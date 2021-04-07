Украинские чиновники задекларировали биткойнов на почти 75 млрд грн, - OpenDataBot
В 2021 году 652 украинских чиновника задекларировали криптовалюту - в их декларациях указано 46 351 биткойн в переводе на гривны это почти 75 млрд.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные платформы OpenDataBot.
Отмечается. что больше всего владельцев биткойнов работает в местных советах, Минобороны и полиции. Больше всех записал в декларации один из депутатов городского совета Днепра - 18 тыс. биткоинов (в эквиваленте это более чем 1 млрд долл. США).
Количество должностных лиц, декларирующих биткойны, возросло. Так, в 2016-м криптовалюту задекларировали 25 чиновников, в 2020-м - уже 652.
"Криптовалюта в Украине не имеют правового статуса, исследовать их происхождение невозможно. В теории вы способны задекларировать любую сумму в биткоинах, не приводя никаких доказательств ее фактического существования. Это увеличивает риск финансовых злоупотреблений. Скажем, заявленные биткойны могут быть в будущем использованы для объяснения незаконных доходов. По правилам НАПК в декларациях криптовалюту обозначают как нематериальный актив", - подчеркнули в OpenDataBot.
https://www.facebook.com/denis.rybachok?__cft__[0]=AZVZUy-CxTz_lE3BOh1w7znCDP45n6NzF2dDxQHoSUG6A6uf20bOMaEAUYjJziCUzv6znJQC1-NlA8Tf7viQEA9bOVLCvb1UDOFOU7C-eeZaDUVlfmwgpPjR0sZX4-BR1aw&__tn__=-UC%2CP-R Денис Рибачок
Жарт про кінець епохи бідності.
"100 "слуг народу" купили минулого року авто, квартиру або землю.
Сукупно депутати «Слуги Народу» придбали в 2020 році 74 автомобіля.
Найчастіше депутати купували автомобілі марки Toyota, Mercedes та BMW.
Загальна вартість авто склала 63 млн. грн.
Також народні депутати «Слуги Народу» придбали в минулому році 20 квартир (загальна вартість 16 млн. грн.), 5 житлових будинків та 67 земельних ділянок"
ПС ))) Пеця ..по *Форбс * - 1.7 лярда .!.*Збіднів *бідолага .
Хоча ляльководи їхнього преза прибарахлились значно більше...
ЗЕ = ПЕ !
Стаття про чиновників при ЗЕ-владі.
Чи для альтернативно обдарованих чиновник й політик є одне й теж?
Але знаю *кента * . який має десь більше 50 штук ..Так в минулому році потрібні гроші.. скинув з десяток по 39 т...