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ФДМ озвучив терміни приватизації ОПЗ та обленерго

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

ФДМ озвучив терміни приватизації ОПЗ та обленерго

Приватизацію шести обленерго, що залишилися у власності держави, і Одеського припортового заводу (ОПЗ) перенесено з другого півріччя 2021 року на перше півріччя 2022 року, повідомив заступник голови Фонду держмайна (ФДМ) Тарас Єлейко.

Відповідно до представленого ним на форумі "Україна.30" у середу оновленого графіку, конкурси з продажу обленерго мали відбутися в лютому наступного року, а до кінця квітня - ОПЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Єлейка, наприкінці літа 2021 року планується конкурс з продажу Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, до кінця вересня - Першого Київського машинобудівного заводу (раніше - завод "Більшовик"), а до кінця листопада - столичного "Президент-готелю".

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Згідно з представленими Єлейком графіками, приватизація "Центренерго" має відбутися в першому кварталі 2022 року.

Автор: Наталя Джума
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ясно.. не занесли куда нужно и продажа-приватизация УБЫТОЧНЫХ Облэнерго пока отменяется... ФДМ переніс приватизацію шести обленерго та Одеського припортового заводу на наступний рік - Цензор.НЕТ 7166 Кста - все облэнерго считаются убыточными - но те кто купил их наотрез не хотят их продавать !? парадокс !
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16.06.2021 12:06 Відповісти
Облэнерго, облгазы и порты это - естественные монополии. Приватизация таких объектов на более чем 49% в приватную собственность это тяжелое экономическое преступление против государства и народа.
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16.06.2021 12:17 Відповісти
Не могут за откат договориться
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16.06.2021 12:39 Відповісти
Пацаны из СН еще не украли нужных денег.
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16.06.2021 15:16 Відповісти
 
 