Російські окупанти на Донбасі закривають школи, технікуми і виші, - Денісова

Окупаційна влада в окремих районах Донбасу закриває школи та профтехучилища, технікуми і виші. На цей рік заплановано суттєве скорочення кількості навчальних закладів.

Про це в Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, у 2021 році на тимчасово окупованих територіях будуть закриті та оптимізовані Свердловський професійний будівельний ліцей, Свердловський коледж кулінарної майстерності, Стаханівський педагогічний коледж, Луганський професійно-технічний коледж, Коледж технологій та дизайну та Коледж Луганського державного педагогічного університету, Ясинуватський коледж Донецької академії управління.

Також в містах Луганськ, Антрацит, Слов'яносербськ, Красний Луч і Свердловськ будуть закриті 5 шкіл, ще 3 - реорганізовані.

"Це призведе до порушення права на освіту дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях і не мають можливості виїхати на підконтрольну уряду України територію", - зазначила Денісова.

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Вона також закликала місії ООН і ОБСЄ відреагувати на ці факти.