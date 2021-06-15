Білорусь позбавили чемпіонату з пауерліфтингу
Міжнародна федерація пауерліфтингу (IPF) "у зв'язку з поточною політичною ситуацією" ухвалила рішення про перенесення чемпіонату світу з класичного пауерліфтингу з Білорусі до Швеції.
Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA, інформує Цензор.НЕТ.
Турнір мав відбутися в Мінську із 23 вересня по 3 жовтня.
"Мені дуже шкода оргкомітет, оскільки вони виконали велику роботу з підготовки до події. Але федерація несе відповідальність за здоров'я і безпеку спортсменів, тренерів та офіційних осіб, тому це було єдиним логічним рішенням" - прокоментував рішення президент IPF Гастон Параж.
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Але чомусь вбивця тисяч людей по всьому світу терораша приймає матчі Євро.
За всё надо платить.