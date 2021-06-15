Білорусь позбавили чемпіонату з пауерліфтингу

Міжнародна федерація пауерліфтингу (IPF) "у зв'язку з поточною політичною ситуацією" ухвалила рішення про перенесення чемпіонату світу з класичного пауерліфтингу з Білорусі до Швеції.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA, інформує Цензор.НЕТ.

Турнір мав відбутися в Мінську із 23 вересня по 3 жовтня.

"Мені дуже шкода оргкомітет, оскільки вони виконали велику роботу з підготовки до події. Але федерація несе відповідальність за здоров'я і безпеку спортсменів, тренерів та офіційних осіб, тому це було єдиним логічним рішенням" - прокоментував рішення президент IPF Гастон Параж.

Читайте також: Лукашенко вирішив, що білорусів потрібно навчити користуватися стрілецькою зброєю: "Світ здурів взагалі. Війна може спалахнути в будь-який момент"