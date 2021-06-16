Будівництво сучасного спорткомплексу стартувало в Чугуєві на Харківщині, - ОДА

Будівництво нового фізкультурно-оздоровчого комплексу стартувало на Харківщині в місті Чугуїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська ОДА.

Зазначається, що комплекс буде доступний для всіх жителів Чугуївського району. Там зможуть тренуватися і проводити змагання як обласного, так і районного рівня.

У межах президентської програми "Велике будівництво" зараз працівники облаштовують фундамент. На черзі основний етап - облаштування каркаса будівлі.

"Згідно з проєктом, загальна площа будівлі становитиме 1450 кв. м, а обсяг - 9 тис. куб. м, сам ігровий зал буде розміром 40х21,5 м. На універсальному полі можна організувати футбольний, баскетбольний, волейбольний та тенісний майданчики", - йдеться в повідомленні.

На другому поверсі комплексу розмістять боксерський ринг та інші спортзали. Крім того, в будівлі встановлять ліфт і підйомник для людей з інвалідністю.

Проєкт спорткомплексу також передбачає впровадження нових норм теплопровідності та енергозбереження будівлі.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив, що у 2021 році планують побудувати і реконструювати 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 приймальних відділень лікарень.

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