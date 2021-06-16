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Строительство современного спорткомплекса стартовало в Чугуеве на Харьковщине, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Строительство современного спорткомплекса стартовало в Чугуеве на Харьковщине, - ОГА

Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса стартовало на Харьковщине в городе Чугуев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская ОГА.

Отмечается, что комплекс будет доступен для всех жителей Чугуевского района. Там смогут проводить тренироваться и проводить соревнования как областного, так и районного уровня.

В рамках президентской программы "Большая стройка" сейчас работники обустраивают фундамент. На очереди основной этап - обустройство каркаса здания.

"Согласно проекту, общая площадь здания будет составлять 1450 кв. м, а объем - 9 тыс. куб. м, сам игровой зал будет размером 40х21,5 м. На универсальном поле можно организовать футбольную, баскетбольную, волейбольную и теннисную площадки", - говорится в сообщении.

На втором этаже комплекса разместят боксерский ринг и другие спортзалы. Кроме того, в здании установтя лифт и подъемник для людей с инвалидностью.

Проект спорткомплекса также предусматривает внедрение новых норм теплопроводности и энергосбережения здания.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что в 2021 году планируют построить и реконструировать 95 школ, 70 садов, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений больниц.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Скільки, за два зелених роки, побудовано житла для воєнних?
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16.06.2021 11:27 Ответить
І що, вова не приїхав закласти капсулу? Як можна починати велике "будівництво" комплекса без вави?
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16.06.2021 11:29 Ответить
Отмечается, что комплекс будет доступен для всех жителей Чугуевского района.

==
За бабки - будет доступен, то есть никаких бесплатных секций для детей, только бизнес.
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16.06.2021 11:31 Ответить
Зачем тогда об этом писать?строиться очередной барыга,всё за деньги
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16.06.2021 12:17 Ответить
та в том то и дело шо строится за бюджетные , а содержать потом не за куй...
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16.06.2021 13:26 Ответить
-у нас тоже такой комплекс построили - доступен только Ылите местной - остальным пересичным только за бабло ... всё пусто и корты и залы и площадки...
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16.06.2021 13:25 Ответить
"Большая отмойка" бабла...
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16.06.2021 13:27 Ответить
 
 