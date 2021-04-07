Украинские чиновники задекларировали биткойнов на почти 75 млрд грн, - OpenDataBot

В 2021 году 652 украинских чиновника задекларировали криптовалюту - в их декларациях указано 46 351 биткойн в переводе на гривны это почти 75 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные платформы OpenDataBot.

Отмечается. что больше всего владельцев биткойнов работает в местных советах, Минобороны и полиции. Больше всех записал в декларации один из депутатов городского совета Днепра - 18 тыс. биткоинов (в эквиваленте это более чем 1 млрд долл. США).

Количество должностных лиц, декларирующих биткойны, возросло. Так, в 2016-м криптовалюту задекларировали 25 чиновников, в 2020-м - уже 652.

"Криптовалюта в Украине не имеют правового статуса, исследовать их происхождение невозможно. В теории вы способны задекларировать любую сумму в биткоинах, не приводя никаких доказательств ее фактического существования. Это увеличивает риск финансовых злоупотреблений. Скажем, заявленные биткойны могут быть в будущем использованы для объяснения незаконных доходов. По правилам НАПК в декларациях криптовалюту обозначают как нематериальный актив", - подчеркнули в OpenDataBot.

