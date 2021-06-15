Российские оккупанты на Донбассе закрывают школы, техникумы и вузы, - Денисова
Оккупационная власть в отдельных районах Донбасса закрывает школы и профтехучилища, техникумы и вузы. На этот год запланировано существенное сокращение числа учебных заведений.
Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, в 2021 году на оккупированном Донбассе будут закрыты и оптимизированы Свердловский профессиональный строительный лицей, Свердловский колледж кулинарного мастерства, Стахановский педагогический колледж, Луганский профессионально-технический колледж, Колледж технологий и дизайна и Колледж Луганского государственного педагогического университета, Ясиноватский колледж Донецкой академии управления.
Также в городах Луганск, Антрацит, Славяносербск, Красный Луч и Свердловск будут закрыты 5 школ, еще 3 - реорганизованы.
"Это приведет к нарушению права на образование детей, которые проживают на временно оккупированных территориях и не имеют возможности выехать на подконтрольную правительству Украины территорию", - отметила Денисова.
Она также призвала миссии ООН и ОБСЕ отреагировать на эти факты.
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Кстати, если так случится - значит, ПЛОХО у нас его учили.
Если они после 5 лет обучения в Украине все же вернутся в Лугандон - значит, плохо мы их учили.