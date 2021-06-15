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Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткойне, - Минцифры

Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткойне, - Минцифры

Украина по итогам 2020 года заняла десятое место в рейтинге стран мира с наибольшим заработком на биткойнах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации со ссылкой на данные аналитической компании Chainalysis, передает Цензор.НЕТ.

Украинцы в прошлом году получили около 400 млн долл. прибыли от инвестиций в эту криптовалюту.

Лидируют в списке США (с прибылью в 4,1 млрд долл.), на втором месте – Китай (1,1 млрд долл.), на третьем – Япония (900 млн долл.). В топ-10 также вошли Великобритания, Россия, Германия, Франция, Испания и Южная Корея.

Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткойне, - Минцифры 01

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"Для нашей команды исследование является индикатором, который в очередной раз свидетельствует о целесообразности легализации криптобизнеса в Украине. Граждане и криптокомпании смогут официально работать и получать доходы от операций с новыми активами. Доходы участников инновационного рынка будут обеспечивать государственный бюджет дополнительными поступлениями.

В частности, это станет возможным с принятием профильного законопроекта "О виртуальных активах". Создание прогрессивного правового поля обеспечит как устойчивое развитие сферы виртуальных активов, так и необходимые предпосылки для максимально быстрого прорыва Украины на пути цифровой трансформации ", - отметил заместитель министра по вопросам развития IT Александр Борняков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чиновники задекларировали за 2020 год криптоактивов на 75 млрд грн: теперь ясно, почему понадобился закон о легализации криптовалют, - член правления "Приватбанка" Сульжик

Автор: 

рейтинг (1636) криптовалюта (91) биткойн (16) Минцифры (315)


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Топ комментарии
+3
судя по всему "минцифры" занято очень полезными для державы делами)
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15.06.2021 17:01
+3
"Украина по итогам 2020 года заняла десятое место в рейтинге стран мира с наибольшим заработком на биткойнах".

Теперь понятно почему у нас цена на электроэнергию поднялась.
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15.06.2021 17:45
+1
https://yandex.ua/news/story/Bajden_ob_Ukraine_Mozhet_vstupit_vNATO_esli_odoleet_korrupciyu--1b2402d23bb4150ac6a4a05a7a9ba40f?lang=ru&from=main_portal&fan=1&stid=WEFq7Cx-FnC9U32xx7J_&t=1623765239&persistent_id=146489898&lr=10365&msid=1623765587.4398.82795.474090&mlid=1623765239.glob_187.1b2402d2&utm_source=morda_desktop&utm_medium=topnews_news Байден об Украине: Может вступить в НАТО, если одолеет коррупцию , интересно, когда украина будет в нато?
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15.06.2021 17:00
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https://yandex.ua/news/story/Bajden_ob_Ukraine_Mozhet_vstupit_vNATO_esli_odoleet_korrupciyu--1b2402d23bb4150ac6a4a05a7a9ba40f?lang=ru&from=main_portal&fan=1&stid=WEFq7Cx-FnC9U32xx7J_&t=1623765239&persistent_id=146489898&lr=10365&msid=1623765587.4398.82795.474090&mlid=1623765239.glob_187.1b2402d2&utm_source=morda_desktop&utm_medium=topnews_news Байден об Украине: Может вступить в НАТО, если одолеет коррупцию , интересно, когда украина будет в нато?
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15.06.2021 17:00 Ответить
судя по всему "минцифры" занято очень полезными для державы делами)
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15.06.2021 17:01 Ответить
С доходами рядового жителя Украины есть возможность инвестировать только в еду и немного в одежду.....
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15.06.2021 17:01 Ответить
Да ладно тебе про одежду. После того, как за последние два года комуналка поднялась на 80%, большинство людей выбирает: заплатить комуналку или пожрать. Зато президент у нас интересный - каждый день новый зашквар.
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15.06.2021 17:04 Ответить
Українців як бачу заробітня плата не дуже цікавить головне аби комуналка була дешевою...)))))
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15.06.2021 18:18 Ответить
Китай. Подразделение https://lenta.ru/tags/organizations/minpromtorg/ Министерства промышленности и информационных технологий в Цинхае запретило новые криптовалютные проекты в провинции с 9 июня и велело закрыть уже существующие... Политика Китая негативно сказывается на стоимости биткоина. Аналитики https://lenta.ru/news/2021/06/09/bitfallfut/ предсказывают , что цена самой популярной криптовалюты может упасть почти вдвое, до 20 тысяч долларов. Сложности для биткоина могут возникнуть и из-за ужесточения регуляции на мировом уровне https://lenta.ru/news/2021/06/11/kitbit/
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15.06.2021 17:19 Ответить
Чим біткоінти підкріплені? Тільки не кажіть за долар.
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15.06.2021 17:26 Ответить
Верой в добро и свободу, конечно же, как и тот же доллар.
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15.06.2021 17:30 Ответить
а як інакше пояснити походження надприбутків?
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15.06.2021 19:41 Ответить
В пересчете на душу населения мы на самом деле на первом месте.
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15.06.2021 17:37 Ответить
"Украина по итогам 2020 года заняла десятое место в рейтинге стран мира с наибольшим заработком на биткойнах".

Теперь понятно почему у нас цена на электроэнергию поднялась.
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15.06.2021 17:45 Ответить
Несчастная страна, где бюджет пополняется налогообложением онанизма!
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15.06.2021 18:00 Ответить
Да,бл, не мудрено. Майнить на Энегоатоме почти бесплатно. Выродки сучьи..
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15.06.2021 19:19 Ответить
фортові рібяти у нас... скоро й лотереї всі повиграють
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15.06.2021 19:40 Ответить
Нормальна тема ,в зв'язці з майнінгом можна непогану прибавку до зарплати мати))).
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15.06.2021 21:57 Ответить
 
 