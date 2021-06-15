Новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины, - НАН Украины

Штамм коронавируса "Дельта", который называли "индийским", очень распространился в странах Европы с самыми высокими темпами роста заболеваемости: России, Португалии и Великобритании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

"По нашему мнению, следует рассмотреть целесообразность установления дополнительного контроля и ограничений относительно миграции между Украиной и странами, в которых стремительно увеличивается доля варианта "Дельта", для отсрочки распространение этого штамма в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, в НАН отметили, что учитывая большие объемы миграции из РФ, можно ожидать, что новая волна распространения COVID-19 может начаться с Востока Украины. Время ее наступления существенно зависит от доли штамма "Дельта" в Украине, которая пока неизвестна.

"При недостаточном контроле международной миграции и недостаточных темпах вакцинации новая волна может начаться раньше осени", - добавили в НАН.

"Стоит также учесть, что, учитывая характеристики штамма "Дельта", новая волна может оказаться выше предыдущих, особенно в выражении нагрузки на больницы. Учитывая ситуацию с распространением штамма "Дельта" в мире, важным представляется проведение исследований на наличие антител у населения и секвенирование распространенных в Украине штаммов", - подытожили в академии наук.

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