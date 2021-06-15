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Новини Коронавірус і карантин
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Нова хвиля COVID-19 може початися зі сходу України, - НАН України

Нова хвиля COVID-19 може початися зі сходу України, - НАН України

Штам коронавірусу "Дельта", який називали "індійським", дуже поширився в країнах Європи з найвищими темпами зростання захворюваності: Росії, Португалії та Великій Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна академія наук України.

"На нашу думку, слід розглянути доцільність встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, в яких стрімко збільшується частка варіанту "Дельта", для відстрочки поширення цього штаму в Україні", - сказано в повідомленні.

Крім того, в НАН зазначили, що з огляду на великі обсяги міграції з РФ, можна очікувати, що нова хвиля поширення COVID-19 може початися зі Сходу України. Час її настання суттєво залежить від частки штаму "Дельта" в Україні, яка поки невідома.

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"При недостатньому контролі міжнародної міграції та недостатніх темпах вакцинації нова хвиля може початися раніше, ніж восени", - додали в НАН.

"Варто також врахувати, що, з огляду на характеристики штаму "Дельта", нова хвиля може виявитися вище попередніх, особливо у вираженні навантаження на лікарні. З огляду на ситуацію з поширенням штаму "Дельта" у світі, важливим є проведення досліджень на наявність антитіл у населення і секвенування поширених в Україні штамів", - підсумували в академії наук.

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) росія (64946) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Писали, что в мацкве коллапс с короной. Кто то в курсе - много там мрет кацапских оккупантов?
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15.06.2021 17:26
+4
"недостаточных темпах вакцинации..."

головне, що зеля встигає провакцінувати пфайзером своїх "слуг".
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15.06.2021 17:24
+4
А что на востоке Украины? Русня да сепарасня. Так зачем открывать пункты пропуска с Лугандоном? Своих больных мало?
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15.06.2021 17:25
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"недостаточных темпах вакцинации..."

головне, що зеля встигає провакцінувати пфайзером своїх "слуг".
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15.06.2021 17:24 Відповісти
Суки, когда вы уже наворуетесь?
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15.06.2021 17:25 Відповісти
А что на востоке Украины? Русня да сепарасня. Так зачем открывать пункты пропуска с Лугандоном? Своих больных мало?
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15.06.2021 17:25 Відповісти
Писали, что в мацкве коллапс с короной. Кто то в курсе - много там мрет кацапских оккупантов?
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15.06.2021 17:26 Відповісти
***** все засекретило..
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15.06.2021 17:31 Відповісти
Ещё писали, что на московии новый штамм выявили.
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15.06.2021 17:38 Відповісти
угу. мэрия ввела режим нерабочих дней с 12-го по 20-е
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15.06.2021 20:39 Відповісти
"Кроме того, в НАН отметили, что учитывая большие объемы миграции из РФ..."-это как?А наш штаб ООС и ОПа через день хнычут,что настроили кучу пунктов пропуска для наших людей с той стороны,а орки им не разрешают ходить за гривнами к бандеровцам
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15.06.2021 17:32 Відповісти
100% там чума.....
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15.06.2021 17:38 Відповісти
Очередной фуфловброс, дабы объяснить холопам, что намордники им носить до самой могилы, или пока не поумнеют...
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15.06.2021 17:41 Відповісти
Ордло и Улус -синонимы.Прут оттуда по пцр тестам,несут оттуда эту заразу.Кремлевский улус умышленно заразит Украину.
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15.06.2021 17:47 Відповісти
Путін відклав депортацію 152 тисяч українців-нелегалів до вересня. Мабуть,чекає, щоб якомога більша частина з них підхопила штам Дельта і завезла його до України. Гібридна війна включає в себе і війну з використанням біологічної зброї - коронавірусу. А наша влада, як і навесні 2020 року, прийме всіх разом і одномоментно. От і накотиться на Україну чергова "хвиля" епідемії, яка за прогнозом МОЗ може стати набільшою.
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15.06.2021 18:43 Відповісти
Все дермо в нашей стране начинается и приходит к нам с востока. Совпадение? Да какое нах совпадение, ЗАКОНОМЕРНОСТЬ!
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15.06.2021 21:05 Відповісти
Может начаться, а может и не начаться.
Нам хватает штамма сепаратизма.
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15.06.2021 22:31 Відповісти
 
 