Рада сделала первый шаг к легализации криптовалют.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3637 "О виртуальных активах", предоставляющий им правовой статус.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение поддержали 230 народных депутатов.

"Украина на шаг ближе к легализации криптовалюты, биткоинов и виртуальных активов. Это исторический момент. Изменения, которые развивают мировую экономику, скоро у нас в стране", - напсиал в Telegram глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, международные криптокомпании смогут регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.

Читайте также: ЕС предоставит Украине 20 млн евро на развитие цифровой трансформации, - вице-премьер Федоров

Проект закона №3637 "О виртуальных активах", разработанный Министерством цифровой трансформации Украины, депутатским объединением Blockchain4Ukraine и БАУ, был зарегистрирован в Верховной Раде 11 июня 2020 года.