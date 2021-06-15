Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткойне, - Минцифры

Украина по итогам 2020 года заняла десятое место в рейтинге стран мира с наибольшим заработком на биткойнах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации со ссылкой на данные аналитической компании Chainalysis, передает Цензор.НЕТ.

Украинцы в прошлом году получили около 400 млн долл. прибыли от инвестиций в эту криптовалюту.

Лидируют в списке США (с прибылью в 4,1 млрд долл.), на втором месте – Китай (1,1 млрд долл.), на третьем – Япония (900 млн долл.). В топ-10 также вошли Великобритания, Россия, Германия, Франция, Испания и Южная Корея.

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"Для нашей команды исследование является индикатором, который в очередной раз свидетельствует о целесообразности легализации криптобизнеса в Украине. Граждане и криптокомпании смогут официально работать и получать доходы от операций с новыми активами. Доходы участников инновационного рынка будут обеспечивать государственный бюджет дополнительными поступлениями.

В частности, это станет возможным с принятием профильного законопроекта "О виртуальных активах". Создание прогрессивного правового поля обеспечит как устойчивое развитие сферы виртуальных активов, так и необходимые предпосылки для максимально быстрого прорыва Украины на пути цифровой трансформации ", - отметил заместитель министра по вопросам развития IT Александр Борняков.

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