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облэнерго (125) ОПЗ (258) приватизация (1036) ОГХК (50) ФГИУ (653) Большевик (16)

ФГИ озвучил сроки приватизации ОПЗ и облэнерго

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

ФГИ озвучил сроки приватизации ОПЗ и облэнерго

Приватизация шести облэнерго, оставшихся в собственности государства, и Одесского припортового завода (ОПЗ) перенесена со второго полугодия 2021 года на первое полугодие 2022 года, сообщил замглавы Фонда госимущества (ФГИ) Тарас Елейко.

Согласно представленному им на всеукраинском форуме "Украина. 30. Экономика без олигархов" в среду обновленному графику, конкурсы по продаже облэнерго должны состояться в феврале следующего года, а к концу апреля - ОПЗ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Елейко, в конце лета 2021 года планируется конкурс по продаже Объединенной горно-химической компании, к концу сентября - Первого Киевского машиностроительного завода (ранее – завод "Большевик"), а к концу ноября – столичного "Президент-отеля".

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Согласно представленным Елейко графикам, приватизация "Центрэнерго" должна состояться в первом квартале 2022 года.
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ясно.. не занесли куда нужно и продажа-приватизация УБЫТОЧНЫХ Облэнерго пока отменяется... ФДМ переніс приватизацію шести обленерго та Одеського припортового заводу на наступний рік - Цензор.НЕТ 7166 Кста - все облэнерго считаются убыточными - но те кто купил их наотрез не хотят их продавать !? парадокс !
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16.06.2021 12:06 Ответить
Облэнерго, облгазы и порты это - естественные монополии. Приватизация таких объектов на более чем 49% в приватную собственность это тяжелое экономическое преступление против государства и народа.
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16.06.2021 12:17 Ответить
Не могут за откат договориться
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16.06.2021 12:39 Ответить
Пацаны из СН еще не украли нужных денег.
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16.06.2021 15:16 Ответить
 
 