РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8285 посетителей онлайн
Новости
3 794 16

Украинские чиновники задекларировали биткойнов на почти 75 млрд грн, - OpenDataBot

Украинские чиновники задекларировали биткойнов на почти 75 млрд грн, - OpenDataBot

В 2021 году 652 украинских чиновника задекларировали криптовалюту - в их декларациях указано 46 351 биткойн в переводе на гривны это почти 75 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные платформы OpenDataBot.

Отмечается. что больше всего владельцев биткойнов работает в местных советах, Минобороны и полиции. Больше всех записал в декларации один из депутатов городского совета Днепра - 18 тыс. биткоинов (в эквиваленте это более чем 1 млрд долл. США).

Количество должностных лиц, декларирующих биткойны, возросло. Так, в 2016-м криптовалюту задекларировали 25 чиновников, в 2020-м - уже 652.

"Криптовалюта в Украине не имеют правового статуса, исследовать их происхождение невозможно. В теории вы способны задекларировать любую сумму в биткоинах, не приводя никаких доказательств ее фактического существования. Это увеличивает риск финансовых злоупотреблений. Скажем, заявленные биткойны могут быть в будущем использованы для объяснения незаконных доходов. По правилам НАПК в декларациях криптовалюту обозначают как нематериальный актив", - подчеркнули в OpenDataBot.

Читайте: Рада сделала первый шаг к легализации криптовалют

Автор: 

криптовалюта (93) биткойн (17) OpenDataBot (14)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Це ще інформація без врахування того, що придбали родичі депутатів.

https://www.facebook.com/denis.rybachok?__cft__[0]=AZVZUy-CxTz_lE3BOh1w7znCDP45n6NzF2dDxQHoSUG6A6uf20bOMaEAUYjJziCUzv6znJQC1-NlA8Tf7viQEA9bOVLCvb1UDOFOU7C-eeZaDUVlfmwgpPjR0sZX4-BR1aw&__tn__=-UC%2CP-R Денис Рибачок

Жарт про кінець епохи бідності.

"100 "слуг народу" купили минулого року авто, квартиру або землю.
Сукупно депутати «Слуги Народу» придбали в 2020 році 74 автомобіля.
Найчастіше депутати купували автомобілі марки Toyota, Mercedes та BMW.
Загальна вартість авто склала 63 млн. грн.
Також народні депутати «Слуги Народу» придбали в минулому році 20 квартир (загальна вартість 16 млн. грн.), 5 житлових будинків та 67 земельних ділянок"
показать весь комментарий
07.04.2021 12:05 Ответить
+3
Це найубогіша країна Європи, з лікарнями рівня 80-х років.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:02 Ответить
+3
Всем пожизненное без суда следствия!
показать весь комментарий
07.04.2021 12:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це найубогіша країна Європи, з лікарнями рівня 80-х років.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:02 Ответить
Да и флаг им в ..... у!
показать весь комментарий
07.04.2021 12:02 Ответить
Це ще інформація без врахування того, що придбали родичі депутатів.

https://www.facebook.com/denis.rybachok?__cft__[0]=AZVZUy-CxTz_lE3BOh1w7znCDP45n6NzF2dDxQHoSUG6A6uf20bOMaEAUYjJziCUzv6znJQC1-NlA8Tf7viQEA9bOVLCvb1UDOFOU7C-eeZaDUVlfmwgpPjR0sZX4-BR1aw&__tn__=-UC%2CP-R Денис Рибачок

Жарт про кінець епохи бідності.

"100 "слуг народу" купили минулого року авто, квартиру або землю.
Сукупно депутати «Слуги Народу» придбали в 2020 році 74 автомобіля.
Найчастіше депутати купували автомобілі марки Toyota, Mercedes та BMW.
Загальна вартість авто склала 63 млн. грн.
Також народні депутати «Слуги Народу» придбали в минулому році 20 квартир (загальна вартість 16 млн. грн.), 5 житлових будинків та 67 земельних ділянок"
показать весь комментарий
07.04.2021 12:05 Ответить
..ПРосто зекловуни ПРибарахлились .
ПС ))) Пеця ..по *Форбс * - 1.7 лярда .!.*Збіднів *бідолага .
показать весь комментарий
07.04.2021 12:10 Ответить
Про що б не була мова, представники "73%" все одно випорожнюються про Пєтю.
Хоча ляльководи їхнього преза прибарахлились значно більше...
показать весь комментарий
07.04.2021 12:21 Ответить
Про що б не була мова *секта св...* завше бути гнати на зекловуна ..
ЗЕ = ПЕ !
показать весь комментарий
07.04.2021 12:24 Ответить
Хворі, невиліковні зе-істоти.
Стаття про чиновників при ЗЕ-владі.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:27 Ответить
Хвора, невиліковна петерастка.

В 2021 году 652 украинских чиновника задекларировали криптовалютуИсточник: https://censor.net/ru/n3258185

Чи для альтернативно обдарованих чиновник й політик є одне й теж?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:04 Ответить
Зедераст, хто при владі в 2021?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:32 Ответить
Всем пожизненное без суда следствия!
показать весь комментарий
07.04.2021 12:15 Ответить
Тільки дурні будуть купляти мильну бульбашку на зразок криптовалюти....
показать весь комментарий
07.04.2021 12:17 Ответить
Там більше *понтів *
Але знаю *кента * . який має десь більше 50 штук ..Так в минулому році потрібні гроші.. скинув з десяток по 39 т...
показать весь комментарий
07.04.2021 12:22 Ответить
вони не купляли. Їм башляли
показать весь комментарий
07.04.2021 14:42 Ответить
Та не важно,Зе они или По,или КУ,или Ян,все они за все время всегда воруют миллиардами,сдесь вам не Зеленский виноват,а народ,который терпел все это и пускал на самотек ,а теперь кто виноват,конечно Зеленский,вот же скотиняка така...Дураки вы дураки..
показать весь комментарий
07.04.2021 13:32 Ответить
Взяток в біткоїнах!!
показать весь комментарий
07.04.2021 14:21 Ответить
ну и где уголовные дела, где проверки где прокуратура? зато к лишней копейки народа всевидящее око, вот вам миллиард баксов на больницы, зарплаты медикам и т.д.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:58 Ответить
 
 