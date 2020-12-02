Рада зробила перший крок до легалізації криптовалют

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №3637 "Про віртуальні активи", що надає їм правовий статус.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення підтримали 230 народних депутатів.

"Україна на крок ближче до легалізації криптовалюти, біткоїнів і віртуальних активів. Це історичний момент. Зміни, які розвивають світову економіку, скоро у нас у країні", - написав у Telegram глава Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, міжнародні кріптокомпанії зможуть реєструвати блокчейн-бізнес в Україні.

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Проєкт закону №3637 "Про віртуальні активи", розроблений Міністерством цифрової трансформації України, депутатським об'єднанням Blockchain4Ukraine і БАУ, був зареєстрований у Верховній Раді 11 червня 2020 року.