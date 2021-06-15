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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Российские оккупанты на Донбассе закрывают школы, техникумы и вузы, - Денисова

Российские оккупанты на Донбассе закрывают школы, техникумы и вузы, - Денисова

Оккупационная власть в отдельных районах Донбасса закрывает школы и профтехучилища, техникумы и вузы. На этот год запланировано существенное сокращение числа учебных заведений.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в 2021 году на оккупированном Донбассе будут закрыты и оптимизированы Свердловский профессиональный строительный лицей, Свердловский колледж кулинарного мастерства, Стахановский педагогический колледж, Луганский профессионально-технический колледж, Колледж технологий и дизайна и Колледж Луганского государственного педагогического университета, Ясиноватский колледж Донецкой академии управления.

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Также в городах Луганск, Антрацит, Славяносербск, Красный Луч и Свердловск будут закрыты 5 школ, еще 3 - реорганизованы.

"Это приведет к нарушению права на образование детей, которые проживают на временно оккупированных территориях и не имеют возможности выехать на подконтрольную правительству Украины территорию", - отметила Денисова.

Она также призвала миссии ООН и ОБСЕ отреагировать на эти факты.

Российские оккупанты на Донбассе закрывают школы, техникумы и вузы, - Денисова 01

Автор: 

Денисова Людмила (996) Донбасс (26955) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+21
Стосовно ВУЗів- так Україна радісно приймає дітей попочленців на пільгових умовах.
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15.06.2021 16:26
+20
зачем пилильщикам металлолома ВУЗы???)
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15.06.2021 16:25
+13
зато не бендеравци і НАТО!
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15.06.2021 16:25
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зато не бендеравци і НАТО!
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15.06.2021 16:25 Ответить
ЧОМУ ЗАКРИВАЮТЬ ШКОЛИ У НАС В УКРАЇНІ , ЧИ МИ ТАКОЖ ГІБРИДНО ОКУПОВАНІ.
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15.06.2021 18:57 Ответить
те саме - фінансування.
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15.06.2021 22:23 Ответить
зачем пилильщикам металлолома ВУЗы???)
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15.06.2021 16:25 Ответить
Стосовно ВУЗів- так Україна радісно приймає дітей попочленців на пільгових умовах.
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15.06.2021 16:26 Ответить
а потом эти дети пополченцев идут служить в оккупационную армию
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15.06.2021 16:31 Ответить
не кизди. У тебя есть ХОТЬ ОДИН факт, что после учебы в Украине они вернулись в ОРДЛО и там поступили в местную милицию?

Кстати, если так случится - значит, ПЛОХО у нас его учили.
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15.06.2021 17:22 Ответить
Полно фактов. В прошлом году одно такое животное выгнали из ВУЗа за осквернение мемориала Небесной сотни.
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15.06.2021 18:06 Ответить
если пропустят ? вроде лавочьку ордловцы прикрыли... тут запроланцы вовсю жо(..)у рвут!
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15.06.2021 16:37 Ответить
а навіщо їм витрачати кошти на навчання, якщо це з радістю зроблять лошари з України..
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15.06.2021 17:44 Ответить
У нас тоже закрываются или объединяются факультеты и даже ВУЗы, сокращаются количество студентов. Стране не нужно столько специалистов, как раньше. Кроме того, кто может, едет на учебу в Польшу, Германию, Финляндию и т.д., были бы деньги. Дети хотят получить европейский диплом и иммигрировать в страну обучения. Все это печально, но что же делать?
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15.06.2021 16:31 Ответить
Країні потрібні спеціалісти - професіонали , а не неучи з дипломами))) Але університетів в Україні дійсно забагато)))
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15.06.2021 16:42 Ответить
Не боишься "загреметь" в буцыгарню за оскорбление преЗЕдента страны?
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15.06.2021 16:53 Ответить
Зато в этих вузах и школах не будут жить солдаты НАТО 😁😁😁😁
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15.06.2021 16:35 Ответить
Тупий касап ... вякнув!
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15.06.2021 16:40 Ответить
😁😁😁😁 эти смайлики я поставил для таких как ты о)(уенно умных, но все равно не дошло, не позорь страну, подумают здесь все такие как ты)))))))
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15.06.2021 20:56 Ответить
А зачем попу гармонь, если поп не филармонь.
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15.06.2021 16:39 Ответить
В Ясиноватой не плохой строительный техникум был.
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15.06.2021 16:40 Ответить
а зачем ордынцам учиться ? калорадскую ленточку напялил и вперёд в сирию или африку руский мир защищать !
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15.06.2021 16:43 Ответить
А нахера козломордії освічені українці? Вони небезпечні. А від бидла потрібно одне: мускульну силу і пів мозокової звивини,аби вміло стрілять із АК.
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15.06.2021 16:49 Ответить
А зачем на дамбасе вузы? Украина переселенцам даст бесплатное образование и бесплатные общаги, родителям украинские пенсии...ведь их родители сражаются с бендерами и вастанавливают ссср...а детки пусть учатся на бюджете вместо бендер
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15.06.2021 16:59 Ответить
я лично только за - чтобы украинские дети не остались в ОРДЛО, а учились в Украине и проникались здесь украинским духом.


Если они после 5 лет обучения в Украине все же вернутся в Лугандон - значит, плохо мы их учили.
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15.06.2021 17:24 Ответить
Если в бочку говна кинуть ложку меда получится говно, если в бочку меда кинуть ложку говна получится говно...
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15.06.2021 17:26 Ответить
А вы себя считаете эдаким говномером-распределителем.
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15.06.2021 17:38 Ответить
Война уже 8 год идет, там родилось поколение никогда не жившее в Украине, они с молоком матери впитали ненависть ко всему украинскому. О каком перевоспитании этих волчат ты шепчешь?
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15.06.2021 20:07 Ответить
Зачем быдлоту учить? Это только Украина "нашулюдю" в вузы на бюджет берет...
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15.06.2021 18:00 Ответить
Подохнути на блокпосту обізян від ножа угашенного орка - цьому навчать і батьки. Нащо їм усі оці навчальні заклади. Тим паче вони ж необучаємиє.
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15.06.2021 20:09 Ответить
 
 