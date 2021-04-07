Українські чиновники задекларували біткоїнів на майже 75 млрд грн, - OpenDataBot

У 2021 році 652 українські чиновники задекларували криптовалюту - в їхніх деклараціях зазначено 46 351 біткоїн, у перерахунку на гривні це майже 75 млрд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані платформи OpenDataBot.

Зазначається, що найбільше власників біткоїнів працює в місцевих радах, Міноборони та поліції. Найбільше записав у декларації один з депутатів міської ради Дніпра - 18 тис. біткоїнів (в еквіваленті це більш ніж 1 млрд дол. США).

Кількість посадових осіб, які декларують біткоїни, зросла. Так, у 2016-му криптовалюту задекларували 25 чиновників, у 2020-му - вже 652.

"Криптовалюта в Україні не має правового статусу, дослідити її походження неможливо. В теорії ви здатні задекларувати будь-яку суму в біткоїнах, не надаючи жодних доказів її фактичного існування. Це збільшує ризик фінансових зловживань. Скажімо, заявлені біткоїни можуть бути в майбутньому використані для пояснення незаконних доходів. За правилами НАЗК у деклараціях криптовалюту позначають як нематеріальний актив", - наголосили в OpenDataBot.

