Новини
Українські чиновники задекларували біткоїнів на майже 75 млрд грн, - OpenDataBot

У 2021 році 652 українські чиновники задекларували криптовалюту - в їхніх деклараціях зазначено 46 351 біткоїн, у перерахунку на гривні це майже 75 млрд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані платформи OpenDataBot.

Зазначається, що найбільше власників біткоїнів працює в місцевих радах, Міноборони та поліції. Найбільше записав у декларації один з депутатів міської ради Дніпра - 18 тис. біткоїнів (в еквіваленті це більш ніж 1 млрд дол. США).

Кількість посадових осіб, які декларують біткоїни, зросла. Так, у 2016-му криптовалюту задекларували 25 чиновників, у 2020-му - вже 652.

"Криптовалюта в Україні не має правового статусу, дослідити її походження неможливо. В теорії ви здатні задекларувати будь-яку суму в біткоїнах, не надаючи жодних доказів її фактичного існування. Це збільшує ризик фінансових зловживань. Скажімо, заявлені біткоїни можуть бути в майбутньому використані для пояснення незаконних доходів. За правилами НАЗК у деклараціях криптовалюту позначають як нематеріальний актив", - наголосили в OpenDataBot.

криптовалюта (750) біткоїн (312) OpenDataBot (83)
+4
Це ще інформація без врахування того, що придбали родичі депутатів.

https://www.facebook.com/denis.rybachok?__cft__[0]=AZVZUy-CxTz_lE3BOh1w7znCDP45n6NzF2dDxQHoSUG6A6uf20bOMaEAUYjJziCUzv6znJQC1-NlA8Tf7viQEA9bOVLCvb1UDOFOU7C-eeZaDUVlfmwgpPjR0sZX4-BR1aw&__tn__=-UC%2CP-R Денис Рибачок

Жарт про кінець епохи бідності.

"100 "слуг народу" купили минулого року авто, квартиру або землю.
Сукупно депутати «Слуги Народу» придбали в 2020 році 74 автомобіля.
Найчастіше депутати купували автомобілі марки Toyota, Mercedes та BMW.
Загальна вартість авто склала 63 млн. грн.
Також народні депутати «Слуги Народу» придбали в минулому році 20 квартир (загальна вартість 16 млн. грн.), 5 житлових будинків та 67 земельних ділянок"
07.04.2021 12:05 Відповісти
+3
Це найубогіша країна Європи, з лікарнями рівня 80-х років.
07.04.2021 12:02 Відповісти
+3
Всем пожизненное без суда следствия!
07.04.2021 12:15 Відповісти
Да и флаг им в ..... у!
07.04.2021 12:02 Відповісти
..ПРосто зекловуни ПРибарахлились .
ПС ))) Пеця ..по *Форбс * - 1.7 лярда .!.*Збіднів *бідолага .
07.04.2021 12:10 Відповісти
Про що б не була мова, представники "73%" все одно випорожнюються про Пєтю.
Хоча ляльководи їхнього преза прибарахлились значно більше...
07.04.2021 12:21 Відповісти
Про що б не була мова *секта св...* завше бути гнати на зекловуна ..
ЗЕ = ПЕ !
07.04.2021 12:24 Відповісти
Хворі, невиліковні зе-істоти.
Стаття про чиновників при ЗЕ-владі.
07.04.2021 12:27 Відповісти
Хвора, невиліковна петерастка.

В 2021 году 652 украинских чиновника задекларировали криптовалютуИсточник: https://censor.net/ru/n3258185

Чи для альтернативно обдарованих чиновник й політик є одне й теж?
07.04.2021 13:04 Відповісти
Зедераст, хто при владі в 2021?
07.04.2021 13:32 Відповісти
Всем пожизненное без суда следствия!
07.04.2021 12:15 Відповісти
Тільки дурні будуть купляти мильну бульбашку на зразок криптовалюти....
07.04.2021 12:17 Відповісти
Там більше *понтів *
Але знаю *кента * . який має десь більше 50 штук ..Так в минулому році потрібні гроші.. скинув з десяток по 39 т...
07.04.2021 12:22 Відповісти
вони не купляли. Їм башляли
07.04.2021 14:42 Відповісти
Та не важно,Зе они или По,или КУ,или Ян,все они за все время всегда воруют миллиардами,сдесь вам не Зеленский виноват,а народ,который терпел все это и пускал на самотек ,а теперь кто виноват,конечно Зеленский,вот же скотиняка така...Дураки вы дураки..
07.04.2021 13:32 Відповісти
Взяток в біткоїнах!!
07.04.2021 14:21 Відповісти
ну и где уголовные дела, где проверки где прокуратура? зато к лишней копейки народа всевидящее око, вот вам миллиард баксов на больницы, зарплаты медикам и т.д.
07.04.2021 15:58 Відповісти
 
 