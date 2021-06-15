Беларусь лишили чемпионата по пауэрлифтингу

Международная федерация пауэрлифтинга (IPF) "в связи с текущей политической ситуацией" приняла решение о переносе чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу из Беларуси в Швецию.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA, информирует Цензор.НЕТ.

Турнир должен был пройти в Минске с 23 сентября по 3 октября.

"Мне очень жаль оргкомитет, так как они проделали большую работу по подготовке к событию. Но федерация несёт ответственность за здоровье и безопасность спортсменов, тренеров и официальных лиц, поэтому это было единственным логичным решением" — прокомментировал решение президент IPF Гастон Параж.

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