Рада сделала первый шаг к легализации криптовалют
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3637 "О виртуальных активах", предоставляющий им правовой статус.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение поддержали 230 народных депутатов.
"Украина на шаг ближе к легализации криптовалюты, биткоинов и виртуальных активов. Это исторический момент. Изменения, которые развивают мировую экономику, скоро у нас в стране", - напсиал в Telegram глава Минцифры Михаил Федоров.
По его словам, международные криптокомпании смогут регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.
Проект закона №3637 "О виртуальных активах", разработанный Министерством цифровой трансформации Украины, депутатским объединением Blockchain4Ukraine и БАУ, был зарегистрирован в Верховной Раде 11 июня 2020 года.
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