Українські чиновники задекларували біткоїнів на майже 75 млрд грн, - OpenDataBot
У 2021 році 652 українські чиновники задекларували криптовалюту - в їхніх деклараціях зазначено 46 351 біткоїн, у перерахунку на гривні це майже 75 млрд.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані платформи OpenDataBot.
Зазначається, що найбільше власників біткоїнів працює в місцевих радах, Міноборони та поліції. Найбільше записав у декларації один з депутатів міської ради Дніпра - 18 тис. біткоїнів (в еквіваленті це більш ніж 1 млрд дол. США).
Кількість посадових осіб, які декларують біткоїни, зросла. Так, у 2016-му криптовалюту задекларували 25 чиновників, у 2020-му - вже 652.
"Криптовалюта в Україні не має правового статусу, дослідити її походження неможливо. В теорії ви здатні задекларувати будь-яку суму в біткоїнах, не надаючи жодних доказів її фактичного існування. Це збільшує ризик фінансових зловживань. Скажімо, заявлені біткоїни можуть бути в майбутньому використані для пояснення незаконних доходів. За правилами НАЗК у деклараціях криптовалюту позначають як нематеріальний актив", - наголосили в OpenDataBot.
Жарт про кінець епохи бідності.
"100 "слуг народу" купили минулого року авто, квартиру або землю.
Сукупно депутати «Слуги Народу» придбали в 2020 році 74 автомобіля.
Найчастіше депутати купували автомобілі марки Toyota, Mercedes та BMW.
Загальна вартість авто склала 63 млн. грн.
Також народні депутати «Слуги Народу» придбали в минулому році 20 квартир (загальна вартість 16 млн. грн.), 5 житлових будинків та 67 земельних ділянок"
ПС ))) Пеця ..по *Форбс * - 1.7 лярда .!.*Збіднів *бідолага .
Хоча ляльководи їхнього преза прибарахлились значно більше...
ЗЕ = ПЕ !
Стаття про чиновників при ЗЕ-владі.
Чи для альтернативно обдарованих чиновник й політик є одне й теж?
Але знаю *кента * . який має десь більше 50 штук ..Так в минулому році потрібні гроші.. скинув з десяток по 39 т...