Следующие несколько лет буду достаточно сложными для ГТС Украины, - Кулеба
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Украинскую газотранспортную систему (ГТС) ожидают несколько довольно сложных лет
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Следующие несколько лет будут достаточно сложными для газотранспортной системы Украины. Действующий транзитный договор с Газпромом предусматривает резервирование мощностей украинской ГТС до конца 2024 года. Много лет Россия пыталась - и не смогла дискредитировать Украину как надежного транзитера газа. Сейчас она пытается обойти Украину", - сказал Кулеба в интервью венгерскому изданию Ceenergy News.
Министр отметил, что пока нет никакого объяснения, зачем вообще был нужен еще один газопровод. По его словам, имеющиеся газотранспортные мощности "покрывали и полностью покрывают не только действующий спрос, но и экспортные возможности России".
"Рыночной потребности в "Северном потоке-2" не было и нет, но есть четкие политические цели России: обесценить роль Украины в Европейском транзите газа и ослабить наше государство в ее решительном противодействии российской агрессии", - уточнил он.
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Ви, реально, вважаєте, що справа в зарплаті, а не в віджимі, рейдерському захоплені бенею та зермаком ще однієї прибуткової держ. компанії ? Не в знищенні міжнародного контролю, реформи та співпраці з заходом?
"Пол сосиски" покажутся несбыточной мечтой.
А потом будет: "Какая такая ГТС".
в 2018 - прибыльные...в 2021 - убыточные...саткудава такое счастье?
а ГТС можно запустить и в реверс... и искать новых стабильных партнеров, раз уж так лоханулись...да и зарплаты пересмотреть у вип-менеджеров и наблюдательных советов - тоже экономия будет ))))
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны