 7 лет войны?!
воистину,религия-опиум для народа.
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18.04.2021 22:00 Відповісти
 
 