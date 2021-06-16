Украина и США обсудили вопросы углубления оборонного сотрудничества, - посол Маркарова
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Украина и США обсудили вопросы углубления оборонного сотрудничества,.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала посол Украины в США Оксана Маркарова
"Вместе с нашим атташе по вопросам обороны Борисом Кременецким приветствовали в посольстве Украины в США генерала Гаррика М. Хармона, командующего по вопросам безопасности помощи Сухопутных войск США и Дэвида Дорнблайзера, директора Вашингтонского Офиса Командование по вопросам безопасности помощи Сухопутных войск США. Обсудили вопросы углубления оборонного сотрудничества, поблагодарили за поддержку Украины в противодействии агрессии РФ", - написала Маркарова.
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