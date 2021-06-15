Украина заняла 36-е место в глобальном рейтинге устойчивого развития ООН
Украина заняла 36 место в рейтинге 165 стран мира по индексу устойчивого развития, который ежегодно составляется ООН и Фондом Bertelsmann.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Прогресс страны составители рейтинга отметили в достижении десяти из 17 целей, которые определяют устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах.
В то же время ни в одной из базовых целей Украина не ухудшила свои позиции. Отмечается, что наибольший прогресс Украина показала в достижении цели "повсеместной ликвидации бедности во всех ее формах".
Согласно данным отчета, Украина опередила Грецию (37 место), Израиль (38), Люксембург (42) и Россию (46).
На первом месте рейтинга - Финляндия. За ней Швеция, Дания, Германия и Бельгия.
Последней в списке значится Центральноафриканская Республика.
Как отмечается в отчете, пандемия коронавируса в мире пагубно повлияла на устойчивое развитие. Прошлый год был первым после 2015 года, когда показатели развития во всем мире начали снижаться. Спад обусловлен в значительной мере увеличением уровня бедности и безработицы после вспышки пандемии COVID-19.
Пандемия затронула все три аспекта устойчивого развития: экономический, социальный и экологический.
В сентябре 2015 года В Нью-Йорке состоялся Саммит ООН по устойчивому развитию. Итоговым документом саммита "Преобразование нашего мира: повестка дня в сфере устойчивого развития до 2030 года" были утверждены 17 Целей устойчивого развития:
- преодоление бедности;
- преодоление голода, достижение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства;
- обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте;
- обеспечение всеохватывающего и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех;
- обеспечение гендерного равенства, расширения прав и возможностей всех женщин и девушек;
- обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами и санитарией;
- обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех;
- содействие поступательному, всеобъемлющему и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойному труду для всех;
- создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям;
- сокращение неравенства;
- обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов;
- обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства;
- принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями;
- охранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития;
- защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и возврат назад (разворачивание) процесса деградации земель и остановка процесса утраты биоразнообразия;
- содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии институций на всех уровнях;
- укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.
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Или Куба как попала в топ-50 ?!
Какие могут быть объективные данные ,если за проверку их объективности в тюрягу посадят ?
Особенно рассмешило 35 место Австралии и 42 место Люксембурга . Страны , в которых удельный ВВП раз 20 выше , чем на Кубе в раз десять выше , чем в Словеннии , занимающей аж 8 место .
Да я знаю японцев , которые рассматривали возможность переехать в Австралию на работу , бо в Австралии на зарплату инженерам можно самолёт маленький купить ...
И США не попали в десятку рейтинга , где 3 критерия это уровень образования ....
Угу , только почему-то из топ-100 уривернов как минимум 40 это в США . А вот топ универов он объективный и честный абсолютно , бо измеряется научным вкладом , по лауреатам (Нобеля) , по революционым ноухау и разработкам .
По Айти и Биотеку США где-то 25-30% мирового рынка ...
А уровень гендерного равенства -- вообще фейковый показатель , бо неравенство есть , но его хрен вычислишь , бо понять где женщину реально дескриминируют , а где просто мужик реально больше подходит - хрен поймёшь .
По этому показателю все страны ислама нужно абсолютный ноль поставить . Но вот в Пакистане была Бхтуто премьером - чисто клановый показатель , хотя объективно она была неплохой относительно . В Парашке теоритически , пока ***** ещё не был импотентом и Кабаеву могли сделать премьером ...
И вообще , уровень образования показатель весьма химерный . Вон Софок первое место в мире занимал по количеству поэтов , писателей и философов , работавщих в кочегарке .
А в США если ты кочегар , то и IQ у тя соотвествует уровню кочегарки . Условно говоря ... В Софке больше всего инженеров , но 80% из них чертежи читать не умело , бо заочники и вечерники , да и в стационаре дубы дубами учились .
Это чистое левачество людей никогда не сталкивавшихся в своей жизни с реальным рынком труда , когда вводят тупо "уровень образования" , не понимая , зачем тому же водиле автобуса знания химии или литературы ?! Для похвастаться и только .