Російські окупанти на Донбасі закривають школи, технікуми і виші, - Денісова
Окупаційна влада в окремих районах Донбасу закриває школи та профтехучилища, технікуми і виші. На цей рік заплановано суттєве скорочення кількості навчальних закладів.
Про це в Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, у 2021 році на тимчасово окупованих територіях будуть закриті та оптимізовані Свердловський професійний будівельний ліцей, Свердловський коледж кулінарної майстерності, Стаханівський педагогічний коледж, Луганський професійно-технічний коледж, Коледж технологій та дизайну та Коледж Луганського державного педагогічного університету, Ясинуватський коледж Донецької академії управління.
Також в містах Луганськ, Антрацит, Слов'яносербськ, Красний Луч і Свердловськ будуть закриті 5 шкіл, ще 3 - реорганізовані.
"Це призведе до порушення права на освіту дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях і не мають можливості виїхати на підконтрольну уряду України територію", - зазначила Денісова.
Вона також закликала місії ООН і ОБСЄ відреагувати на ці факти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кстати, если так случится - значит, ПЛОХО у нас его учили.
Если они после 5 лет обучения в Украине все же вернутся в Лугандон - значит, плохо мы их учили.