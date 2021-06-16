РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13577 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
3 293 23
ГТС (994) Кулеба Дмитрий (2657)

Следующие несколько лет буду достаточно сложными для ГТС Украины, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Следующие несколько лет буду достаточно сложными для ГТС Украины, - Кулеба

Украинскую газотранспортную систему (ГТС) ожидают несколько довольно сложных лет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Следующие несколько лет будут достаточно сложными для газотранспортной системы Украины. Действующий транзитный договор с Газпромом предусматривает резервирование мощностей украинской ГТС до конца 2024 года. Много лет Россия пыталась - и не смогла дискредитировать Украину как надежного транзитера газа. Сейчас она пытается обойти Украину", - сказал Кулеба в интервью венгерскому изданию Ceenergy News.

Министр отметил, что пока нет никакого объяснения, зачем вообще был нужен еще один газопровод. По его словам, имеющиеся газотранспортные мощности "покрывали и полностью покрывают не только действующий спрос, но и экспортные возможности России".

"Рыночной потребности в "Северном потоке-2" не было и нет, но есть четкие политические цели России: обесценить роль Украины в Европейском транзите газа и ослабить наше государство в ее решительном противодействии российской агрессии", - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии многие против "Северного потока-2", позиция Берлина может измениться после выборов, - Кулеба
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
Следующие ТРИ ГОДА будут ахренеть какими сложными для всей Украины.
"Пол сосиски" покажутся несбыточной мечтой.
Следующие несколько лет буду достаточно сложными для ГТС Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2654
показать весь комментарий
16.06.2021 08:38
+3
Вітренку платять менше?
Ви, реально, вважаєте, що справа в зарплаті, а не в віджимі, рейдерському захоплені бенею та зермаком ще однієї прибуткової держ. компанії ? Не в знищенні міжнародного контролю, реформи та співпраці з заходом?
показать весь комментарий
16.06.2021 10:10
+2
Несколько лет будут тяжелыми для ГТС.
А потом будет: "Какая такая ГТС". Следующие несколько лет буду достаточно сложными для ГТС Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4116
показать весь комментарий
16.06.2021 08:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
если бы коболеву не платили по ляму в день можно было бы развиваться.
показать весь комментарий
16.06.2021 08:35 Ответить
Вітренку платять менше?
Ви, реально, вважаєте, що справа в зарплаті, а не в віджимі, рейдерському захоплені бенею та зермаком ще однієї прибуткової держ. компанії ? Не в знищенні міжнародного контролю, реформи та співпраці з заходом?
показать весь комментарий
16.06.2021 10:10 Ответить
Зебилко, так это из-за Коболева Нафтогаз имел до 2019 многомиллиардные прибыли, а с 2020 - многомиллиардные убытки?? Наступні кілька років буду доволі складними для ГТС України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1093
показать весь комментарий
16.06.2021 10:36 Ответить
Там просто не воруют😁😁😁
показать весь комментарий
16.06.2021 08:48 Ответить
Следующие ТРИ ГОДА будут ахренеть какими сложными для всей Украины.
"Пол сосиски" покажутся несбыточной мечтой.
Следующие несколько лет буду достаточно сложными для ГТС Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2654
показать весь комментарий
16.06.2021 08:38 Ответить
Следующие несколько лет буду достаточно сложными для НАСЕЛЕНИЯ Украины, сколько выживет --- НЕИЗВЕСТНО. Будет ли кому хоронить?
показать весь комментарий
16.06.2021 08:47 Ответить
Шари не існує. За все потрібно платити, і за "кінець епохи бідності" "по приколу", тим більш.
показать весь комментарий
16.06.2021 10:15 Ответить
Быдло заслужило на страдания и смерти , проголосовав за клоуна. Наступні кілька років буду доволі складними для ГТС України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4479
показать весь комментарий
16.06.2021 10:37 Ответить
Ну что тут непонятного. Это как телеге пятое колесо.
