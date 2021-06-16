УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8685 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
3 293 23
ГТС (179) Кулеба Дмитро (3203)

Наступні кілька років буду доволі складними для ГТС України, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Наступні кілька років буду доволі складними для ГТС України, - Кулеба

Уккраїнську газотранспортну систему (ГТС) очікують кілька доволі складних років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Наступні кілька років будуть доволі складними для газотранспортної системи України. Чинний транзитний договір із "Газпромом" передбачає резервування потужностей української ГТС до кінця 2024 року. Багато років Росія намагалася, і не змогла, дискредитувати Україну як надійного транзитера газу. Зараз вона намагається обійти Україну", - сказав Кулеба в інтерв'ю угорському виданню Ceenergy News.

Міністр зазначив, що поки немає жодного пояснення, навіщо взагалі був потрібен ще один газопровід. За його словами, наявні газотранспортні потужності "покривали і повністю покривають не тільки активний попит, а й експортні можливості Росії".

"Ринкової потреби в "Північному потоці-2" не було і немає, але є чіткі політичні цілі Росії: знецінити роль України в Європейському транзиті газу і послабити нашу державу в її рішучій протидії російській агресії", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині багато хто проти "Північного потоку-2", позиція Берліна може змінитися після виборів, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Следующие ТРИ ГОДА будут ахренеть какими сложными для всей Украины.
"Пол сосиски" покажутся несбыточной мечтой.
Следующие несколько лет буду достаточно сложными для ГТС Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2654
показати весь коментар
16.06.2021 08:38
+3
Вітренку платять менше?
Ви, реально, вважаєте, що справа в зарплаті, а не в віджимі, рейдерському захоплені бенею та зермаком ще однієї прибуткової держ. компанії ? Не в знищенні міжнародного контролю, реформи та співпраці з заходом?
показати весь коментар
16.06.2021 10:10
+2
Несколько лет будут тяжелыми для ГТС.
А потом будет: "Какая такая ГТС". Следующие несколько лет буду достаточно сложными для ГТС Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4116
показати весь коментар
16.06.2021 08:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
если бы коболеву не платили по ляму в день можно было бы развиваться.
показати весь коментар
16.06.2021 08:35 Відповісти
Вітренку платять менше?
Ви, реально, вважаєте, що справа в зарплаті, а не в віджимі, рейдерському захоплені бенею та зермаком ще однієї прибуткової держ. компанії ? Не в знищенні міжнародного контролю, реформи та співпраці з заходом?
показати весь коментар
16.06.2021 10:10 Відповісти
Зебилко, так это из-за Коболева Нафтогаз имел до 2019 многомиллиардные прибыли, а с 2020 - многомиллиардные убытки?? Наступні кілька років буду доволі складними для ГТС України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1093
показати весь коментар
16.06.2021 10:36 Відповісти
Там просто не воруют😁😁😁
показати весь коментар
16.06.2021 08:48 Відповісти
Следующие ТРИ ГОДА будут ахренеть какими сложными для всей Украины.
"Пол сосиски" покажутся несбыточной мечтой.
Следующие несколько лет буду достаточно сложными для ГТС Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2654
показати весь коментар
16.06.2021 08:38 Відповісти
Следующие несколько лет буду достаточно сложными для НАСЕЛЕНИЯ Украины, сколько выживет --- НЕИЗВЕСТНО. Будет ли кому хоронить?
показати весь коментар
16.06.2021 08:47 Відповісти
Шари не існує. За все потрібно платити, і за "кінець епохи бідності" "по приколу", тим більш.
показати весь коментар
16.06.2021 10:15 Відповісти
Быдло заслужило на страдания и смерти , проголосовав за клоуна. Наступні кілька років буду доволі складними для ГТС України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4479
показати весь коментар
16.06.2021 10:37 Відповісти
Ну что тут непонятного. Это как телеге пятое колесо.
показати весь коментар
