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Украина заняла 36-е место в глобальном рейтинге устойчивого развития ООН

Украина заняла 36-е место в глобальном рейтинге устойчивого развития ООН

Украина заняла 36 место в рейтинге 165 стран мира по индексу устойчивого развития, который ежегодно составляется ООН и Фондом Bertelsmann.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Прогресс страны составители рейтинга отметили в достижении десяти из 17 целей, которые определяют устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах.

В то же время ни в одной из базовых целей Украина не ухудшила свои позиции. Отмечается, что наибольший прогресс Украина показала в достижении цели "повсеместной ликвидации бедности во всех ее формах".

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Согласно данным отчета, Украина опередила Грецию (37 место), Израиль (38), Люксембург (42) и Россию (46).

Украина заняла 36-е место в глобальном рейтинге устойчивого развития ООН 01

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Украина заняла 36-е место в глобальном рейтинге устойчивого развития ООН 02

На первом месте рейтинга - Финляндия. За ней Швеция, Дания, Германия и Бельгия.

Последней в списке значится Центральноафриканская Республика.

Как отмечается в отчете, пандемия коронавируса в мире пагубно повлияла на устойчивое развитие. Прошлый год был первым после 2015 года, когда показатели развития во всем мире начали снижаться. Спад обусловлен в значительной мере увеличением уровня бедности и безработицы после вспышки пандемии COVID-19.

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Пандемия затронула все три аспекта устойчивого развития: экономический, социальный и экологический.

В сентябре 2015 года В Нью-Йорке состоялся Саммит ООН по устойчивому развитию. Итоговым документом саммита "Преобразование нашего мира: повестка дня в сфере устойчивого развития до 2030 года" были утверждены 17 Целей устойчивого развития:

  • преодоление бедности;
  • преодоление голода, достижение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства;
  • обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте;
  • обеспечение всеохватывающего и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех;
  • обеспечение гендерного равенства, расширения прав и возможностей всех женщин и девушек;
  • обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами и санитарией;
  • обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех;
  • содействие поступательному, всеобъемлющему и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойному труду для всех;
  • создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям;
  • сокращение неравенства;
  • обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов;
  • обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства;
  • принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями;
  • охранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития;
  • защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и возврат назад (разворачивание) процесса деградации земель и остановка процесса утраты биоразнообразия;
  • содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии институций на всех уровнях;
  • укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.
ООН (4161) рейтинг (1636) Украина (44917) развитие (65)


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Топ комментарии
+4
Не пойму. Це зрада чи шо?
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15.06.2021 17:49
+4
Бред сивой кобыллы в пятницу с уклоном в левизну этот "рейтинг глобального развития" , бо об каком может "развитии" идти речь в стране , где сеют "Новичок" и арестовывают блогеров за репосты ?!
Или Куба как попала в топ-50 ?!
Какие могут быть объективные данные ,если за проверку их объективности в тюрягу посадят ?
Особенно рассмешило 35 место Австралии и 42 место Люксембурга . Страны , в которых удельный ВВП раз 20 выше , чем на Кубе в раз десять выше , чем в Словеннии , занимающей аж 8 место .
Да я знаю японцев , которые рассматривали возможность переехать в Австралию на работу , бо в Австралии на зарплату инженерам можно самолёт маленький купить ...
И США не попали в десятку рейтинга , где 3 критерия это уровень образования ....
Угу , только почему-то из топ-100 уривернов как минимум 40 это в США . А вот топ универов он объективный и честный абсолютно , бо измеряется научным вкладом , по лауреатам (Нобеля) , по революционым ноухау и разработкам .
По Айти и Биотеку США где-то 25-30% мирового рынка ...

А уровень гендерного равенства -- вообще фейковый показатель , бо неравенство есть , но его хрен вычислишь , бо понять где женщину реально дескриминируют , а где просто мужик реально больше подходит - хрен поймёшь .
По этому показателю все страны ислама нужно абсолютный ноль поставить . Но вот в Пакистане была Бхтуто премьером - чисто клановый показатель , хотя объективно она была неплохой относительно . В Парашке теоритически , пока ***** ещё не был импотентом и Кабаеву могли сделать премьером ...

