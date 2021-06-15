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Білорусь позбавили чемпіонату з пауерліфтингу

Білорусь позбавили чемпіонату з пауерліфтингу

Міжнародна федерація пауерліфтингу (IPF) "у зв'язку з поточною політичною ситуацією" ухвалила рішення про перенесення чемпіонату світу з класичного пауерліфтингу з Білорусі до Швеції.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA, інформує Цензор.НЕТ.

Турнір мав відбутися в Мінську із 23 вересня по 3 жовтня.

"Мені дуже шкода оргкомітет, оскільки вони виконали велику роботу з підготовки до події. Але федерація несе відповідальність за здоров'я і безпеку спортсменів, тренерів та офіційних осіб, тому це було єдиним логічним рішенням" - прокоментував рішення президент IPF Гастон Параж.

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Автор: 

Білорусь (7925) спорт (1613) чемпіонат (217)


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ну ничего страшного!)
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15.06.2021 15:40 Відповісти
Правильно.
Але чомусь вбивця тисяч людей по всьому світу терораша приймає матчі Євро.
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15.06.2021 15:41 Відповісти
Ничего страшного...пусть таскают мешки с картошкой, а в исправительных лагерях торф и бревно...работа на воздухе оздоровляет...белорусы же не майданутые
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15.06.2021 15:46 Відповісти
Вот это круто! Капец бульбофюреру!
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15.06.2021 16:04 Відповісти
но у ***** в масквабаде и расчленинграде они не бояться ничего проводить. лицемеры.
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15.06.2021 16:12 Відповісти
Вот вам и Протасевич.
За всё надо платить.
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15.06.2021 17:21 Відповісти
Лука отправил своих соотечественников на спартакиаду по метанию кизяков в лаптестане
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15.06.2021 18:49 Відповісти
Зате матчі Євро у пітері відбуваються преспокійно.
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15.06.2021 21:01 Відповісти
 
 