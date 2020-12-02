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Рада сделала первый шаг к легализации криптовалют

Рада сделала первый шаг к легализации криптовалют

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3637 "О виртуальных активах", предоставляющий им правовой статус.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение поддержали 230 народных депутатов.

"Украина на шаг ближе к легализации криптовалюты, биткоинов и виртуальных активов. Это исторический момент. Изменения, которые развивают мировую экономику, скоро у нас в стране", - напсиал в Telegram глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, международные криптокомпании смогут регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.

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Проект закона №3637 "О виртуальных активах", разработанный Министерством цифровой трансформации Украины, депутатским объединением Blockchain4Ukraine и БАУ, был зарегистрирован в Верховной Раде 11 июня 2020 года.

ВР (29228) криптовалюта (91) биткойн (16) Федоров Михаил (504)


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Топ комментарии
+7
блин, у нас до сих пор PayPal нет, а они тут криптовалютой козыряют....
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02.12.2020 14:45
+5
Коррупционеры очень ********* вкладывать в нее "честнонажитые". Вот и подсуетились для себя - любимых.
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02.12.2020 15:07
+4
лохатрон лохатрон это радость для нас.... прокатисьнанашей карусели !!!
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02.12.2020 14:48
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блин, у нас до сих пор PayPal нет, а они тут криптовалютой козыряют....
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02.12.2020 14:45 Ответить
Какой PayPal ? С их защитой плательщика.
Перечислил взятку, а через неделю потребовал обратно?
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02.12.2020 16:20 Ответить
Взятка любит налик, во все времена!)
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02.12.2020 16:48 Ответить
Налик это если по мелочи. 1-10 штук дол.
К Депутатам, прокурорам с суммой меньше 100 тыс не подходи.
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02.12.2020 17:17 Ответить
за такую сумму проще их вальнуть, дешевле будет в разы
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02.12.2020 23:12 Ответить
Это так не работает! Платишь деньги, через время получаешь подписи или выигрыш в тендере ...
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03.12.2020 09:36 Ответить
Коррупционеры очень ********* вкладывать в нее "честнонажитые". Вот и подсуетились для себя - любимых.
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02.12.2020 15:07 Ответить
лохатрон лохатрон это радость для нас.... прокатисьнанашей карусели !!!
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02.12.2020 14:48 Ответить
Да, иначе как ЛОХОТРОН это и не назовёшь. Пару дней назад по радио слышала информацию, что деньги исчезают неизвестно куда. Из-за неимения биткоинов не вникала, но помню, что говорили о крупномасштабном мошенничестве
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02.12.2020 20:30 Ответить
Карусэл, карусэл, кто успэл, тот прысэл, пракатысь на нашэй карусэл...
Рада сделала первый шаг к легализации криптовалют - Цензор.НЕТ 2681
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02.12.2020 14:54 Ответить
Помню когда-то какой то Нил уже раз сказал: Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества, и что вышло....
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02.12.2020 15:16 Ответить
Ну слава богу,дождались,а то Кива замаялся уже доллары в жомовую яму скирдовать.С биткоинами дело пойдет веселее.
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02.12.2020 14:56 Ответить
...жить станет лучше, жить станет веселей...
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02.12.2020 15:17 Ответить
Рада сделала первый шаг к легализации криптовалют.

Одна ахметдєньга = 10 коломталєрів.
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02.12.2020 15:00 Ответить
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02.12.2020 15:06 Ответить
Дайошь пенсии в коинах!
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02.12.2020 15:11 Ответить
Если этот лохотрон, якобы ненароком, принесёт стране убытки, НАДО всех голосовавших ЗА депутатов 230 штук - ставить к стенке. Только так можно избавиться от дураков среди власть имущих.
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02.12.2020 15:42 Ответить
сижу и думаю, а на хрена оно мне?
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02.12.2020 16:06 Ответить
Давно пора легализовать!
Не удобно взятки носить в чемодане. А так, сразу в офшор.
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02.12.2020 16:18 Ответить
ви не в змозі захистити мережі з державною таємницею, а збираєтесь захистити електронні гроші? просто це метод відмивання награбованого капіталу без сплати податку оскільки проконтролювати потік так званої валюти не можливо, а відмазка за розкішне життя чудова
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02.12.2020 20:10 Ответить
Да это и не отмывание грязных денег, а мошенническая операция "грабь награбленное"
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02.12.2020 20:33 Ответить
Да, иначе как ЛОХОТРОН это и не назовёшь. Пару дней назад по радио слышала информацию, что деньги исчезают неизвестно куда. Из-за неимения биткоинов не вникала, но помню, что говорили о крупномасштабном мошенничестве
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02.12.2020 20:37 Ответить
 
 