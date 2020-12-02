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Новини
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Рада зробила перший крок до легалізації криптовалют

Рада зробила перший крок до легалізації криптовалют

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №3637 "Про віртуальні активи", що надає їм правовий статус.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення підтримали 230 народних депутатів.

"Україна на крок ближче до легалізації криптовалюти, біткоїнів і віртуальних активів. Це історичний момент. Зміни, які розвивають світову економіку, скоро у нас у країні", - написав у Telegram глава Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, міжнародні кріптокомпанії зможуть реєструвати блокчейн-бізнес в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС надасть Україні 20 млн євро на розвиток цифрової трансформації, - віцепрем'єр Федоров

Проєкт закону №3637 "Про віртуальні активи", розроблений Міністерством цифрової трансформації України, депутатським об'єднанням Blockchain4Ukraine і БАУ, був зареєстрований у Верховній Раді 11 червня 2020 року.

Автор: 

ВР (14942) криптовалюта (715) біткоїн (305) Федоров Михайло (873)


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Топ коментарі
+7
блин, у нас до сих пор PayPal нет, а они тут криптовалютой козыряют....
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02.12.2020 14:45
+5
Коррупционеры очень ********* вкладывать в нее "честнонажитые". Вот и подсуетились для себя - любимых.
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02.12.2020 15:07
+4
лохатрон лохатрон это радость для нас.... прокатисьнанашей карусели !!!
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02.12.2020 14:48
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блин, у нас до сих пор PayPal нет, а они тут криптовалютой козыряют....
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02.12.2020 14:45 Відповісти
Какой PayPal ? С их защитой плательщика.
Перечислил взятку, а через неделю потребовал обратно?
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02.12.2020 16:20 Відповісти
Взятка любит налик, во все времена!)
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02.12.2020 16:48 Відповісти
Налик это если по мелочи. 1-10 штук дол.
К Депутатам, прокурорам с суммой меньше 100 тыс не подходи.
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02.12.2020 17:17 Відповісти
за такую сумму проще их вальнуть, дешевле будет в разы
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02.12.2020 23:12 Відповісти
Это так не работает! Платишь деньги, через время получаешь подписи или выигрыш в тендере ...
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03.12.2020 09:36 Відповісти
Коррупционеры очень ********* вкладывать в нее "честнонажитые". Вот и подсуетились для себя - любимых.
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02.12.2020 15:07 Відповісти
лохатрон лохатрон это радость для нас.... прокатисьнанашей карусели !!!
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02.12.2020 14:48 Відповісти
Да, иначе как ЛОХОТРОН это и не назовёшь. Пару дней назад по радио слышала информацию, что деньги исчезают неизвестно куда. Из-за неимения биткоинов не вникала, но помню, что говорили о крупномасштабном мошенничестве
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02.12.2020 20:30 Відповісти
Карусэл, карусэл, кто успэл, тот прысэл, пракатысь на нашэй карусэл...
Рада сделала первый шаг к легализации криптовалют - Цензор.НЕТ 2681
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02.12.2020 14:54 Відповісти
Помню когда-то какой то Нил уже раз сказал: Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества, и что вышло....
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02.12.2020 15:16 Відповісти
Ну слава богу,дождались,а то Кива замаялся уже доллары в жомовую яму скирдовать.С биткоинами дело пойдет веселее.
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02.12.2020 14:56 Відповісти
...жить станет лучше, жить станет веселей...
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02.12.2020 15:17 Відповісти
Рада сделала первый шаг к легализации криптовалют.

Одна ахметдєньга = 10 коломталєрів.
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02.12.2020 15:00 Відповісти
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02.12.2020 15:06 Відповісти
Дайошь пенсии в коинах!
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02.12.2020 15:11 Відповісти
Если этот лохотрон, якобы ненароком, принесёт стране убытки, НАДО всех голосовавших ЗА депутатов 230 штук - ставить к стенке. Только так можно избавиться от дураков среди власть имущих.
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02.12.2020 15:42 Відповісти
сижу и думаю, а на хрена оно мне?
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02.12.2020 16:06 Відповісти
Давно пора легализовать!
Не удобно взятки носить в чемодане. А так, сразу в офшор.
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02.12.2020 16:18 Відповісти
ви не в змозі захистити мережі з державною таємницею, а збираєтесь захистити електронні гроші? просто це метод відмивання награбованого капіталу без сплати податку оскільки проконтролювати потік так званої валюти не можливо, а відмазка за розкішне життя чудова
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02.12.2020 20:10 Відповісти
Да это и не отмывание грязных денег, а мошенническая операция "грабь награбленное"
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02.12.2020 20:33 Відповісти
Да, иначе как ЛОХОТРОН это и не назовёшь. Пару дней назад по радио слышала информацию, что деньги исчезают неизвестно куда. Из-за неимения биткоинов не вникала, но помню, что говорили о крупномасштабном мошенничестве
показати весь коментар
02.12.2020 20:37 Відповісти
 
 