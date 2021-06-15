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Беларусь лишили чемпионата по пауэрлифтингу

Беларусь лишили чемпионата по пауэрлифтингу

Международная федерация пауэрлифтинга (IPF) "в связи с текущей политической ситуацией" приняла решение о переносе чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу из Беларуси в Швецию.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA, информирует Цензор.НЕТ.

Турнир должен был пройти в Минске с 23 сентября по 3 октября.

"Мне очень жаль оргкомитет, так как они проделали большую работу по подготовке к событию. Но федерация несёт ответственность за здоровье и безопасность спортсменов, тренеров и официальных лиц, поэтому это было единственным логичным решением" — прокомментировал решение президент IPF Гастон Параж.

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ну ничего страшного!)
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15.06.2021 15:40 Ответить
Правильно.
Але чомусь вбивця тисяч людей по всьому світу терораша приймає матчі Євро.
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15.06.2021 15:41 Ответить
Ничего страшного...пусть таскают мешки с картошкой, а в исправительных лагерях торф и бревно...работа на воздухе оздоровляет...белорусы же не майданутые
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15.06.2021 15:46 Ответить
Вот это круто! Капец бульбофюреру!
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15.06.2021 16:04 Ответить
но у ***** в масквабаде и расчленинграде они не бояться ничего проводить. лицемеры.
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15.06.2021 16:12 Ответить
Вот вам и Протасевич.
За всё надо платить.
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15.06.2021 17:21 Ответить
Лука отправил своих соотечественников на спартакиаду по метанию кизяков в лаптестане
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15.06.2021 18:49 Ответить
Зате матчі Євро у пітері відбуваються преспокійно.
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15.06.2021 21:01 Ответить
 
 