16.06.2021 08:40 Відповісти
Несколько лет будут тяжелыми для ГТС.
А потом будет: "Какая такая ГТС". Следующие несколько лет буду достаточно сложными для ГТС Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4116
показати весь коментар
16.06.2021 08:43 Відповісти
Кулеба дурочку включил - "Министр отметил, что пока нет никакого объяснения, зачем вообще был нужен еще один газопровод." Там с кукушкой совсем все не в порядке? Какой нафиг ты тогда министр ин. жел, раз элементарных вещей не понимаешь!? Тебя министр обыграли германия и рашка искусно выполнили рашконемецкий гамбит, переиграли они тебя министр... вернее нах таких министров!
показати весь коментар
16.06.2021 08:46 Відповісти
Никакой министр не мог бы остановить строительство такого объекта между двумя огромными странами, нефиг гнать на человека. Или у вас только вороватое и тупое может быть министрами??
показати весь коментар
16.06.2021 08:51 Відповісти
а я разве обвинил министра в том что он не предотвратил строительство? по моему я написал , что он вкл дурочку т.к. не понимает зачем сев поток2...а гамбит был сделан совместно с германией и рф и он начался с того момента как начали давать обещалки о вступлении в ес! по итогу имеем , что все эти последующие действия были направлены именно на уничтожение гтс - факт? так что за что вы на меня наехали то!? А вот как министр , данный чиновник должен был не бегать и понимать зачем строят, итак было понятно всем, кроме него, а искать, думать чем заполнить трубу, к примеру увеличить разведку новых месторождений, увеличить добычу газа, нефти на тер Украины под гос контролем и владением, а у нас государствнные предприятия ничего не сделали, а вот коммерческие увеличили добычу, в свой карман... вам не кажется что это не нормально!? и не говорите что нет у нас газа, нефти... полно вот только государство предпочитает отдать олигархам, но не участвовать самим, а потом рассказывать нам что госкомпании убыточны и их нужно продать, вот тут у них думалка и смекалка работает на ура! к примеру как то попался мне отчет по добыче угля, и что вы думаете, точно ы цифрах не помню, но суть в том , что коммерческие предприяти добыли в 5 раз больше чем госудаврственные за 2019 год, т.е. где же тогда гос компании будут в прибыли напрашивается вопрос!? а должно быть по логике наоборот , верно? вот одна из первоочередных задач министров и кучи прилипшего к ним админ ресурса! мое мнение! в вкл дурочку "не понимаю" ну как то выглядит дешевкой!
показати весь коментар
16.06.2021 09:40 Відповісти
все уже украдено? да? не надо быть министром иностранных дел кулебой что понимать это...
в 2018 - прибыльные...в 2021 - убыточные...саткудава такое счастье?
а ГТС можно запустить и в реверс... и искать новых стабильных партнеров, раз уж так лоханулись...да и зарплаты пересмотреть у вип-менеджеров и наблюдательных советов - тоже экономия будет ))))
показати весь коментар
16.06.2021 08:47 Відповісти
буба, колоти членом по трубе, шоб немцы услышали тебя дурака
показати весь коментар
16.06.2021 08:49 Відповісти
В Украине уже два года "достаточно сложных" и не только для ГТС. Но президент у нас хороший Наступні кілька років буду доволі складними для ГТС України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5372, 30% все еще верят что он не успел, то ему оппозиция мешает, то рояль не такой
Наступні кілька років буду доволі складними для ГТС України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6080
показати весь коментар
16.06.2021 08:54 Відповісти
(с)
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
показати весь коментар
16.06.2021 09:01 Відповісти
Я так понял грабить будут не хуже попиредников? Наступні кілька років буду доволі складними для ГТС України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6930
показати весь коментар
16.06.2021 09:41 Відповісти
И это ещё скромно сказано.
показати весь коментар
16.06.2021 10:40 Відповісти
это совместная победа и реальная помощь американо - немецких "друзей" и рашистского оккупанта над Украиной и ее народом
показати весь коментар
16.06.2021 10:46 Відповісти
Кульбаба, бери ширее....
показати весь коментар
16.06.2021 14:47 Відповісти
 
 