Нова хвиля COVID-19 може початися зі сходу України, - НАН України

Штам коронавірусу "Дельта", який називали "індійським", дуже поширився в країнах Європи з найвищими темпами зростання захворюваності: Росії, Португалії та Великій Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна академія наук України.

"На нашу думку, слід розглянути доцільність встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, в яких стрімко збільшується частка варіанту "Дельта", для відстрочки поширення цього штаму в Україні", - сказано в повідомленні.

Крім того, в НАН зазначили, що з огляду на великі обсяги міграції з РФ, можна очікувати, що нова хвиля поширення COVID-19 може початися зі Сходу України. Час її настання суттєво залежить від частки штаму "Дельта" в Україні, яка поки невідома.

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"При недостатньому контролі міжнародної міграції та недостатніх темпах вакцинації нова хвиля може початися раніше, ніж восени", - додали в НАН.

"Варто також врахувати, що, з огляду на характеристики штаму "Дельта", нова хвиля може виявитися вище попередніх, особливо у вираженні навантаження на лікарні. З огляду на ситуацію з поширенням штаму "Дельта" у світі, важливим є проведення досліджень на наявність антитіл у населення і секвенування поширених в Україні штамів", - підсумували в академії наук.