И вообще , уровень образования показатель весьма химерный . Вон Софок первое место в мире занимал по количеству поэтов , писателей и философов , работавщих в кочегарке .
А в США если ты кочегар , то и IQ у тя соотвествует уровню кочегарки . Условно говоря ... В Софке больше всего инженеров , но 80% из них чертежи читать не умело , бо заочники и вечерники , да и в стационаре дубы дубами учились .
Это чистое левачество людей никогда не сталкивавшихся в своей жизни с реальным рынком труда , когда вводят тупо "уровень образования" , не понимая , зачем тому же водиле автобуса знания химии или литературы ?! Для похвастаться и только .
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15.06.2021 18:51
+2
это просто разводят вилами говно в жомовой яме прафесара кивы
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15.06.2021 17:56
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Не пойму. Це зрада чи шо?
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15.06.2021 17:49 Ответить
это просто ноль
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15.06.2021 17:55 Ответить
и что это значит? может понижение тарифов??
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15.06.2021 17:54 Ответить
это просто разводят вилами говно в жомовой яме прафесара кивы
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15.06.2021 17:56 Ответить
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15.06.2021 19:13 Ответить
Это говорит о том, что нюх некоторых "аналитиков" срабатывает на ложные сигналы и действительности, ситуация отличается от самовнушаемой.
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15.06.2021 18:14 Ответить
Очередной бесполезный рейтинг который ничего не показывает. А ведь все эти фонды получают кучу бабла.
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15.06.2021 18:41 Ответить
Бред сивой кобыллы в пятницу с уклоном в левизну этот "рейтинг глобального развития" , бо об каком может "развитии" идти речь в стране , где сеют "Новичок" и арестовывают блогеров за репосты ?!
Или Куба как попала в топ-50 ?!
Какие могут быть объективные данные ,если за проверку их объективности в тюрягу посадят ?
Особенно рассмешило 35 место Австралии и 42 место Люксембурга . Страны , в которых удельный ВВП раз 20 выше , чем на Кубе в раз десять выше , чем в Словеннии , занимающей аж 8 место .
Да я знаю японцев , которые рассматривали возможность переехать в Австралию на работу , бо в Австралии на зарплату инженерам можно самолёт маленький купить ...
И США не попали в десятку рейтинга , где 3 критерия это уровень образования ....
Угу , только почему-то из топ-100 уривернов как минимум 40 это в США . А вот топ универов он объективный и честный абсолютно , бо измеряется научным вкладом , по лауреатам (Нобеля) , по революционым ноухау и разработкам .
По Айти и Биотеку США где-то 25-30% мирового рынка ...

А уровень гендерного равенства -- вообще фейковый показатель , бо неравенство есть , но его хрен вычислишь , бо понять где женщину реально дескриминируют , а где просто мужик реально больше подходит - хрен поймёшь .
По этому показателю все страны ислама нужно абсолютный ноль поставить . Но вот в Пакистане была Бхтуто премьером - чисто клановый показатель , хотя объективно она была неплохой относительно . В Парашке теоритически , пока ***** ещё не был импотентом и Кабаеву могли сделать премьером ...

И вообще , уровень образования показатель весьма химерный . Вон Софок первое место в мире занимал по количеству поэтов , писателей и философов , работавщих в кочегарке .
А в США если ты кочегар , то и IQ у тя соотвествует уровню кочегарки . Условно говоря ... В Софке больше всего инженеров , но 80% из них чертежи читать не умело , бо заочники и вечерники , да и в стационаре дубы дубами учились .
Это чистое левачество людей никогда не сталкивавшихся в своей жизни с реальным рынком труда , когда вводят тупо "уровень образования" , не понимая , зачем тому же водиле автобуса знания химии или литературы ?! Для похвастаться и только .
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15.06.2021 18:51 Ответить
Для меня загадаа, как проверяют рейтинг устойчивого развития в полностью закрытом террористическом образовании РФ?
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15.06.2021 20:00 Ответить
О - мы богаче чем в Люксембурге живем оказывается
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16.06.2021 05:22 Ответить
 
 