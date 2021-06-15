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Новости Коронавирус и карантин
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Новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины, - НАН Украины

Новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины, - НАН Украины

Штамм коронавируса "Дельта", который называли "индийским", очень распространился в странах Европы с самыми высокими темпами роста заболеваемости: России, Португалии и Великобритании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

"По нашему мнению, следует рассмотреть целесообразность установления дополнительного контроля и ограничений относительно миграции между Украиной и странами, в которых стремительно увеличивается доля варианта "Дельта", для отсрочки распространение этого штамма в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, в НАН отметили, что учитывая большие объемы миграции из РФ, можно ожидать, что новая волна распространения COVID-19 может начаться с Востока Украины. Время ее наступления существенно зависит от доли штамма "Дельта" в Украине, которая пока неизвестна.

"При недостаточном контроле международной миграции и недостаточных темпах вакцинации новая волна может начаться раньше осени", - добавили в НАН.

"Стоит также учесть, что, учитывая характеристики штамма "Дельта", новая волна может оказаться выше предыдущих, особенно в выражении нагрузки на больницы. Учитывая ситуацию с распространением штамма "Дельта" в мире, важным представляется проведение исследований на наличие антител у населения и секвенирование распространенных в Украине штаммов", - подытожили в академии наук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация об искусственном создании коронавируса является ложной. Версия с утечкой из лаборатории возможна, - генетик НАН Украины Досенко

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) россия (95381) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Писали, что в мацкве коллапс с короной. Кто то в курсе - много там мрет кацапских оккупантов?
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15.06.2021 17:26
+4
"недостаточных темпах вакцинации..."

головне, що зеля встигає провакцінувати пфайзером своїх "слуг".
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15.06.2021 17:24
+4
А что на востоке Украины? Русня да сепарасня. Так зачем открывать пункты пропуска с Лугандоном? Своих больных мало?
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15.06.2021 17:25
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"недостаточных темпах вакцинации..."

головне, що зеля встигає провакцінувати пфайзером своїх "слуг".
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15.06.2021 17:24 Ответить
Суки, когда вы уже наворуетесь?
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15.06.2021 17:25 Ответить
А что на востоке Украины? Русня да сепарасня. Так зачем открывать пункты пропуска с Лугандоном? Своих больных мало?
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15.06.2021 17:25 Ответить
Писали, что в мацкве коллапс с короной. Кто то в курсе - много там мрет кацапских оккупантов?
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15.06.2021 17:26 Ответить
***** все засекретило..
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15.06.2021 17:31 Ответить
Ещё писали, что на московии новый штамм выявили.
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15.06.2021 17:38 Ответить
угу. мэрия ввела режим нерабочих дней с 12-го по 20-е
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15.06.2021 20:39 Ответить
"Кроме того, в НАН отметили, что учитывая большие объемы миграции из РФ..."-это как?А наш штаб ООС и ОПа через день хнычут,что настроили кучу пунктов пропуска для наших людей с той стороны,а орки им не разрешают ходить за гривнами к бандеровцам
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15.06.2021 17:32 Ответить
100% там чума.....
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15.06.2021 17:38 Ответить
Очередной фуфловброс, дабы объяснить холопам, что намордники им носить до самой могилы, или пока не поумнеют...
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15.06.2021 17:41 Ответить
Ордло и Улус -синонимы.Прут оттуда по пцр тестам,несут оттуда эту заразу.Кремлевский улус умышленно заразит Украину.
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15.06.2021 17:47 Ответить
Путін відклав депортацію 152 тисяч українців-нелегалів до вересня. Мабуть,чекає, щоб якомога більша частина з них підхопила штам Дельта і завезла його до України. Гібридна війна включає в себе і війну з використанням біологічної зброї - коронавірусу. А наша влада, як і навесні 2020 року, прийме всіх разом і одномоментно. От і накотиться на Україну чергова "хвиля" епідемії, яка за прогнозом МОЗ може стати набільшою.
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15.06.2021 18:43 Ответить
Все дермо в нашей стране начинается и приходит к нам с востока. Совпадение? Да какое нах совпадение, ЗАКОНОМЕРНОСТЬ!
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15.06.2021 21:05 Ответить
Может начаться, а может и не начаться.
Нам хватает штамма сепаратизма.
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15.06.2021 22:31 Ответить
 
 