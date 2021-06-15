Украина заняла 36-е место в глобальном рейтинге устойчивого развития ООН

Украина заняла 36 место в рейтинге 165 стран мира по индексу устойчивого развития, который ежегодно составляется ООН и Фондом Bertelsmann.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Прогресс страны составители рейтинга отметили в достижении десяти из 17 целей, которые определяют устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах.

В то же время ни в одной из базовых целей Украина не ухудшила свои позиции. Отмечается, что наибольший прогресс Украина показала в достижении цели "повсеместной ликвидации бедности во всех ее формах".

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Согласно данным отчета, Украина опередила Грецию (37 место), Израиль (38), Люксембург (42) и Россию (46).

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На первом месте рейтинга - Финляндия. За ней Швеция, Дания, Германия и Бельгия.

Последней в списке значится Центральноафриканская Республика.

Как отмечается в отчете, пандемия коронавируса в мире пагубно повлияла на устойчивое развитие. Прошлый год был первым после 2015 года, когда показатели развития во всем мире начали снижаться. Спад обусловлен в значительной мере увеличением уровня бедности и безработицы после вспышки пандемии COVID-19.

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Пандемия затронула все три аспекта устойчивого развития: экономический, социальный и экологический.

В сентябре 2015 года В Нью-Йорке состоялся Саммит ООН по устойчивому развитию. Итоговым документом саммита "Преобразование нашего мира: повестка дня в сфере устойчивого развития до 2030 года" были утверждены 17 Целей устойчивого развития: