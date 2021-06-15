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Новини Окуповані території
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Російські окупанти на Донбасі закривають школи, технікуми і виші, - Денісова

Російські окупанти на Донбасі закривають школи, технікуми і виші, - Денісова

Окупаційна влада в окремих районах Донбасу закриває школи та профтехучилища, технікуми і виші. На цей рік заплановано суттєве скорочення кількості навчальних закладів.

Про це в Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, у 2021 році на тимчасово окупованих територіях будуть закриті та оптимізовані Свердловський професійний будівельний ліцей, Свердловський коледж кулінарної майстерності, Стаханівський педагогічний коледж, Луганський професійно-технічний коледж, Коледж технологій та дизайну та Коледж Луганського державного педагогічного університету, Ясинуватський коледж Донецької академії управління.

Також в містах Луганськ, Антрацит, Слов'яносербськ, Красний Луч і Свердловськ будуть закриті 5 шкіл, ще 3 - реорганізовані.

"Це призведе до порушення права на освіту дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях і не мають можливості виїхати на підконтрольну уряду України територію", - зазначила Денісова.

Також читайте: Окупанти блокують виїзд дітей з ОРДО: Офіс Генпрокурора розпочав розслідування

Вона також закликала місії ООН і ОБСЄ відреагувати на ці факти.

Російські окупанти на Донбасі закривають школи, технікуми і виші, - Денісова 01

Автор: 

Денісова Людмила (883) Донбас (22354) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+21
Стосовно ВУЗів- так Україна радісно приймає дітей попочленців на пільгових умовах.
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15.06.2021 16:26
+20
зачем пилильщикам металлолома ВУЗы???)
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15.06.2021 16:25
+13
зато не бендеравци і НАТО!
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15.06.2021 16:25
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зато не бендеравци і НАТО!
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15.06.2021 16:25 Відповісти
ЧОМУ ЗАКРИВАЮТЬ ШКОЛИ У НАС В УКРАЇНІ , ЧИ МИ ТАКОЖ ГІБРИДНО ОКУПОВАНІ.
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15.06.2021 18:57 Відповісти
те саме - фінансування.
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15.06.2021 22:23 Відповісти
зачем пилильщикам металлолома ВУЗы???)
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15.06.2021 16:25 Відповісти
Стосовно ВУЗів- так Україна радісно приймає дітей попочленців на пільгових умовах.
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15.06.2021 16:26 Відповісти
а потом эти дети пополченцев идут служить в оккупационную армию
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15.06.2021 16:31 Відповісти
не кизди. У тебя есть ХОТЬ ОДИН факт, что после учебы в Украине они вернулись в ОРДЛО и там поступили в местную милицию?

Кстати, если так случится - значит, ПЛОХО у нас его учили.
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15.06.2021 17:22 Відповісти
Полно фактов. В прошлом году одно такое животное выгнали из ВУЗа за осквернение мемориала Небесной сотни.
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15.06.2021 18:06 Відповісти
если пропустят ? вроде лавочьку ордловцы прикрыли... тут запроланцы вовсю жо(..)у рвут!
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15.06.2021 16:37 Відповісти
а навіщо їм витрачати кошти на навчання, якщо це з радістю зроблять лошари з України..
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15.06.2021 17:44 Відповісти
У нас тоже закрываются или объединяются факультеты и даже ВУЗы, сокращаются количество студентов. Стране не нужно столько специалистов, как раньше. Кроме того, кто может, едет на учебу в Польшу, Германию, Финляндию и т.д., были бы деньги. Дети хотят получить европейский диплом и иммигрировать в страну обучения. Все это печально, но что же делать?
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15.06.2021 16:31 Відповісти
Країні потрібні спеціалісти - професіонали , а не неучи з дипломами))) Але університетів в Україні дійсно забагато)))
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15.06.2021 16:42 Відповісти
Не боишься "загреметь" в буцыгарню за оскорбление преЗЕдента страны?
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15.06.2021 16:53 Відповісти
Зато в этих вузах и школах не будут жить солдаты НАТО 😁😁😁😁
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15.06.2021 16:35 Відповісти
Тупий касап ... вякнув!
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15.06.2021 16:40 Відповісти
😁😁😁😁 эти смайлики я поставил для таких как ты о)(уенно умных, но все равно не дошло, не позорь страну, подумают здесь все такие как ты)))))))
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15.06.2021 20:56 Відповісти
А зачем попу гармонь, если поп не филармонь.
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15.06.2021 16:39 Відповісти
В Ясиноватой не плохой строительный техникум был.
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15.06.2021 16:40 Відповісти
а зачем ордынцам учиться ? калорадскую ленточку напялил и вперёд в сирию или африку руский мир защищать !
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15.06.2021 16:43 Відповісти
А нахера козломордії освічені українці? Вони небезпечні. А від бидла потрібно одне: мускульну силу і пів мозокової звивини,аби вміло стрілять із АК.
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15.06.2021 16:49 Відповісти
А зачем на дамбасе вузы? Украина переселенцам даст бесплатное образование и бесплатные общаги, родителям украинские пенсии...ведь их родители сражаются с бендерами и вастанавливают ссср...а детки пусть учатся на бюджете вместо бендер
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15.06.2021 16:59 Відповісти
я лично только за - чтобы украинские дети не остались в ОРДЛО, а учились в Украине и проникались здесь украинским духом.


Если они после 5 лет обучения в Украине все же вернутся в Лугандон - значит, плохо мы их учили.
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15.06.2021 17:24 Відповісти
Если в бочку говна кинуть ложку меда получится говно, если в бочку меда кинуть ложку говна получится говно...
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15.06.2021 17:26 Відповісти
А вы себя считаете эдаким говномером-распределителем.
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15.06.2021 17:38 Відповісти
Война уже 8 год идет, там родилось поколение никогда не жившее в Украине, они с молоком матери впитали ненависть ко всему украинскому. О каком перевоспитании этих волчат ты шепчешь?
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15.06.2021 20:07 Відповісти
Зачем быдлоту учить? Это только Украина "нашулюдю" в вузы на бюджет берет...
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15.06.2021 18:00 Відповісти
Подохнути на блокпосту обізян від ножа угашенного орка - цьому навчать і батьки. Нащо їм усі оці навчальні заклади. Тим паче вони ж необучаємиє.
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15.06.2021 20:09 Відповісти
 
 