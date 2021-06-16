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Украина и США обсудили вопросы углубления оборонного сотрудничества, - посол Маркарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина и США обсудили вопросы углубления оборонного сотрудничества, - посол Маркарова

Украина и США обсудили вопросы углубления оборонного сотрудничества,.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала посол Украины в США Оксана Маркарова

"Вместе с нашим атташе по вопросам обороны Борисом Кременецким приветствовали в посольстве Украины в США генерала Гаррика М. Хармона, командующего по вопросам безопасности помощи Сухопутных войск США и Дэвида Дорнблайзера, директора Вашингтонского Офиса Командование по вопросам безопасности помощи Сухопутных войск США. Обсудили вопросы углубления оборонного сотрудничества, поблагодарили за поддержку Украины в противодействии агрессии РФ", - написала Маркарова.

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Украина и США обсудили вопросы углубления оборонного сотрудничества, - посол Маркарова 01
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Посол?
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16.06.2021 07:49 Ответить
Послиця, ослиця віслючка.
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16.06.2021 07:59 Ответить
Посольство Украиньі в США работает над повьішением боеготовности ВСУ путем привлечения американской военной помощи , российские тролли обтекают и истерят.
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16.06.2021 08:04 Ответить
Ваш пасол доложилася в кремль вже навіть про те, яким тоном і з якими інтонаціями її на цю зустріч запросили.
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16.06.2021 08:35 Ответить
Брехня , а ваш посол вообще отозван в Москву , на "консультации". Печалька...
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16.06.2021 08:57 Ответить
Что то рвущегося пердачья рашистско-пригожинского маловато в теме ,все ломанулись за свеклой и дешевыми макарошками....
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16.06.2021 09:07 Ответить
пока послали клована и нас, лохов, вместе с ним ...
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16.06.2021 09:21 Ответить
 
 