показать весь комментарий
16.06.2021 08:40 Ответить
Несколько лет будут тяжелыми для ГТС.
А потом будет: "Какая такая ГТС". Следующие несколько лет буду достаточно сложными для ГТС Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4116
показать весь комментарий
16.06.2021 08:43 Ответить
Кулеба дурочку включил - "Министр отметил, что пока нет никакого объяснения, зачем вообще был нужен еще один газопровод." Там с кукушкой совсем все не в порядке? Какой нафиг ты тогда министр ин. жел, раз элементарных вещей не понимаешь!? Тебя министр обыграли германия и рашка искусно выполнили рашконемецкий гамбит, переиграли они тебя министр... вернее нах таких министров!
показать весь комментарий
16.06.2021 08:46 Ответить
Никакой министр не мог бы остановить строительство такого объекта между двумя огромными странами, нефиг гнать на человека. Или у вас только вороватое и тупое может быть министрами??
показать весь комментарий
16.06.2021 08:51 Ответить
а я разве обвинил министра в том что он не предотвратил строительство? по моему я написал , что он вкл дурочку т.к. не понимает зачем сев поток2...а гамбит был сделан совместно с германией и рф и он начался с того момента как начали давать обещалки о вступлении в ес! по итогу имеем , что все эти последующие действия были направлены именно на уничтожение гтс - факт? так что за что вы на меня наехали то!? А вот как министр , данный чиновник должен был не бегать и понимать зачем строят, итак было понятно всем, кроме него, а искать, думать чем заполнить трубу, к примеру увеличить разведку новых месторождений, увеличить добычу газа, нефти на тер Украины под гос контролем и владением, а у нас государствнные предприятия ничего не сделали, а вот коммерческие увеличили добычу, в свой карман... вам не кажется что это не нормально!? и не говорите что нет у нас газа, нефти... полно вот только государство предпочитает отдать олигархам, но не участвовать самим, а потом рассказывать нам что госкомпании убыточны и их нужно продать, вот тут у них думалка и смекалка работает на ура! к примеру как то попался мне отчет по добыче угля, и что вы думаете, точно ы цифрах не помню, но суть в том , что коммерческие предприяти добыли в 5 раз больше чем госудаврственные за 2019 год, т.е. где же тогда гос компании будут в прибыли напрашивается вопрос!? а должно быть по логике наоборот , верно? вот одна из первоочередных задач министров и кучи прилипшего к ним админ ресурса! мое мнение! в вкл дурочку "не понимаю" ну как то выглядит дешевкой!
показать весь комментарий
16.06.2021 09:40 Ответить
все уже украдено? да? не надо быть министром иностранных дел кулебой что понимать это...
в 2018 - прибыльные...в 2021 - убыточные...саткудава такое счастье?
а ГТС можно запустить и в реверс... и искать новых стабильных партнеров, раз уж так лоханулись...да и зарплаты пересмотреть у вип-менеджеров и наблюдательных советов - тоже экономия будет ))))
показать весь комментарий
16.06.2021 08:47 Ответить
буба, колоти членом по трубе, шоб немцы услышали тебя дурака
показать весь комментарий
16.06.2021 08:49 Ответить
В Украине уже два года "достаточно сложных" и не только для ГТС. Но президент у нас хороший Наступні кілька років буду доволі складними для ГТС України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5372, 30% все еще верят что он не успел, то ему оппозиция мешает, то рояль не такой
Наступні кілька років буду доволі складними для ГТС України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6080
показать весь комментарий
16.06.2021 08:54 Ответить
(с)
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
показать весь комментарий
16.06.2021 09:01 Ответить
Я так понял грабить будут не хуже попиредников? Наступні кілька років буду доволі складними для ГТС України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6930
показать весь комментарий
16.06.2021 09:41 Ответить
И это ещё скромно сказано.
показать весь комментарий
16.06.2021 10:40 Ответить
это совместная победа и реальная помощь американо - немецких "друзей" и рашистского оккупанта над Украиной и ее народом
показать весь комментарий
16.06.2021 10:46 Ответить
Кульбаба, бери ширее....
показать весь комментарий
16.06.2021 14:47 Ответить
 
 